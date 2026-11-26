Redação DW Rússia já sofreu maior número de baixas militares desde a 2ª Guerra Mundial desde o início do conflito na Ucrânia

Brasileiros têm sido recrutados para se juntar ao Exército da Rússia na guerra contra a Ucrânia, sob falsas promessas de que ganharão muito para assumir funções de baixo risco. É o que revelou uma reportagem publicada nesta quinta-feira (26/11) pelo jornal The New York Times, que entrevistou soldados brasileiros ou seus familiares, além de ter analisado documentos fornecidos por eles.

De acordo com a reportagem, recrutadores operam na internet, incluindo publicando vídeos em plataformas, em busca de brasileiros que topem uma aventura longe de casa.

Mas, ao chegarem a Moscou, os entrevistados relataram terem se visto forçados a assinar documentos em idioma que não compreendiam, pelo qual davam controle das suas contas bancárias para os recrutadores, e, assim, acabaram vendo seus pagamentos roubados.

"Nós não suspeitávamos de nada", disse ao Times um dos entrevistados.

Eles ainda foram enviados para o front de guerra. Parte dos soldados já teve, inclusive, ferimentos ou, então, nunca mais deu notícias às famílias após partirem para missões. Eles relataram não ter sido devidamente treinados para lidar com cenários de guerra.

Baixas militares pedem reforço

Enfrentando baixas importantes, a Rússia tem de fato buscado soldados no exterior, o que abriu o caminho para o surgimento de golpistas.

Em julho, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês) atualizou para 1,4 milhão a sua contagem de baixas militares russas - incluindo mortos, feridos e desaparecidos - desde fevereiro de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia.

De acordo com a organização, as perdas militares mensais da Rússia já superavam o número de novos recrutas que ingressam em suas Forças Armadas. Além disso, já é mais de nove vezes o número de mortes sofridas pelos russos na Segunda Guerra Mundial, considerando os mesmos termos de comparação.

Já do lado ucraniano, a estimativa de baixas militares divulgada em julho pelo CSIS era de aproximadamente 600 mil.

Brasileiros também do lado ucraniano

Os brasileiros têm também se juntando aos quadros da Ucrânia, que também investe na atração de estrangeiros, enquanto a guerra contra a Rússia se arrasta pelo quinto ano.

A DW mostrou, em reportagem de julho, que haveria até mesmo uma companhia militar formada majoritariamente por falantes de português e liderada por brasileiros.

Nas redes sociais, os canais oficiais de recrutamento de estrangeiros da Ucrânia publicam regularmente conteúdos em português, muitos deles convidando brasileiros a aderirem às forças ucranianas.

As contagens não oficiais de mortos e desaparecidos, baseadas em anúncio públicos disponíveis na internet, colocam o Brasil entre os países com maior número de combatentes estrangeiros mortos na guerra.

Jovem morto neste mês

No início deste mês, ganhou visibilidade o caso do jovem paraense Hendrick Lima Gonçalves, de 22 anos, que morreu durante uma operação de guerra na Ucrânia.

O instrutor de tiros teria deixado o Exército brasileiro e sido contratado pelas forças militares ucranianas.

A irmã do recruta fez um apelo nas redes sociais por ajuda para que o seu corpo fosse encontrado. As circunstâncias de alto risco, entretanto, dificultavam a operação.

ht (ots)