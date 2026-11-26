Redação DW Incêndio em conjunto habitacional de Hong Kong deixou 168 mortos, 79 feridos e trauma para milhares de pessoas que se viram desalojadas ou perderam parentes

Um ano após o incêndio que tirou a vida da sua esposa, Yip Ka Kui ainda lhe envia mensagens de voz e fotos pelo WhatsApp. Ela estava entre os 168 mortos no incêndio que devastou o conjunto habitacional Wang Fuk Court, em Hong Kong, e completa um ano nesta quinta-feira (26/11). Agora, o viúvo de 68 anos vive com o filho mais velho.

Dentre as vítimas fatais da tragédia, 70% tinham 65 anos ou mais. Ficaram ainda feridas outras 79 pessoas, com lesões por inalação de fumaça, queimaduras e exaustão causada pelo calor.

Com um buquê nas mãos, Yip conseguiu retornar, há seis meses, ao apartamento carbonizado que o casal chamou de lar por mais de duas décadas. Ele conta que, naquele dia, ficou de pé no apartamento escuro e falou diante do silêncio: "Não fique aqui. Vá para onde quiser. Agora você está livre."

As autoridades que investigaram o incêndio concluíram que ele "muito provavelmente foi causado por uma fonte incandescente, provavelmente um cigarro". Em apenas 90 minutos, o fogo atravessou sete dos oito blocos residenciais de 31 andares do conjunto habitacional.

Os edifícios passavam por obras de manutenção, e a maior parte das paredes externas estava coberta por redes de andaimes não retardantes de fogo, que ajudaram a espalhar as chamas. O uso de materiais de papel e materiais de construção combustíveis agravaram ainda mais as dimensões do incêndio.

Além disso, os sistemas de alarme de incêndio de sete dos oito blocos haviam sido desativados, e a água das mangueiras de incêndio estava desligada. Algumas das vítimas ficaram presas nas rotas de fuga, tornando os esforços de combate ao incêndio e resgate mais difíceis. Levou 43 horas para o fogo ser controlado.

Cerca de 4,6 mil pessoas ficaram desalojadas, depois que suas casas se tornaram inabitáveis. Hoje, as torres continuam vazias e protegidas por patrulhas policiais, com suas fachadas enegrecidas ainda visíveis atrás de cercas.

Doze meses de luto e luta

Para muitos sobreviventes e familiares das vítimas, os últimos doze meses foram exaustivos tanto mental quanto fisicamente.

Phyllis Lo, de 49 anos, que perdeu a mãe no incêndio, passou boa parte do último ano de luto. Desde o incêndio, ela passou a frequentar audiências conduzidas por um painel que investiga o desastre e acompanhar debates sobre soluções habitacionais de longo prazo para os moradores.

"Perdi parte da minha juventude. No último ano, passei tanto tempo acompanhando as audiências e assistindo às notícias que tive de deixar meu próprio trabalho de lado", relata.

Com a reconstrução do conjunto habitacional descartada, o governo ofereceu aos proprietários um programa de recompra e acesso a apartamentos subsidiados de substituição. A maioria dos proprietários aceitou o plano, que, segundo as autoridades, é a forma mais rápida de ajudar os moradores a reconstruírem suas vidas.

Mas Lo não está convencida de que isso a ajudará a seguir em frente. "Perdi uma raiz. Esta é a casa da minha família. Vivi aqui por 40 anos. Era um lugar ao qual eu podia recorrer quando algo acontecia."

Resistência a nova moradia

Betty Ho, de 61 anos, viveu no conjunto habitacional durante 35 anos. Ela passou duas décadas pagando pelo seu apartamento e, tão logo começou a desfrutar da sua aposentadoria, o incêndio "tirou tudo" dela, nas suas palavras.

Segundo ela, autoridades ignoraram reclamações dos moradores antes do incêndio. A tragédia, depois, revelaria "problemas em todo o sistema e na estrutura do governo", afirma.

Houve uma onda de indignação pública com alertas de risco de incêndio ignorados e evidências de práticas de construção inseguras. Uma petição online que exigia uma investigação independente sobre o caso foi encerrada pelas autoridades chinesas, e o governo de Pequim alertou que reprimiria qualquer protesto "anti-China".

