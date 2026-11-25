Redação DW Veruschka von Lehndorff e o ator David Hemmings nas gravações de "Blow up", em 1966

Veruschka von Lehndorff, considerada a primeira supermodelo da Alemanha, morreu na terça-feira (24/11), aos 87 anos. Ela faleceu em sua casa, em Berlim, segundo relataram familiares ao jornal alemão Bild.

Com 1,83 metros de altura, ar misterioso e extravagante, a modelo, nascida com o nome aristocrático de Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, ela se tornou um símbolo da moda nos anos 1960 e 1970. Ela alcançou projeção internacional com sua participação no filme Blow-Up - Depois Daquele Beijo (1966), do italiano Michelangelo Antonioni. Estampou capas de inúmeras revistas e circulou entre artistas como Salvador Dalí e Helmut Newton.

Apesar da fama nas passarelas e diante das câmeras, ela nunca se definiu apenas como modelo, mas sempre como artista. Suas obras de pintura corporal, desenvolvidas em parceria com o artista e fotógrafo Holger Trülzsch, foram alguns de seus trabalhos artísticos que ficaram conhecidos internacionalmente.

A empresa Gräfin von Lehndorff Design e.K., de sua irmã, Catharina Kappelhoff-Wulff, publicou um comunicado em que diz: "Lamentamos a perda de uma mulher extraordinária, da irmã de Catharina e de uma artista que moldou nossa casa desde o início."

Veruschka também chamou atenção por seu trabalho com pintura corporal. Em parceria com o artista e fotógrafo Holger Trülzsch, produziu séries fotográficas de body painting. Neste ano, o Museu da Prússia Oriental, em Lüneburg, dedicou aos dois uma exposição especial. Suas obras já foram exibidas em alguns dos museus mais renomados dos Estados Unidos e da Europa, incluindo instituições em Nova York, Paris e Milão.

Origem em família aristocrática antinazista

Vera von Lehndorff nasceu em 14 de maio de 1939, em Königsberg, na antiga região alemã da Prússia Oriental, hoje Kalinigrado e parte da Rússia. Ela passou seus primeiros anos de vida na propriedade da família, o Castelo de Steinort, que pertencia aos Lehndorff desde o século 15.

Seu pai, o conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, fez parte da resistência antinazista e esteve envolvido na conspiração de 20 de julho de 1944, a mais famosa tentativa de assassinar o ditador Adolf Hitler e derrubar o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após a tentativa fracassada de assassinato, ele foi preso e executado em 4 de setembro de 1944.

Vera tinha cinco anos na época. Os nazistas prenderam a família sob a política do regime de punição coletiva. Sua mãe, que estava grávida, foi enviada para um campo de trabalhos forçados, e Vera e suas irmãs foram colocadas em um orfanato da SS.

Após a guerra, a família perdeu sua propriedade ancestral na Prússia Oriental, que ficou em território anexado pela Polônia. A família passou a viver em campos de refugiados. Veruschka viveu em várias casas e mudou frequentemente de escola.

Carreira

Inicialmente, ela queria ser artista, estudou arte e foi para a Itália. Em Florença, o fotógrafo Ugo Mulas (1928-1973) notou a jovem alemã excepcionalmente alta. Ela começou então a trabalhar como modelo, adotando o pseudônimo Veruschka (diminutivo de Vera).

Sua grande ascensão aconteceu na década de 1960. Veruschka trabalhou em Paris e Nova York, apareceu em capas internacionais da Vogue e, em 1967, na capa da revista americana Life. Por um tempo, ela esteve entre as modelos mais bem pagas do mundo.

Em 1966, Veruschka estrelou o filme Blow-Up - Depois Daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni (1912-2007). Apenas alguns minutos em cena foram suficientes para imortalizá-la. Isso surpreendeu a própria Veruschka: "Nunca entendi por que tive tanto sucesso; com apenas duas cenas e uma fala, me tornei mundialmente famosa!"

Em meados da década de 1970, após conflitos com a então editora-chefe da Vogue americana, Veruschka se afastou em grande parte da indústria tradicional da moda.

Nos últimos anos, Veruschka von Lehndorff viveu uma vida reclusa em Berlim. Até o fim, valorizou e interagiu ativamente com jovens artistas, e essa troca foi parte integrante de seu cotidiano. Ela faleceu em casa, cercada por amigos e familiares. Parte de seu patrimônio foi doada ao Museu Estadual da Prússia Oriental, em Lüneburg, no norte da Alemanha, que documenta e celebra a história, a arte e a cultura da antiga província alemã, que após a Segunda Guerra Mundial foi anexada pela Polônia e a Rússia.

sf (dpa, ots)