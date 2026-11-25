Redação DW Estados Unidos é o principal mercado externo da Embraer, alvo de tarifaço anunciado pelo governo Trump

O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (25/11) novas tarifas contra 14 de seus principais parceiros comerciais. Entre os mais afetados, estão o Brasil e a China.

Sobre o Brasil, a proposta é de uma nova tarifa de 10% sobre aeronaves prontas. A medida afeta em cheio a Embraer, maior fabricante de aviões do Brasil, que tem nos Estados Unidos seu maior mercado externo. As aeronaves prontas são atualmente isentas das tarifas americanas e figuram como quarto principal item da pauta de exportações do país para os EUA.

Segundo uma fonte da Casa Branca, os EUA consideram ainda elevar os impostos de importação sobre o açúcar, medida a ser aplicada a todos os países exportadores, inclusive o Brasil.

Washington alega que o governo brasileiro não corrigiu o que considera "atos, políticas e práticas injustificáveis".

O governo americano acusa o Brasil de práticas desleais, que vão do desmatamento ilegal ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, o Pix, que, segundo o governo americano, coloca as empresas de cartões de crédito em desvantagem.

O comunicado não dá datas para entrada em vigor das tarifas e propõe um cronograma para realização de audiência pública sobre a proposta.

"Essa modificação proporcionaria maior poder de pressão para obter a eliminação dos atos, políticas e práticas injustificáveis do Brasil e estabelecer condições de concorrência mais equitativas para as empresas e os trabalhadores americanos", afirmou um alto funcionário do governo ouvido pela Reuters.

Manobra jurídica

As tarifas pretendem conter a capacidade industrial excedente nos países alvejados, favorecida por subsídios e outras barreiras comerciais que, na visão do governo republicano, prejudicam a competitividade da indústria dos EUA.

As medidas também têm o objetivo de compensar a perda de arrecadação após a decisão da Suprema Corte, em fevereiro, de impedir Trump de declarar emergência econômica para impor tarifas abrangentes sem aprovação do Congresso.

Após a decisão da Justiça americana, as tarifas impostas pelo governo Trump contra produtos brasileiros, como café e carne bovina, foram suspensas. Pelo entendimento da Justiça, a legislação, criada para responder a ameaças extraordinárias à segurança nacional ou à economia do país, não foi concebida para sustentar tarifas comerciais amplas.

Diante desse revés jurídico, o governo Trump decidiu agora recorrer à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 para justificar as novas barreiras comerciais. O dispositivo autoriza o governo americano, por meio do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), a investigar práticas de outros países consideradas injustas ou discriminatórias e, se necessário, adotar medidas de retaliação, incluindo tarifas.

"Diante dessa falta de progresso, o USTR está propondo uma modificação na medida comercial vigente sob a Seção 301 para incentivar de forma mais eficaz o Brasil a abandonar e modificar os atos, políticas e práticas em questão", afirmou a autoridade.

China será principal alvo

O tarifaço proposto tem origem em investigações sobre as práticas comerciais de 12 países, da União Europeia e de Taiwan, território autônomo reivindicado pela China.

A China seria o país mais afetado. No caso de alguns produtos chineses, a nova tarifa de 20% seria somada a outros impostos de importação, elevando a alíquota total para 45%.

Washington acusa a China de inundar o mercado global com produtos baratos. As duas maiores economias do mundo firmaram no ano passado uma trégua comercial, para evitar uma nova escalada da guerra tarifária. O anúncio das tarifas parece preparar o terreno para um cenário pós-trégua, já que o acordo deve expirar em janeiro de 2027.

Assim como a China, o Vietnã também enfrenta uma tarifa de 20%, sujeita à conclusão das negociações comerciais, informou o USTR. Para os demais parceiros comerciais afetados, as tarifas variam entre 10% e 18%.

As tarifas anunciadas representam mais uma reviravolta na controversa política econômica de Trump, que defende os impostos sobre importações como uma solução para trazer de volta empregos industriais e reduzir o rombo nas contas públicas.

No entanto, as tarifas impostas no ano passado contribuíram para o aumento da inflação, o que provocou insatisfação entre os eleitores. A maior resposta à política de Trump veio nas urnas em novembro, nas eleições de meio de mandato , quando os eleitores deram aos democratas maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

sf (AP, RT, ots)