Redação DW A mortalidade aumentou em Cuba pela primeira vez desde que os registros começaram a ser feitos, em 1950

A expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez em quase 80 anos, registrando uma queda de mais de quatro anos entre 2020 e 2025, informou nesta terça-feira (24/11), em Havana, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A ilha, com quase 9,5 milhões de habitantes, atravessa uma grave crise econômica que se agravou com o bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos no início deste ano.

"A mortalidade aumentou e a expectativa de vida em Cuba diminuiu pela primeira vez desde que os registros começaram a ser feitos, em 1950, passando de 78,8 anos em 2020 para 74,4 anos em 2025", explicou Ghebreyesus, em coletiva de imprensa.

O chefe da agência de saúde da ONU anunciou uma ajuda de dois milhões de dólares (R$ 11,8 milhões) ao país para apoiar campanhas de vacinação infantil e a compra de material médico essencial. Ele também destacou que as Nações Unidas prestarão ajuda ao programa de reformas lançado pelo governo para abrir a economia ao mercado, após décadas de um modelo estatizante.

Decadência do sistema de saúde

O sistema de saúde de Cuba, reconhecido internacionalmente, foi durante décadas uma das principais conquistas do governo comunista, mas agora "atravessa uma situação difícil e crítica", acrescentou o chefe da OMS, ao final de uma visita de três dias ao país.

Segundo Ghebreyesus, a taxa de mortalidade infantil em Cuba "mais do que dobrou", passando de 4 mortes por mil nascidos em 2020 para 9,9 em 2025. Da mesma forma, a mortalidade materna passou de 37,4 por mil nascidos em 2019 para 44,1 em 2025.

"A taxa de sobrevivência ao câncer pediátrico caiu de 85% para 65% desde o início do bloqueio energético" imposto pelos Estados Unidos, acrescentou.

"Existem problemas no setor de saúde e em outros setores devido às sanções, que todos conhecem, mas, ao mesmo tempo, é positivo que o governo reconheça que também há problemas internos", ressaltou. "Acredito que abordar as questões externas e internas é fundamental para avançar", acrescentou.

OMS quer ampliar ajuda a Cuba

Durante um encontro com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Ghebreyesus disse que continuará a procurar formas de apoiar a saúde pública do país caribenho, "seja com fundos da OMS ou da mobilização de recursos de outros parceiros".

Por sua vez, Díaz-Canel agradeceu a Ghebreyesus a sua presença na ilha em "tempos muito difíceis" devido às consequências do bloqueio americano, que, segundo afirmou, "têm um impacto transversal em todos os setores da vida econômica e social do país, mas especialmente na saúde pública".

O líder cubano explicou que mais de 100 mil pessoas - incluindo mais de 20 mil crianças - aguardam operações cirúrgicas devido às limitações da situação energética e de abastecimento, e que indicadores de saúde, como a mortalidade infantil, se deterioraram. Nos anos anteriores, a mortalidade infantil atingia de 4 por mil nascidos vivos, mas atualmente, são 9,9.

Ele também agradeceu ao chefe da OMS por suas declarações sobre o impacto da política de Washington sobre a saúde cubana e o seu apoio para aliviar estes efeitos negativos.

Impacto das sanções americanas

A Casa Branca de Donald Trump aumentou consideravelmente a pressão sobre Cuba, que já estava sob embargo americano desde 1962, por meio de um bloqueio ao fornecimento de petróleo e de sucessivas ondas de sanções contra toda a cúpula dirigente do país, bem como contra praticamente todos os seus setores econômicos.

Essas sanções agravaram a crise em setores como a produção de energia, a mineração e o turismo, resultando em uma queda nas receitas em moeda estrangeira e em um enfraquecimento sem precedentes das finanças do Estado.

rc (AFP, Reuters, EFE)