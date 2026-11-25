Redação DW Grande número de chegadas de migrantes agravou situação que o governo regional já havia classificado como insustentável

Em apenas 24 horas, um número recorde de mais de 2,1 mil migrantes chegou às Ilhas Canárias, na Espanha, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25/11) pelo serviço de resgate marítimo do país.

O número elevado de pessoas que fizeram a travessia da chamada rota do Atlântico a bordo de embarcações superlotadas, agravou uma situação que o governo regional já havia classificado, no início do mês, como insustentável.

Esse total inclui, pelo menos, 203 mulheres e 127 menores de idade, entre eles um bebê de cerca de quatro meses e uma menina que nasceu durante a travessia a partir da África Ocidental. Segundo o serviço de resgate, um migrante foi encontrado morto em uma das embarcações.

Entre as pessoas resgatadas nesta terça-feira, há cidadãos de pelo menos sete países africanos: Gâmbia, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Mauritânia e Mali; além de um refugiado do Iêmen.

Recordes sucessivos

A chegada de embarcações da África Ocidental ao arquipélago espanhol das Canárias tem sido tão intensa neste mês que os recordes nesta rota migratória vêm sendo superados em intervalos de pouco mais de uma semana.

O recorde que acaba de ser superado havia sido estabelecido em 14 de novembro, com 1.580 pessoas chegando às ilhas El Hierro, Gran Canaria e Tenerife.

O recorde anterior datava de 2020, com 1.461 pessoas socorridas no dia 7 de novembro, época em que o epicentro das chegadas era Arguineguín, em Gran Canaria. Um volume semelhante não era visto desde a chamada "crise das embarcações" de 2006, ano que terminou com um total de 31.678 pessoas resgatadas.

A maior parte das embarcações chegou à ilha de El Hierro, que conta com cerca de 11,4 mil habitantes e é um dos principais pontos de entrada na Europa para migrantes provenientes da África Ocidental.

Sánchez pede cooperação com países africanos

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez - que enfrentou duras críticas por sua postura em relação à migração durante a campanha para as eleições parlamentares deste domingo -, afirmou nesta quarta-feira que a Europa precisa de uma abordagem abrangente para a questão migratória, incluindo um controle de fronteira mais rigoroso, em cooperação com as autoridades do Senegal e da Gâmbia.

Ainda assim, ele ressaltou que a Espanha precisa "abrir vias de migração legal" para trabalhadores em setores como o da construção e habitação, que sofrem com a escassez de mão de obra qualificada.

A rota atlântica, que possui 32 anos de história e parte da África Ocidental em direção às Ilhas Canárias, é uma das travessias migratórias mais mortais do mundo. Todos os anos, milhares de migrantes tentam realizar essa jornada em embarcações superlotadas, buscando chegar ao território espanhol, apesar de enfrentarem mares agitados, correntes fortes e longas distâncias.

As chegadas tendem a aumentar nos meses de outono, período em que as condições do mar costumam ser mais calmas e favoráveis à travessia ao longo dessa rota.

Neste ano, até o final de novembro, o número de chegadas atingiu 28.103, um total superior ao registrado no ano passado, mas ainda bem abaixo do recorde histórico de 46.843, registrado em 2024, ano em que a maior parte das travessias ocorreu durante os primeiros nove meses. Cerca de 21 mil pessoas chegaram às Ilhas Canárias nos últimos dois meses.

rc (Reuters, EFE)