Redação DW As investigações contra o grupo tiveram início a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência interna da Alemanha

A polícia da Alemanha prendeu nesta quarta-feira (25/11) três adolescentes suspeitos de integrar um grupo de extrema-direita chamado Terror 18, informou a Procuradoria-Geral Federal da Alemanha. O grupo teria planejado crimes graves motivados pelo ódio ao Estado, incluindo homicídios e um ataque incendiário contra um abrigo para refugiados no estado da Baixa Saxônia.

Outros três supostos membros, também adolescentes, foram detidos em outubro e permanecem sob custódia das autoridades.

Os suspeitos, identificados como Lasse G., Kalle K. e Shawn Z.; foram presos em diferentes cidades do norte da Alemanha sob a acusação de pertencerem a uma "organização terrorista doméstica", declarou a Procuradoria-Geral. Eles têm entre 14 a 15 anos de idade.

Segundo os investigadores, o grupo terrorista tem sua origem no coletivo de internet Terror 18. No meio extremista de direita, o código numérico 18 é frequentemente utilizado como abreviação para as iniciais "AH", de Adolf Hitler.

De acordo com a Procuradoria-Geral, os membros do grupo, que se radicalizou rapidamente, compartilham uma profunda rejeição à ordem política e democrática na Alemanha.

Buscas e prisões em vários estados alemães

O grupo terrorista planejava cometer crimes gravíssimos com o objetivo de combater o Estado e semear a insegurança na população. As ações incluíam, especificamente, incêndios criminosos e atos de violência, incluindo o homicídio de estrangeiros e opositores políticos.

A investigação teve início a partir de informações obtidas pelo Departamento Federal de Proteção à Constituição, o serviço de inteligência interna da Alemanha.

Os suspeitos, todos alemães, foram capturados no distrito de Teltow-Fläming, no estado de Brandemburgo; no distrito de Helmstedt, na Baixa Saxônia; e na cidade de Itzehoe, em Schleswig-Holstein. Simultaneamente, foram realizadas buscas nas residências de outros quatro investigados nos estados da Baviera, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia, Brandemburgo e Baixa Saxônia.

As autoridades investigam um suposto plano de ataque incendiário contra um abrigo para refugiados em Winsen, ao sul de Hamburgo, que estava inicialmente previsto para outubro de 2026, envolvendo os três outros suspeitos detidos anteriormente.

As buscas também tiveram como alvo outros quatro suspeitos, com idades entre 14 e 16 anos, acusados de apoiar uma organização terrorista ou de omitir o conhecimento sobre atividades criminosas planejadas, informaram os promotores. Eles não foram presos.

Imprensa ajudou a revelar o caso

A emissora de rádio e televisão do norte da Alemanha NDR teve acesso a mensagens de texto e de voz relacionadas ao caso através de material fornecido pela plataforma EXIF-Recherche, que há anos investiga a cena neonazista.

As mensagens, que seriam de autoria de um jovem de 15 anos e outro de 19 anos, parecem ter origem em um grupo de chat maior, composto por jovens neonazistas.

Os jornalistas da NDR teriam recebido indícios sobre as atividades do grupo. Quando ficou claro que os indivíduos estavam, de fato, tomando medidas concretas para executar um ataque, a polícia foi informada.

A Diretoria de Polícia de Lüneburg, na Baixa Saxônia, confirmou à agência de notícias dpa que recebeu a denúncia por meio de um jornalista da NDR. "A polícia apurou essa informação de forma intensiva e, com base nos resultados das investigações, adotou diversas medidas."

Segundo o Ministério Público de Rostock, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o suposto fundador do grupo de bate-papo "Terror 18" também está em prisão preventiva há mais de duas semanas. As investigações contra o jovem de 18 anos, residente nas proximidades de Schwerin, concentram-se, até o momento, na suspeita de incitação à prática de crimes. Sobre o grupo de bate-papo, um porta-voz declarou: "Tratava-se de combinar, de forma coletiva, a prática de crimes". O grupo contava com a participação de indivíduos de diferentes regiões.

Os investigadores de Rostock avaliam ainda um possível plano de incêndio criminoso contra um projeto cultural e comunitário na cidade de Schwerin. A imprensa já havia noticiado planos de incêndios criminosos relacionados ao grupo Terror 18.

"Maturidade para assumir responsabilidades"

Esta não é, de longe, a primeira vez que uma operação policial nacional contra jovens neonazistas violentos na Alemanha ganha destaque.

No ano passado, a Procuradoria-Geral Federal determinou a prisão de membros do grupo de extrema-direita Letzte Verteidigungswelle ("Última onda de defesa", em alemão). O objetivo do grupo era, por meio de atos de violência voltados principalmente contra migrantes e opositores políticos, provocar o colapso do sistema democrático alemão.

Em agosto de 2026, o Tribunal Regional Superior de Hamburgo impôs penas de prisão que variaram de um ano e meio a cinco anos aos réus, alguns dos quais ainda eram menores de idade na época. Devido à pouca idade dos envolvidos, o julgamento, que durou meses, ocorreu a portas fechadas.

Assim como no caso de Hamburgo, a Procuradoria-Geral Federal sustenta que os membros do Terror 18 agiram, enquanto jovens, com "maturidade para assumir responsabilidades". Isso significa que, no momento do ato, eles possuíam maturidade suficiente para compreender a ilicitude de suas ações. Esse é um pré-requisito para que eles possam ser responsabilizados criminalmente. A forma como o sistema judiciário lida com os jovens é regulada pela Lei de Justiça Juvenil.

rc (AFP, dpa)