Maurício Frighetto Fogo tem sido utilizado como arma para desmatar a Amazônia

A Amazônia emitiu, entre 2010 e 2024, mais carbono do que conseguiu absorver. O saldo negativo foi provocado principalmente pelo desmatamento e pelos incêndios florestais, cujos efeitos foram amplificados pelas secas. A conclusão é de um estudo publicado na revista Nature com base em 15 anos de monitoramento aéreo e na análise de mais de 13 mil amostras de ar coletadas sobre o bioma.

O estudo foi publicado em 21 de outubro de 2026, sob a liderança da pesquisadora Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foi seu quarto artigo na Nature como autora principal. Um deles, publicado em 2021, já mostrava a floresta como uma fonte de carbono.

O estudo atual é mais abrangente e traz novas informações. Em média, o saldo de emissões da Amazônia foi de 320 milhões de toneladas de carbono por ano, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Na comparação com os dados do Global Carbon Budget (GCB), que contabiliza emissões de gases de efeito estufa por combustíveis fósseis e processos industriais, é como se a floresta liberasse na atmosfera mais carbono do que a França e a mesma quantidade do Reino Unido.

A reportagem perguntou à pesquisadora se ela esperava esses números. "Não, não. É uma realidade tremendamente pior", respondeu Gatti. Isso porque, segundo a especialista, os modelos costumam mostrar a Amazônia como um sumidouro de carbono, capaz de absorver cerca de 20% de todo o carbono da área continental do planeta.

Mesmo com o avanço na redução do desmatamento nos últimos anos, os pesquisadores destacaram a necessidade urgente de implementar o desmatamento zero. E frisaram a importância de lidar com os incêndios florestais. "Uma redução drástica do fogo é, portanto, essencial para evitar um tipping point [ponto de não retorno], especialmente à medida que o estresse climático crescente amplifica os impactos humanos, e vice-versa."

O ponto de não retorno é um limite a partir do qual a Amazônia perderia sua capacidade de recuperar e manter seu funcionamento ecológico - a partir de então a floresta entraria em colapso. A pesquisa destacou um ciclo de retroalimentação gerado pela perda da vegetação, que reduz as chuvas, aumenta as temperaturas e prolonga a estação seca, deixando-a mais inflamável. E eventos climáticos extremos, como o El Niño e o aquecimento do Oceano Atlântico Norte, amplificam os impactos.

Quem impacta mais

Uma pergunta orientou o artigo, segundo Gatti: "Quem impacta mais a Amazônia: a mudança climática global ou a ação humana dentro da Amazônia?". Para encontrar a resposta, foram coletados 1.017 perfis verticais de amostragem em quatro regiões da floresta, com o objetivo de medir as concentrações de dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO).

A obtenção dos perfis verticais exigiu uma operação aérea. Duas vezes por mês, aviões sobrevoaram as quatro regiões, alcançando até 4,4 quilômetros de altitude e descendo em espiral até cerca de 300 metros do solo. Neste percurso, coletavam 12 amostras do ar em diferentes altitudes.

Essas informações foram cruzadas com dados sobre a ação humana, como desmatamento, incêndios florestais e degradação ambiental, e variáveis relacionadas ao clima, como El Niño e aquecimento do Oceano Atlântico Norte.

Mas havia dificuldades para analisar os efeitos de cada fator. "A chuva e a temperatura são fruto das duas coisas [ação humana e clima]. Porque quanto mais desmata, menos chuva e temperatura mais alta. Só que aí vem um evento extremo, externo, que intensifica isso mais ainda", ponderou Gatti.

Foi preciso então separar os anos em três grupos para fazer a análise. O grupo 1 foi formado por anos chuvosos e com baixa atividade humana - 2011 a 2014 e 2017 e 2018. "A emissão de carbono foi quase neutra. A Amazônia quase compensou todas as emissões humanas, mesmo com uma média anual de 6,3 mil quilômetros quadrados de desmatamento", explicou Gatti.

Bolsonaro e fogo

O grupo 2 (anos 2019 a 2022) foi caracterizado por baixo estresse climático, mas alta atividade humana: o desmatamento quase dobrou em relação ao grupo 1, e as queimadas cresceram 25%. O período compreende o governo de Jair Bolsonaro, marcado pelo enfraquecimento das políticas de proteção ambiental no Brasil.

