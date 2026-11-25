Jennifer Holleis Das 211 pessoas executadas em 2026, 100 eram sauditas, e os demais, estrangeiros

A Arábia Saudita continua a executar pessoas a uma taxa alarmante. No dia 15 de novembro, Jawad Abdullah Qureiris e Fadel Hassan al-Safwani foram executados na Província Oriental saudita.

Segundo as autoridades, ambos foram condenados por crimes relacionados ao terrorismo. Em 2011, Al-Safwani foi um dos principais organizadores de protestos pacíficos que reivindicavam direitos civis e a libertação de detentos. Qureiris, que era menor de idade na época, participou de um desses protestos na cidade de Qatif.

O Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária pediu a libertação de Qureiris em novembro de 2024, após concluir que sua prisão era indevida. O parecer também abrangia outros quatro homens. Desses cinco acusados, Qureiris foi o quarto a ser executado. O quinto, Yousef al-Manasif, continua sob risco, uma vez que a Suprema Corte da Arábia Saudita manteve sua sentença de morte, segundo organizações de direitos humanos.

Os casos de Al-Safwani e Qureiris elevaram para 211 o número de pessoas executadas na Arábia Saudita em 2026, de acordo com um levantamento da agência de notícias AFP divulgado em 16 de novembro. Esse total inclui 126 pessoas condenadas por tráfico de drogas e 17 executadas por acusações relacionadas ao terrorismo. Das 211 pessoas, 100 eram cidadãos sauditas, enquanto as demais eram estrangeiras, informou a agência.

Recorde de execuções em 2025

A ONG de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) informou que, em julho, as autoridades sauditas executaram cinco migrantes etíopes por crimes não violentos relacionados a drogas. Em outubro, foram executados dois cidadãos de Bangladesh, segundo organizações de direitos humanos.

A HRW relatou, separadamente, a execução de outro cidadão saudita, Hassan Zaki al-Faraj, no dia 17 de outubro, por supostos crimes cometidos quando ele ainda era menor de idade. "Em 2025, um número recorde de pelo menos 356 pessoas foi executado, e as execuções continuaram em um ritmo elevado em 2026", disse à DW Ahmed Benchemsi, porta-voz da Human Rights Watch para a região do Oriente Médio e Norte da África. "A Arábia Saudita executou mais de 2 mil pessoas na última década", afirmou.

Segundo a ONG Centro de Informações sobre a Pena de Morte, sediada em Washington, a Arábia Saudita ocupa o terceiro lugar em número de execuções, atrás da China e do Irã.

No entanto, dados globais abrangentes para 2026 ainda não estão disponíveis, e muitos países tratam seus números de execuções como segredos de Estado. Ainda assim, o ranking é consistente com constatações anteriores da Anistia Internacional, que classificou a Arábia Saudita como o terceiro país que mais realizou execuções no mundo entre 2022 e 2025, ficando atrás apenas da China e do Irã.

De acordo com a ONG Juntos Contra a Pena de Morte (ECPM, na sigla em francês), os dois principais métodos de execução na Arábia Saudita são o apedrejamento e a decapitação. Contudo, em muitos casos - incluindo os de Qureiris e Al-Safwani -, as sentenças de morte são proferidas como decisões discricionárias, conhecidas como ta'zir - termo que indica que nem o crime nem a punição estão definidos na lei islâmica - ao contrário das penas fixas previstas na interpretação saudita da Lei Islâmica, ou Sharia. Como resultado, pouca ou nenhuma informação é fornecida sobre as execuções ou sobre o que é feito com os corpos dos executados.

Guerra com o Irã acirra repressão na Arábia Saudita

Após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em fevereiro, a Arábia Saudita tornou-se alvo de ataques iranianos e do grupo insurgente houthi, no Iêmen - apoiado por Teerã.

Por sua vez, o líder de fato da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, se vê diante de um dilema, uma vez que os ataques dos houthis mataram e feriram dezenas de pessoas e ameaçam os esforços de Riad para diversificar sua economia, conforme previsto no plano de reformas Vision 2030. Diversas cúpulas e eventos esportivos internacionais tiveram de ser cancelados ou adiados diante das ameaças contínuas.

"O governo saudita se mostrou incapaz de defender sua população dos repetidos ataques dos houthis a seus aeroportos, expondo a vulnerabilidade do país, apesar dos níveis recordes de gastos com equipamentos de defesa", afirmou à DW Sarah Leah Whitson, advogada de direitos humanos e ex-diretora executiva da organização de defesa dos direitos humanos Dawn, sediada nos EUA. "Em meio à guerra com o Irã, o governo saudita retomou seu ritmo implacável de execuções e sentenças que impõem punições corporais", observou.

No início do mês, organizações de monitoramento relataram o caso de uma mulher queniana na Arábia Saudita condenada a 100 chibatadas por ter dado à luz fora do casamento.

"As execuções recentes e a condenação de uma trabalhadora doméstica migrante a 100 chibatadas por ter tido um filho fora do matrimônio são indicações claras de que o governo saudita continua a recorrer à repressão brutal para governar o país", disse Whitson à DW.

Minoria xiita na mira da opressão

Maryam Aldossari, diretora interina da organização de direitos humanos ALQST, sediada em Londres, compartilha dessa visão. "As autoridades sauditas, sem dúvida, utilizaram a guerra com o Irã e as tensões regionais mais amplas para intensificar sua repressão, notadamente por meio de um uso mais frequente da pena de morte, empregada como ferramenta de repressão política contra a minoria xiita do país", afirmou à DW.

A Arábia Saudita é predominantemente sunita. A Província Oriental - rica em petróleo e local de origem de Jawad Abdullah Qureiris e Fadel Hassan al-Safwani - abriga a maior parte da minoria xiita saudita.

O Irã, por outro lado, é predominantemente xiita. As autoridades sauditas veem, há muito tempo, algumas formas de ativismo político xiita com desconfiança, em parte devido a preocupações com a influência iraniana e a supostos vínculos entre a dissidência interna e Teerã - acusações que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, têm sido usadas para justificar a repressão a essa minoria.

No entanto, Neil Quilliam, pesquisador associado do Programa para o Oriente Médio e Norte da África no think tank Chatham House, sediado em Londres, adota a cautela ao estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o conflito envolvendo o Irã e os desdobramentos no cenário dos direitos humanos na Arábia Saudita. "O reino introduziu reformas sociais na última década, incluindo medidas que ampliaram as oportunidades para as mulheres, ao mesmo tempo em que manteve o controle sobre a dissidência e o ativismo políticos", afirmou o especialista à DW.

"Períodos de tensão regional podem intensificar a preocupação oficial com a segurança nacional", disse Quilliam, acrescentando que isso reduz a tolerância a qualquer crítica pública ou ao que é percebido como uma ameaça à coesão social.

"É mais difícil demonstrar se isso representa, de fato, uma mudança na situação dos direitos humanos. Contudo, existe, sem dúvida, a percepção entre alguns observadores de que o espaço para a dissidência se tornou ainda mais restrito, não apenas na Arábia Saudita, mas também em outros Estados do Golfo", observou.