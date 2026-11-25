Redação DW Local onde um dos três objetos possivelmente de origem russa caíram na fronteira da Polônia com Ucrânia, em 20 de novembro de 2026

O vice-ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomczyk, afirmou nesta quarta-feira (25/11) que o país criará uma zona de exclusão aérea dentro de seu território na fronteira com a Ucrânia.

"Trata-se de uma zona limitada, situada a certa distância da fronteira, variando de pouco mais de uma dezena a várias dezenas de quilômetros, e que servirá como um reforço adicional para as Forças Armadas", afirmou.

O objetivo da zona de exclusão é permitir que as forças polonesas identifiquem rapidamente qualquer aeronave militar russa e, se necessário, a abatam. A ideia é que ela entre em vigor o "mais rapidamente possível", o que pode acontecer em dezembro ou janeiro, disse Tomczyk.

Ele também instou outros aliados da região a adotar medida semelhante após repetidas incursões russas no espaço aéreo da Otan, incluindo mísseis, drones e outras formas de intimidação, no contexto da guerra conduzida por Moscou na Ucrânia há quase cinco anos,

"Uma resolução já está sendo preparada pelo governo e deve entrar em vigor no fim de dezembro ou no início de janeiro", disse Tomczyk a jornalistas.

"Também pediremos aos nossos aliados, a toda a aliança da Otan, que adotem esse princípio ao longo do flanco leste", continuou. "A Polônia foi pioneira nesse aspecto, e os Estados bálticos seguiram nossa iniciativa."

Três mísseis russos atingiram território polonês na sexta-feira (20/11), informaram autoridades polonesas, aumentando os temores de que a guerra na Ucrânia possa se espalhar pela região.

A Polônia já impõe restrições rigorosas ao tráfego aéreo em sua região de fronteira, como a aviões próximos à fronteira a uma altitude de cerca de 3 quilômetros durante o dia.

sf (RT, AFP)