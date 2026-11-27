Redação DW Governo acredita que é necessário fortalecer as Forças Armadas para dissuadir a Rússia

O Parlamento alemão (Bundestag) aprovou nesta sexta-feira (27/11) o Orçamento federal para 2027, que prevê gastos totais de 556 bilhões de euros (R$ 3,56 trilhões) e um aumento sem precedentes dos investimentos em defesa. O plano, apresentado pelo governo do chanceler federal conservador Friedrich Merz inclui despesas militares de 109,7 bilhões de euros no orçamento regular, além de recursos adicionais para apoio à defesa da Ucrânia (12 bilhões de euros) e outras iniciativas de segurança.

A proposta foi aprovada pelo Bundestag por 317 votos a favor e 260 contra, após semanas de negociações entre os partidos da coalizão formada pela União Democrata Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD). O Orçamento ainda passará por uma avaliação final da câmara alta do Parlamento, o Bundesrat, em dezembro.

O aumento dos gastos militares é uma das principais marcas do governo Merz. Segundo o Ministério das Finanças, as despesas regulares com defesa subirão de 82,2 bilhões de euros em 2026 para 109,7 bilhões em 2027. Considerando também o apoio à Ucrânia e outras verbas relacionadas à segurança, o montante total destinado ao setor alcançará 150,9 bilhões de euros.

"O investimento em nossa segurança é correto", afirmou o ministro das Finanças, Lars Klingbeil (SPD), durante o debate parlamentar. "Estamos disponibilizando recursos para que a Ucrânia possa defender sua liberdade". Segundo ele, o objetivo é garantir que "nenhuma criança nascida hoje na Alemanha tenha de vivenciar uma guerra".

Endividamento perto de nível recorde

Para financiar os novos investimentos em infraestrutura e defesa, o governo também ampliará fortemente o endividamento público. A previsão é de uma nova dívida de 210,4 bilhões de euros em 2027, o segundo maior nível desde a Segunda Guerra Mundial, atrás apenas dos 215,4 bilhões registrados em 2021, durante a pandemia de covid-19.

Do total, cerca de 123 bilhões de euros virão do orçamento federal regular. O restante será financiado por mecanismos extraordinários aprovados após a flexibilização das regras fiscais para permitir maiores investimentos em infraestrutura e defesa.

O governo argumenta que a ampliação dos gastos é necessária para recuperar décadas de subinvestimento em áreas consideradas estratégicas. Além do reforço militar, o orçamento prevê investimentos de 61,8 bilhões de euros no caixa principal da União, acima dos 58,4 bilhões previstos para 2026. Recursos adicionais serão liberados por meio de fundos especiais destinados a obras de infraestrutura.

Governo aposta em rearmamento e crescimento

Desde que assumiu o cargo, Merz tem defendido que a Alemanha precisa aumentar sua capacidade de defesa diante da guerra da Rússia contra a Ucrânia e das crescentes tensões geopolíticas na Europa.

Nesta semana, o chanceler federal afirmou que o país está hoje "mais capaz de se defender do que em qualquer outro momento das últimas décadas", mas argumentou que ainda é necessário fortalecer as Forças Armadas para dissuadir uma Rússia considerada cada vez mais agressiva e cumprir compromissos com a Otan.

O governo também sustenta que os investimentos em defesa e infraestrutura estão ajudando a tirar a maior economia europeia de um longo período de estagnação. A economia alemã cresceu apenas 0,1% entre julho e setembro, mas Berlim projeta expansão de 1,3% para o conjunto do ano, o melhor desempenho desde 2022.

Cortes e novos impostos

Ao mesmo tempo em que amplia os investimentos, o governo busca compensar parte dos custos por meio de medidas de contenção de despesas e novas receitas.

O Bundestag aprovou junto com o orçamento uma lei complementar que reduz o imposto sobre a eletricidade ao mínimo permitido pela União Europeia para todos os consumidores em 2027.

O pacote também prevê aumento dos impostos sobre bebidas alcoólicas destiladas a partir de 2027 e a criação de uma taxa sobre bebidas açucaradas em 2028.

Klingbeil, das Finanças, alertou que novas medidas poderão ser necessárias nos próximos anos. Segundo o Ministério das Finanças, o orçamento de 2028 já apresenta uma lacuna estimada em cerca de 25 bilhões de euros, que pode chegar a 30 bilhões caso a redução do imposto sobre eletricidade seja prorrogada.

Infraestrutura ganha, previdência perde

Além da Defesa, outra área favorecida é a de transportes e infraestrutura. O governo pretende acelerar a modernização de ferrovias, estradas, pontes e outras obras públicas por meio de investimentos federais e fundos especiais. Os investimentos previstos no orçamento principal sobem para 61,8 bilhões de euros, ante 58,4 bilhões em 2026.

Também crescerão os recursos destinados a áreas ligadas à segurança interna, proteção civil e fortalecimento da capacidade de resposta do Estado diante de ameaças externas e crises.

Na direção oposta, o orçamento prevê contenção de despesas sociais. O valor do auxílio básico pago a desempregados e pessoas de baixa renda permanecerá congelado até meados de 2028, limitando a expansão dos gastos na área social.

O sistema de aposentadorias também será afetado. O subsídio federal à previdência pública será reduzido em 3 bilhões de euros em 2027, uma medida que reflete os esforços do governo para conter o crescimento das despesas obrigatórias.

Críticas da oposição e de economistas

O forte aumento da dívida provocou críticas de partidos da oposição. A sigla de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) atacou principalmente a continuidade do apoio militar e financeiro à Ucrânia.

Também houve críticas de economistas. O presidente do instituto de pesquisa econômica DIW, Marcel Fratzscher, afirmou que o governo está adiando decisões difíceis ao evitar reformas estruturais mais profundas, cortes de subsídios ou aumentos de impostos.

"Até o orçamento de 2028 haverá um conflito enorme", declarou Fratzscher à agência Reuters. Para ele, teria sido melhor enfrentar os problemas fiscais agora em vez de postergá-los.

O SPD, assim como alguns conservadores no leste da Alemanha, se opôs à iniciativa de Merz de eliminar as opções de aposentadoria antecipada para trabalhadores que contribuíram para o sistema durante 45 anos. Até pouco tempo atrás, a coalizão esperava apresentar um projeto de lei sobre a previdência antes do Natal, com base nas recomendações de uma comissão de especialistas divulgadas em junho.

le (AFP, Reuters, ots)