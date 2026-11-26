Redação DW O Med Emre emborcou perto de Ibiza. Ele ia de Algeciras, no sul da Espanha, para Barcelona

As autoridades espanholas correm nesta quinta-feira (26/11) para conter possíveis danos às ecologicamente valiosas águas do Mar Mediterrâneo após um navio-tanque que transportava até 7 mil toneladas de diesel (cerca de 8,2 milhões de litros) virar próximo à ilha de Ibiza, deixando um morto.

O Med Emre, navio-tanque de produtos químicos com bandeira de Malta, que viajava do porto de Algeciras, no sul da Espanha, para Barcelona, sofreu o acidente durante a madrugada de quinta-feira, a cerca de 46 quilômetros a nordeste da ilha turística espanhola, no arquipélago das Baleares.

Um dos 17 tripulantes do navio morreu, segundo as equipes de resgate. das Ilhas Baleares. Outros seis sofreram ferimentos leves, principalmente por hipotermia.

De acordo com a empresa de monitoramento de dados marítimos Kpler, o navio transportava cerca de 66 mil barris de produtos refinados. Fontes do governo espanhol afirmaram que a embarcação estava "com a quilha para cima, o que indica que não está atualmente afundada", corrigindo uma declaração anterior que informava que o navio havia afundado. Imagens divulgadas pela imprensa espanhola mostravam a parte inferior cinzenta da embarcação visível acima das ondas.

Causa do ocorrido ainda desconhecida

Ainda não estava claro o que causou o acidente. Um mecanismo governamental destinado a responder a incidentes de poluição marinha foi acionado, "mas isso não pressupõe que tenha sido detectada poluição na costa", acrescentaram as fontes oficiais.

Um barco e uma aeronave do serviço espanhol de salvamento marítimo foram enviados para avaliar os possíveis danos ambientais, informou o serviço de emergência das Ilhas Baleares.

A autoridade de Proteção Civil solicitou a ativação do sistema europeu de monitoramento da Terra Copernicus, da União Europeia, para obter imagens da área, segundo as fontes governamentais.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o governo acompanha a situação "de perto".

Águas vulneráveis

Qualquer contaminação que atinja o mar pode afetar o turismo, a pesca e os prados marinhos do Mediterrâneo, que absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono responsável pelo aquecimento global.

A área inclui espaços protegidos pela rede Natura 2000, da União Europeia, e abriga a ave marinha criticamente ameaçada pardela-balear (Balearic Shearwater), informou a organização ambiental SEO/BirdLife. "O contato com o combustível pode alterar a impermeabilidade e o isolamento térmico da plumagem das aves, causando perda de calor e hipotermia", alertou a ONG.

Emilio Rodríguez Díaz, especialista em segurança marítima da Universidade de Cádiz, afirmou à rádio Cadena SER que o incidente não pode ser comparado ao desastre do petroleiro Prestige, em 2002, considerado o pior acidente ambiental da história da Espanha. Na ocasião, a embarcação partiu-se ao meio, derramando mais de 60 mil toneladas de combustível e contaminando milhares de quilômetros do litoral atlântico, afetando Espanha, Portugal e França.

O Med Emre é um navio moderno, de 120 metros de comprimento e 17 metros de largura, tendo sido construído na Turquia em 2019, com casco duplo, que funciona como "uma espécie de barreira que impede que a carga seja liberada para o meio ambiente", explicou Díaz.

md/cn (Lusa, DPA, AFP)