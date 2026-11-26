Clara Rellstab Após derrota nas urnas, Flávio chegou a dizer que ficaria no Brasil para liderar oposição

"Como cheguei aqui, vou levar para o túmulo." A declaração de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao jornal americano The New York Times, pouco mais de uma semana depois de desembarcar nos Estados Unidos, não contribuiu para esclarecer as circunstâncias de sua saída do Brasil.

Nesta sexta-feira (27/11), completa-se um mês desde que o senador deixou o país. Nesse intervalo, vieram à tona informações sobre o financiamento da viagem e a atuação de integrantes da administração de Donald Trump. Surgiu também uma palavra pouco habitual no noticiário político brasileiro: exfiltração.

Enquanto Flávio se apresenta como um perseguido político, um ex-analista da CIA levantou a hipótese de que sua saída tenha sido organizada por serviços de inteligência. No Brasil, o senador deixou para trás investigações criminais e uma ordem judicial que o proibia de deixar o país.

Fuga, exílio ou exfiltração? As três palavras, embora não necessariamente excludentes, dizem respeito a diferentes aspectos do mesmo episódio.

Da promessa de ficar à chegada a Miami

Depois de declarações de Eduardo Bolsonaro, sobre uma possível fuga de Flávio para os EUA se ele perdesse as eleições, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a entrega dos passaportes do senador e o proibido de deixar o país, no âmbito de um inquérito sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o advogado Willer Tomaz.

Na segunda-feira seguinte à derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, Flávio publicou um vídeo em que afirmava nunca ter pensado em deixar o Brasil. O senador afirmou que cumpriria a determinação judicial. Menos de dois dias depois, desembarcava de um jato particular na região metropolitana de Miami, acompanhado da mulher e das duas filhas.

As autoridades migratórias argentinas afirmam que a família entrou no país por via terrestre, pela fronteira com Foz do Iguaçu. Uma das hipóteses apuradas pelo Fantástico, da TV Globo, é que o senador tenha chegado à Argentina de avião.

À agência France-Presse (AFP), o proprietário da companhia aérea responsável pelo voo aos Estados Unidos afirmou que os 150 mil dólares (cerca de R$ 816 mil) pagos pela viagem partiram de uma conta empresarial americana. Disse desconhecer a identidade do contratante final.

Ao The New York Times, Flávio afirmou ter decidido deixar o Brasil na manhã seguinte à derrota eleitoral, após uma conversa com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi naquele mesmo dia que publicou o vídeo em que dizia nunca ter pensado em sair do país.

Um exílio autodeclarado

Flávio justificou sua decisão pelo temor de ter o mesmo destino do pai. "Já sei que o desfecho será a minha prisão", declarou. O senador nega ter cometido irregularidades e acusa o Judiciário brasileiro de agir por motivações políticas. Sua saída do país passou a ser classificada por apoiadores com um exílio.

Priscila Camparo, especialista em direito internacional, explica que uma pessoa pode deixar voluntariamente seu país por se sentir ameaçada politicamente. O exílio não pressupõe uma expulsão formal. Outro aspecto, porém, é se existem elementos que sustentem a alegação de perseguição. "Não basta simplesmente falar que está se sentindo ameaçado politicamente, ameaçado ideologicamente", afirma.

Segundo Camparo, é preciso identificar práticas institucionais que comprometam garantias como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A existência de investigações criminais contra um político não é, por si só, indicativa de perseguição.

A especialista avalia que a caracterização da saída de Flávio como exílio está mais relacionada à percepção do próprio senador do que à existência de elementos jurídicos que comprovem a perseguição alegada.

Uma operação de inteligência?

Um dia após o desembarque de Flávio em Miami, o ex-analista da CIA Larry C. Johnson publicou um artigo levantando a hipótese de que o senador tivesse sido exfiltrado. No vocabulário militar e dos serviços de inteligência, a exfiltração designa uma operação planejada para retirar uma pessoa de determinado território, frequentemente de maneira clandestina.

Johnson chamou a atenção para a rapidez da viagem, sua complexidade logística e a autorização migratória concedida pelas autoridades americanas. Reconheceu, contudo, não dispor de provas da participação da CIA.

A historiadora Carla Teixeira, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp), insere o episódio numa história mais ampla das relações entre os Estados Unidos e a América Latina. No Brasil, um dos capítulos mais conhecidos dessa história é o apoio americano ao golpe militar de 1964.

Teixeira destaca também o alinhamento entre a família Bolsonaro e o trumpismo, evidenciado pela atuação de Eduardo Bolsonaro junto à administração americana em busca de sanções contra autoridades brasileiras.

Segundo o The New York Times, o jato que transportou Flávio foi providenciado por um integrante da Casa Branca. A autorização para sua entrada nos Estados Unidos teria partido diretamente de Trump.

Reportagens apontaram Jason Miller, assessor do presidente americano, como responsável por providenciar a aeronave. Na Argentina, o jornal Clarín noticiou uma suposta atuação de agentes americanos no aeroporto de Puerto Iguazú.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, negou a participação direta do governo nos preparativos da viagem. Flávio também negou ter recebido ajuda de governos estrangeiros.

Segundo Camparo, a proximidade entre lideranças políticas e governos estrangeiros não configura, por si só, uma violação da soberania nacional. A comprovação de que autoridades estrangeiras auxiliaram um político brasileiro a descumprir uma determinação judicial, entretanto, levantaria questões nesse sentido. Até o momento, não foram apresentadas provas de que a CIA ou o governo argentino tenham participado da operação.

Fugir não é necessariamente tornar-se foragido

Se a hipótese de exfiltração depende do esclarecimento das circunstâncias da viagem, e a de exílio remete às motivações alegadas pelo senador, a caracterização de sua saída como fuga passa por uma questão mais objetiva: a ordem judicial que o proibia de deixar o Brasil.

"Fuga de fato houve", afirma Camparo. Isso não significa, no entanto, que Flávio tenha se tornado, naquele momento, um foragido da Justiça.

Quando deixou o Brasil, o senador não tinha contra si um mandado de prisão. A ordem que descumpriu era uma medida cautelar alternativa à prisão. Uma eventual decretação de prisão preventiva poderia alterar essa situação.

Além do inquérito sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, Flávio é investigado por possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro, com recursos do Banco Master. O senador nega ter cometido irregularidades, e sua defesa rejeita a caracterização de sua saída como fuga. A distância geográfica, contudo, não impede o prosseguimento das investigações.

Uma permanência condicionada

Segundo o The New York Times, Flávio e sua família receberam autorização para permanecer nos Estados Unidos por pelo menos um ano. A modalidade migratória conhecida como parole, apontada em relatos sobre o caso, permite temporariamente a entrada ou permanência de estrangeiros por razões humanitárias urgentes ou por benefício público significativo.

Não se trata de asilo político nem de residência permanente. A situação migratória de Flávio difere, portanto, daquela de Eduardo Bolsonaro, que anunciou em julho ter obtido o green card.

Na avaliação de Camparo, a continuidade do apoio de Donald Trump é um elemento importante para compreender a situação do senador no exterior. Uma autorização temporária pode ser revogada, e uma mudança de orientação da administração americana poderia alterar as condições de sua permanência no país.

Ao New York Times, Flávio Bolsonaro disse esperar que sua estadia nos Estados Unidos seja temporária. Afirmou ainda que pretende continuar atuando politicamente a partir do exterior.

Um mês após sua saída do Brasil, porém, permanecem sem resposta tanto as perguntas sobre as circunstâncias que permitiram sua chegada aos Estados Unidos quanto aquelas sobre as condições de um eventual retorno.