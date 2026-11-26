Redação DW Pesquisas eleitorais colocam premiê Pedro Sánchez (e) atrás do oposicionista Alberto Núñez Feijóo, embora a diferença venha diminuindo

Oito anos após a chegada ao poder do primeiro-ministro Pedro Sánchez, a Espanha passou do cataclismo provocado pela pandemia de covid-19 e da crise energética causada pela invasão russa da Ucrânia para uma recuperação econômica que ofusca os resultados de seus vizinhos europeus.

Mas esse crescimento foi acompanhado por uma forte inflação, que reduziu o poder de compra de muitos espanhóis, e isso num país onde a desigualdade de renda continua acima da média da União Europeia (UE).

Assim, apesar do crescimento da economia, muitos espanhóis não percebem os benefícios desse avanço, e a insatisfação, sobretudo em relação ao aumento explosivo dos custos de moradia, é generalizada e deverá ser um fator decisivo na eleição deste domingo (29/11).

Durante a campanha, Sánchez precisou equilibrar dois discursos: destacar as invejáveis taxas de crescimento da Espanha e, ao mesmo tempo, reconhecer a frustração dos eleitores com o aumento do custo de vida.

"Uma parcela significativa da população viu sua renda real diminuir porque os preços subiram mais do que os salários", afirma o economista Ángel Talavera, da consultoria Oxford Economics.

O líder progressista espanhol convocou eleições antecipadas após semanas de protestos nacionais sobre as condições de vida justamente para tentar capitalizar politicamente esse descontentamento.

Possível resultado da eleição

O resultado será acompanhado de perto em toda a Europa, pois inaugura um ciclo de eleições nos próximos 12 meses que poderá redefinir o equilíbrio de poder dentro da UE.

As pesquisas eleitorais colocam Sánchez, de 54 anos, que se tornou um dos líderes de esquerda mais conhecidos da Europa após oito anos no poder, atrás do líder do conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de 65 anos, embora a diferença venha diminuindo.

As projeções indicam que o PP conquistará o maior número de cadeiras, mas sem alcançar maioria parlamentar, repetindo o cenário de Parlamento fragmentado após as eleições gerais de 2023.

Ultradireita em ascensão

As pesquisas sugerem que o caminho do PP ao poder passa pelo partido da ultradireita e anti-imigração Vox, terceira maior força do Parlamento, que poderá quase dobrar sua representação e transformar seu líder, Santiago Abascal, em peça-chave para a formação de governo.

O Vox tem concentrado sua campanha nas críticas à imigração, um tema que ganhou ainda mais destaque após dezenas de milhares de migrantes entraram no território espanhol de Ceuta, no norte da África, vindos do vizinho Marrocos, no fim de julho, desencadeando uma crise humanitária e política.

A situação se arrefeceu desde então, pois a maioria dos migrantes retornou ao Marrocos. Mesmo assim, analistas avaliam que a crise beneficiou o Vox, que chamou o caso de invasão e colocou políticas de imigração mais rígidas no centro de seu programa.

Abascal acusa os migrantes de viverem de benefícios "dos quais os espanhóis precisam" e poderá exigir concessões do PP em eventuais negociações de coalizão, o que já ocorreu após as mais recentes eleições regionais.

O Vox já integra coalizões com o PP em governos regionais, mas a participação num governo nacional seria inédita para a ultradireita desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, em 1975.

Feijóo insiste que seu objetivo é governar sozinho, mas mantém aberta a possibilidade de diálogo com o Vox.

A situação de Sánchez é ainda mais complicada pela fragilidade dos outros partidos de esquerda, cujo apoio foi fundamental para mantê-lo no poder em 2023.

Crescimento da economia

O governo prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,6% do PIB em 2026, repetindo a taxa de 2025. A projeção é mais do que o dobro da expansão prevista para a zona do euro, de 1,2%, segundo a União Europeia.

Em 2020, no auge da pandemia de covid-19, a economia espanhola despencou 10,9%.

Desde então, a Espanha recebeu cerca de 80 bilhões de euros em subsídios dentro do amplo plano europeu de recuperação lançado em 2021. Esse apoio contribuiu significativamente para a força da retomada econômica, juntamente com o dinamismo do turismo e da demanda interna.

A preços correntes, o PIB passou de 1,2 trilhão de euros em 2018 para 1,6 trilhão de euros em 2025, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Elevada dívida pública

O bom desempenho econômico permitiu à Espanha, que não aprova um novo orçamento desde 2023 por falta de maioria parlamentar, reduzir sua dívida pública para 100,3% do PIB, patamar próximo ao de 2018 (97,1%), segundo o Banco da Espanha.

Esse indicador havia atingido o pico de 124,2% do PIB em março de 2021.

Desemprego em queda

O desemprego também caiu, de cerca de 15% em 2018 para 10,18% no terceiro trimestre de 2026, quase retornando ao nível anterior à crise financeira de 2008, segundo o INE. Ainda assim, continua sendo o segundo mais elevado entre os países da OCDE.

O desemprego juvenil (16 a 24 anos) também preocupa: está em 23,33%, ante 33% em 2018.

Crise habitacional

O acesso à moradia é uma preocupação crescente há anos, mas o tema ganhou destaque no debate político após o despejo de uma aposentada de 87 anos em Madri desencadear protestos em todo o país.

Entre os fatores apontados por ativistas e analistas estão a escassez de moradias sociais, a expansão dos aluguéis turísticos de curto prazo, a especulação por grandes fundos de investimento e a construção insuficiente de novas habitações.

