Redação DW Kostiantynivka é uma das cidades do chamado "cinturão de fortalezas", uma área considerada crucial para o desfecho da guerra

Sem chamar muita atenção e agindo inicialmente em sigilo, a Ucrânia alcançou nos últimos meses um sucesso significativo na frente de guerra do Donbass.

Uma contraofensiva nas proximidades da pequena cidade de Lyman desmantelou a "garra norte" de uma manobra russa em formato de pinça que avançava sobre o chamado "cinturão de fortalezas" ucraniano, no norte da região de Donetsk.

A operação ocorreu ao norte de Lyman, um importante entroncamento ferroviário no norte da região de Donetsk que, em tempos de paz, tinha pouco menos de 30 mil habitantes. Quem controla Lyman domina as vias de transporte da região.

Lyman está ao norte do chamado "cinturão de fortalezas" integrado pelas cidades de Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka, uma área considerada crucial para o desfecho da guerra. A captura dessa área aproximaria a Rússia do objetivo de tomar toda a região do Donbass.

Por que o nome Vivaldi?

Segundo o general de brigada ucraniano Andrí Biletski, comandante do Terceiro Corpo do Exército Ucraniano, que foi responsável pela operação, ela foi batizada de "Vivaldi" porque teve quatro fases, em referência à obra As quatro estações, do compositor italiano Antonio Vivaldi.

Quando ocorreu?

A operação começou em maio, em segredo, e foi concluída em outubro como um raro sucesso militar da Ucrânia no campo de batalha. Seus resultados começaram a ser divulgados em meados de setembro, quando ela foi oficialmente confirmada pelos militares ucranianos, mas detalhes só se tornaram públicos após o seu término.

As fases iniciais consistiram na preparação do ataque e foram conduzidas sob rigoroso sigilo. Segundo participantes da operação, poucas pessoas fora do alto comando conheciam plenamente os objetivos finais do plano.

O sigilo foi necessário para evitar que o Kremlin percebesse a situação e enviasse reforços. Contraofensivas ucranianas anteriores fracassaram porque a Rússia conseguiu reagir a tempo.

O que a Vivaldi alcançou?

Embora tenha recuperado apenas 277 quilômetros quadrados dos cerca de 177 mil quilômetros quadrados do território da Ucrânia ocupados pela Rússia (segundo os números divulgado pelo Terceiro Corpo), a ofensiva impediu parte do avanço russo contra o "cinturão de fortalezas" no leste do país.

Especificamente, ela impediu a tentativa russa de cercar a estratégica cidade de Sloviansk ao recuperar uma área estratégica ao norte da cidade, segundo os militares ucranianos.

Segundo vários analistas militares, a operação teve como objetivo reduzir um saliente russo com cerca de 15 quilômetros de largura localizado ao norte da cidade de Lyman e a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Sloviansk.

Ao expulsar o inimigo do saliente de Lyman, considerado a porta de entrada para o norte de Donetsk, a Operação Vivaldi impediu que as forças russas cercassem o "cinturão de fortalezas" ucranianas por meio de uma ofensiva em forma de pinça a partir de uma "garra" norte e uma "garra" sul, esta perto de Dobropillia, onde "a situação é bastante difícil, mas está sob controle", segundo Biletski.

O especialista em estudos estratégicos Christopher Tuck, do King's College London, afirmou que a Operação Vivaldi foi, porém, uma vitória limitada. "Os ucranianos conseguiram impor uma derrota operacionalmente significativa aos russos ao frustrar uma de suas principais tentativas de flanquear o cinturão de fortalezas", disse. "Mas ainda assim foi uma operação ofensiva com impacto localizado."

No âmbito dessa campanha, considerada a mais bem-sucedida em mais de três anos, os ucranianos retomaram cerca de 16 localidades, capturaram centenas de prisioneiros e expulsaram o inimigo para além do rio Zheberets, uma importante barreira natural, segundo os números divulgado pelo Terceiro Corpo.

O analista David Kirichenko, do think tank Atlantic Council, descreveu a operação como a reversão de um ano inteiro de ganhos territoriais russos, reduzindo significativamente o risco de novos avanços de Moscou contra o "cinturão de fortalezas" ucraniano nos próximos meses.

Qual a importância da região?

