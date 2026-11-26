Redação DW Sinagoga em Colônia seria um dos alvos de ataque planejado mas nunca executado por grupo terrorista pró-Irã

Promotores federais alemães anunciaram nesta quinta-feira (26/11) a prisão de dois homens que se acredita serem integrantes de um grupo terrorista internacional e pró-Irã. Segundo as autoridades, eles são "fortemente suspeitos" de ter preparado ataques contra sinagogas na Alemanha e na Europa.

Os suspeitos foram identificados como Mostafa Al-R. e Ameer J. Eles foram presos em Heidelberg, no estado de Baden-Württemberg, e Colônia, no estado da Renânia do Norte.

Foram também realizadas buscas e operações em 17 lugares, distribuídos por três estados alemães diferentes.

Laços nos EUA

Os promotores detalharam que Mostafa Al-R. era associado de um homem nos Estados Unidos conhecido como Mohammad Al-Saadi, acusado de criar um grupo com a sigla HAYI (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya).

O HAYI é considerado "responsável por uma série de ataques contra instituições americanas, israelenses e judaicas na Europa desde março de 2026", após o início da guerra de Donald Trump contra o Irã.

Mostafa Al-R. e Al-Saadi supostamente "fundaram uma organização separada para preparar e realizar novos ataques na Alemanha e na Europa no final de 2025".

Segundo os promotores, Ameer J. aderiu a esse grupo. A organização arrecadou fundos e "recrutou várias pessoas externas para realizar ataques com explosivos".

"Por ordem do grupo, agressores ainda não identificados dirigiram-se, em duas noites consecutivas no fim de março de 2026, presumivelmente com explosivos, a sinagogas em Colônia e em outra cidade europeia", escreveram os promotores. "O plano, por motivos ainda desconhecidos, acabou não sendo executado."

Um suspeito ainda procurado

Informações de inteligência levaram às prisões. Mais de 250 policiais de diferentes forças participaram da operação desta quinta-feira.

Os dois suspeitos deveriam comparecer perante juízes ainda nesta quinta-feira para uma decisão sobre sua colocação em prisão preventiva durante as investigações.

Outra pessoa está sendo procurada como parte da investigação, enquanto várias outras foram afetadas pelas apurações, mas atualmente não são suspeitas de crimes.

Histórico de ataques

A data indicada para o plano de ataque à sinagoga de Colônia, no fim de março deste ano, coincide aproximadamente com uma série de crimes na Europa que tiveram como alvo pessoas ou instituições judaicas nas semanas seguintes ao início da guerra com o Irã.

Entre eles esteve uma explosão em frente à sinagoga de Liège, na Bélgica, em 9 de março, que causou danos materiais, mas não deixou feridos.

A polícia da Holanda investigou um incêndio na sinagoga de Roterdã poucos dias depois. Um artefato explosivo foi detonado do lado de fora de uma escola judaica em Amsterdã logo em seguida, levando ao reforço das medidas de segurança em todo o país.

Em Londres, um serviço judaico de ambulâncias foi alvo de ataques incendiários em março, pouco antes de dois homens judeus serem esfaqueados em plena luz do dia em um caso que os investigadores trataram como provável ato de terrorismo.

Vários meses depois, em setembro, a polícia da cidade alemã de Wuppertal prendeu um cidadão afegão suspeito de tentar provocar um incêndio na sinagoga local.

ht (DW, ADP, dpa, Reuters)