O secretário-chefe de Hong Kong, Eric Chan, afirmou esta semana que, embora o governo não fosse organizar eventos memoriais, também não impediria que cidadãos participem de atividades comemorativas "legais". "Se ocorrerem atos destrutivos, naturalmente aplicaremos a lei", disse ele numa entrevista de rádio.

Autoridades também prenderam, sob a justificativa de proteger a segurança nacional, alguns ativistas que exigiam responsabilização pela tragédia. A medida foi amplamente condenada.

"A única maneira de evitar tragédias semelhantes no futuro é permitir que as pessoas se manifestem com segurança e responsabilizar plenamente os culpados," disse Elaine Pearson, diretora da organização Human Rights Watch (HRW), em comunicado desta quinta-feira.

Consequências de longo prazo

Agora Ho vive numa moradia temporária organizada pelo governo, mas reluta em chamá-la de lar e diz se sentir desamparada. Ela faz parte da minoria de ex-moradores que não aceitou a proposta de recompra do governo e, em vez disso, defendeu que o conjunto habitacional fosse reconstruído no mesmo local.

"Aquela casa está tão perto, mas você não pode voltar", disse ela em sua residência atual, de onde consegue ver seu antigo apartamento. "É impossível pensar nos próximos cinco anos. Eu nem consigo imaginá-los."

Como parte do programa de recompra, Harry Leung comprou outro imóvel, mas ficou com uma dívida superior a 1 milhão de dólares de Hong Kong (R$750 mil). Esse fardo financeiro "nunca fez parte dos meus planos de vida", ele afirma.

Quando ocorreu o incêndio, ele estava no fim dos seus 20 anos e perdeu, de repente, o apartamento onde vivera desde a infância. "Ainda sou jovem. Mas, para outros moradores que já estão aposentados e podem ter pouca renda, uma mudança assim representa um peso excessivo."

Já para Rhodora Alcaraz Tunacao, de 29 anos, a solução foi voltara para o seu país natal, as Filipinas. A trabalhadora doméstica foi amplamente celebrada como heroína por proteger uma bebê de três meses durante o incêndio, apenas um dia depois de começar a trabalhar em Hong Kong.

Ela teve que ser internada numa unidade de terapia intensiva devido à inalação de fumaça. Mesmo após ter obtido alta, ela ainda sofre de problemas pulmonares, além de estresse e depressão. Outras dez trabalhadoras domésticas migrantes morreram em seus locais de trabalho no dia do incêndio.

Prisões e promessas de reforma

No mês passado, o líder de Hong Kong, John Lee, divulgou um relatório independente que atribuiu responsabilidade parcial pelo incêndio a quatro departamentos governamentais. Ele, então, anunciou a renúncia da secretária de Habitação, Winnie Ho, a primeira autoridade a deixar o cargo por causa da tragédia.

Os órgãos reguladores foram "enganados" por empreiteiros, que "são os principais culpados" pelo incêndio e pelo elevado número de mortes, disseram as autoridades.

Pelo menos 40 pessoas foram presas até outubro como parte de uma investigação criminal sobre o incêndio. Dessas, 22 eram consideradas suspeitas de "homicídio culposo" e "fraude".

Lee prometeu reformas rápidas e amplas na indústria da construção e no sistema regulatório da cidade, incluindo leis para criminalizar a manipulação de licitações no lucrativo setor de renovação de edifícios de Hong Kong.

Para Yip, porém, ainda é pouco para aliviar o sentimento de injustiça. "Por que erros cometidos por certos indivíduos e a inação de alguns departamentos do governo levaram a um desastre tão grande, e ainda assim somos nós, as vítimas, que acabamos pagando o preço?"

Pouco antes do aniversário de um ano da tragédia, governo ainda emitiu um pedido formal de desculpas. Mas, para parte dos moradores, a declaração e as medidas tomadas desde o incêndio vieram tarde demais.

ht (Reuters, AFP, EFE, ots)