Sánchez antecipou as eleições, originalmente previstas para 2027, depois que a oposição conservadora e de ultradireita rejeitou medidas habitacionais apresentadas por sua coalizão minoritária em resposta aos protestos.

Novamente candidato, o líder socialista tentou capitalizar o descontentamento. Desde então, foram aprovadas medidas como maior proteção contra despejos e restrições à compra de imóveis por grandes fundos.

Segundo o índice de preços residenciais da Eurostat, os preços dos imóveis na Espanha aumentaram 43% entre 2015 e 2025, já descontada a inflação, com as maiores altas registradas em cidades e áreas costeiras. Na União Europeia como um todo, o aumento médio foi de 25%.

A pressão do mercado e a insuficiência de novas construções elevaram ainda mais os preços nas grandes cidades e nos destinos turísticos mais populares, tornando a compra da casa própria inacessível para muitos jovens espanhóis.

Nas cidades e destinos turísticos, a proliferação de acomodações de curto prazo em plataformas como Airbnb e Booking reduziu ainda mais a oferta disponível para locação tradicional.

A Espanha possui uma forte tradição de propriedade da própria residência, mas o Banco da Espanha estima que o país, com 50 milhões de habitantes, enfrenta um déficit habitacional de cerca de 750 mil moradias, considerando a demanda e o ritmo atual de construção.

Especialistas situam a origem do problema na crise financeira de 2008. Após o estouro da bolha imobiliária, a construção despencou e investidores de grande porte passaram a adquirir imóveis em massa, alimentando a especulação anos depois.

Tanto Sánchez quanto Feijóo prometeram medidas para ajudar financeiramente compradores da primeira moradia.

Em 2025, dois terços dos espanhóis entre 18 e 34 anos ainda viviam com os pais, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Quase metade dos jovens entre 26 e 34 anos afirma que a principal razão é a impossibilidade de pagar aluguel ou comprar um imóvel.

Um em cada quatro inquilinos na Espanha gasta mais de 40% da renda com moradia, excluindo aqueles que recebem habitação gratuita ou subsidiada pelo governo. Trata-se de uma proporção maior do que a observada em outras grandes economias da União Europeia, como Alemanha, França e Itália.

Em cidades como Madri e Barcelona, muitos locatários comprometem uma parcela ainda maior de seus rendimentos mensais com habitação.

Salários e inflação

Desde a chegada de Sánchez ao poder, em 2018, o salário mínimo registrou um aumento sem precedentes, passando de 860 para 1.425 euros brutos mensais, calculados em 12 parcelas anuais (na Espanha é comum receber em 14 pagamentos).

O salário médio, por sua vez, chega a 2.460 euros por mês, em comparação com os 2.000 euros de oito anos atrás.

Mas os benefícios desses aumentos foram amplamente corroídos pela inflação: em oito anos, os preços ao consumidor subiram oficialmente 30%, enquanto os preços dos imóveis quase dobraram em muitas cidades.

A inflação superou 10% em 2022 em decorrência da invasão russa da Ucrânia, antes de arrefecer. No entanto, voltou a subir, atingindo 4,9% em outubro, como consequência das tensões no Oriente Médio. Em 2018, situava-se em torno de 2%.

Os trabalhadores que recebem salário mínimo constituem uma exceção. Seus rendimentos cresceram 66% desde 2018, permitindo ganho real mesmo após a inflação.

Crescimento impulsionado pela migração

"Produzimos mais, mas isso não significa que ganhamos mais por pessoa", explica o economista Pedro Aznar, da instituição de ensino superior Esade.

Economistas dizem que boa parte do crescimento espanhol dos últimos anos foi impulsionada pela imigração, que ampliou a força de trabalho. O país registrou um saldo migratório positivo superior a 3 milhões de pessoas desde 2018, segundo o INE.

Sánchez defende suas políticas favoráveis à imigração como forma de sustentar o amplo sistema de bem-estar social espanhol. Muitos imigrantes ocupam postos essenciais na agricultura, no turismo e em outros setores, mas frequentemente em empregos de baixa remuneração.

"O que está acontecendo é que temos mais pessoas trabalhando", disse Pedro Aznar. "Temos uma população ocupada maior contribuindo para o PIB, mas o crescimento decorre mais do aumento do volume de trabalhadores do que de uma maior produtividade por trabalhador."

Custo dos alimentos

Embora a crise habitacional tenha se tornado o principal foco de insatisfação pública, outros custos também aumentaram durante o governo Sánchez. O custo dos alimentos subiu 45% entre 2015 e 2025.

Para amenizar o impacto dessa alta, o governo reduziu temporariamente o imposto sobre alimentos, subsidiou energia e ofereceu diferentes formas de apoio financeiro.

Analistas dizem que parte dos aumentos nos preços dos alimentos e da energia foi provocada pelas guerras na Ucrânia e no Irã.

"Desde o início da guerra na Ucrânia, tivemos picos significativos de inflação e, em muitos momentos, a inflação superou o crescimento dos salários", diz Aznar. "Mesmo se os salários sobem, se a inflação aumenta ainda mais, os trabalhadores perdem poder de compra."

Feijóo transformou o aumento do custo de vida num dos principais temas de sua campanha eleitoral, prometendo reduzir o imposto de renda das pessoas físicas já no primeiro ano de governo e criticando Sánchez por destacar constantemente o crescimento do PIB.

Talavera diz que a alta dos preços fez com que muitos espanhóis se sintam hoje mais pobres do que em 2018 porque seu dinheiro simplesmente rende menos. "Em termos econômicos, essa é a principal história."

as (Efe, AFP, AP)