A região de Donetsk tem sido palco de algumas das batalhas mais intensas da guerra. A Ucrânia ainda controla cerca de 20% do território de Donetsk.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que pretende controlar toda a região de Donetsk, incluindo as cidades do cinturão de fortalezas, antes de considerar qualquer acordo de paz.

Essa é a principal exigência territorial de Moscou nas negociações, que permanecem paralisadas, embora os Estados Unidos tentem reativá-las.

Como a operação se desenrolou?

A operação se desenrolou inicialmente em sigilo. A Ucrânia atacou rotas de suprimento de combustível, depósitos e drones russos de reconhecimento, o que prejudicou as atividades de reconhecimento do inimigo.

Em seguida, as forças terrestres avançaram, apoiadas por seu próprio reconhecimento, drones e poder de fogo.

O sucesso não se deveu a uma única arma. Drones realizaram o reconhecimento e atacaram alvos na retaguarda da linha de frente. A guerra eletrônica dificultou os ataques de drones russos, enquanto a artilharia manteve as posições inimigas sob controle. Os veículos blindados protegeram a infantaria e forneceram poder de fogo direto. A infantaria, por sua vez, conquistou e manteve o terreno.

A operação demonstrou que, por meio da coordenação de tropas altamente treinadas e de uma ampla variedade de tecnologias aéreas e terrestres, é possível penetrar na chamada "zona da morte", o corredor repleto de drones ao longo da linha de frente que tornou qualquer avanço extremamente custoso.

Segundo a agência de notícias Reuters, que visitou a base de operações do Terceiro Corpo, na região de Kharkiv, no nordeste, e entrevistou seis participantes da operação, a Ucrânia empregou veículos terrestres controlados remotamente equipados com metralhadoras de grande calibre, lançadores de granadas ou explosivos para atacar posições russas. Outros veículos foram utilizados para limpar campos minados.

Em pelo menos um caso, robôs de combate foram lançados atrás das linhas inimigas por drones bombardeiros do tipo quadricóptero adaptados para essa função, algo que, segundo os militares ucranianos, ocorreu pela primeira vez na guerra.

À medida que as tropas de assalto avançavam lentamente, drones aéreos atacavam abrigos considerados perigosos demais para serem ocupados inicialmente por soldados.

Segundo o Terceiro Corpo do Exército Ucraniano, responsável pela operação, um "domo protetor" de guerra eletrônica se estendeu sobre o campo de batalha para neutralizar drones inimigos.

É possível replicar a operação?

Os comandantes afirmaram que a Operação Vivaldi demonstrou como a integração cada vez mais sofisticada de drones e robôs pode compensar a inferioridade numérica das tropas ucranianas diante de um exército russo muito maior.

No entanto, a operação exigiu uma das unidades de elite da Ucrânia para executar toda a sua complexidade e utilizou, em parte das comunicações de campo, a versão militar do sistema Starlink, do bilionário Elon Musk.

Se tradicionalmente soldados eram treinados principalmente para operar ao lado de veículos blindados, "agora estamos desenvolvendo um conceito no qual o combatente de infantaria deve atuar em formação juntamente com sistemas robóticos", afirmou Dmytro Rohoziuk, comandante do Terceiro Corpo.

Os comandantes ucranianos reconhecem, porém, que uma operação como essa é difícil de replicar devido à complexidade técnica de atravessar a zona de morte, uma área que se estende por mais de vinte quilômetros em cada lado da linha de frente e onde grandes quantidades de drones tornam qualquer deslocamento potencialmente fatal.

O Starshield, versão militar do sistema de comunicações por satélite Starlink, da empresa SpaceX, foi utilizado para controlar diversos drones de ataque e outros sistemas não tripulados.

A contraofensiva já estava praticamente concluída quando a Ucrânia afirmou, no mês passado, que haviam sido criadas restrições repentinas ao seu uso do Starshield.

Para o analista militar Rob Lee, do Foreign Policy Research Institute, a Operação Vivaldi demonstrou o potencial da visão de guerra desenvolvida pelo Terceiro Corpo do Exército Ucraniano. No entanto, ele observou que a operação ocorreu numa área menos saturada por drones do que outros setores da frente.

Segundo Lee, os meses de combate também mostraram que atravessar a zona de morte continua sendo um enorme desafio para o exército ucraniano, que sofre com falta de efetivos. "Isso mostra o quão difícil é conduzir operações ofensivas no campo de batalha."

as (Reuters, AFP, Efe, OTS)