"Praticamente não teve estresse climático", disse Gatti. "É pura ação humana. O grupo 2 mostra quanto só as ações humanas valem de emissão. Foi uma emissão quatro vezes maior do que a dos anos chuvosos. E, vamos lembrar, neste grupo tem três anos consecutivos de La Niña [fenômeno que leva mais umidade à região]."

O grupo 3 foi formado pelos anos 2010, 2015, 2016, 2023 e 2024. Neste período, marcado por eventos climáticos extremos como o El Niño e o aquecimento do Oceano Atlântico Norte, o desmatamento foi superior ao grupo 1, mas caiu em relação ao grupo 2. E a área queimada aumentou 92%.

Os dados desse grupo mostram o impacto do fogo nas emissões. Só em 2024, por exemplo, os incêndios florestais foram responsáveis por lançar 820 milhões de toneladas de carbono na atmosfera.

"Anos de seca e temperatura alta, com política pública de combate ao desmatamento, o que acontece? Queimada", analisou Gatti. "E aí a pergunta extremamente importante é a seguinte: essas queimadas são por culpa do El Niño, do aquecimento do Oceano Atlântico Norte?".

Quem bota fogo

Os pesquisadores passaram a analisar então como os incêndios se iniciam na Amazônia, combinando dados de satélite sobre focos de calor com redes de monitoramento de descargas elétricas. A análise mostrou que apenas 1,6% dos incêndios em 2023 e 1% em 2024 tiveram correlação com a queda de raios. Os resultados indicam, portanto, que mais de 98% das ignições tiveram origem humana.

O estudo alerta também para o uso do fogo como ferramenta de desmatamento em larga escala. Em 2024, dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), do Inpe, indicaram que 38% do desflorestamento por corte raso na Amazônia foi realizado por meio de incêndios.

"O mundo está cada vez com menos chuvas e com temperaturas mais altas, e a Amazônia está cada vez mais inflamável. Então, você junta uma coisa com outra e conclui: se não combatermos as queimadas, nós vamos perder a Amazônia mesmo batendo recorde de redução de desmatamento", alertou Gatti.

O fogo como arma

"O que o estudo mostra é que mesmo com desmatamento reduzindo, há um aumento das emissões porque a floresta está emitindo mais carbono por conta dos incêndios", destacou a pesquisadora Ane Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e coordenadora do MapBiomas Fogo. A cientista também participou do estudo publicado na Nature.

Com 30 anos de pesquisa na área, Alencar mostra-se preocupada com diversos aspectos relacionados aos incêndios, que vão desde a cultura do uso do fogo, passando por queimadas criminosas para grilagem de terras, até a omissão do tema na agenda climática internacional, como nas Conferências do Clima da ONU, as COPs.

Segundo dados do MapBiomas, mais da metade da área queimada na Amazônia teve origem em pastagens plantadas para renovação do pasto. Além disso, o fogo também tem sido usado para grilar terras, principalmente nos períodos de secas severas. "Quando temos um contexto de seca severa, o fogo passa a ser uma arma. Ele ganha uma proporção de uma ferramenta de impacto na vegetação muito forte", explicou Alencar.

Outra preocupação da pesquisadora está relacionada ao debate internacional. Na agenda de mitigação, as emissões decorrentes dos incêndios nem sempre são contabilizadas nos inventários nacionais de gases do efeito estufa. Já na agenda de adaptação, segundo a pesquisadora, faltam recursos para os países mais afetados pelo fogo, uma vez que o fenômeno costuma ser associado à ação humana. "Então, o fogo não fica muito claro em nenhuma agenda."

O futuro da Amazônia

A pesquisadora avalia que houve melhorias com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PNMIF), aprovada em 2024, em meio aos recordes de incêndios florestais. No entanto, acredita que é preciso avançar. Neste ano, mesmo com o número de focos de calor abaixo de outros anos de El Niño, como 2023 e 2024, regiões da Amazônia estão sofrendo com as queimadas e a poluição do ar, como Manaus (AM) e Santarém (PA).

Além de reduzir ou zerar o uso de fogo nas pastagens, Alencar vê a necessidade de priorizar quem está na linha de frente dos incêndios. "Precisamos investir em formação de brigadas, voluntárias e comunitárias", frisou. "E continuar combatendo o crime que usa o fogo como arma quando tem oportunidade e quando o clima é oportuno."

Luciana Gatti, do Inpe, defende medidas mais rigorosas e agressivas para combater os incêndios. "Só vamos verdadeiramente conseguir salvar a Amazônia quando desenvolvermos mecanismos de proibição do fogo, como fizemos com o desmatamento. Não basta multar, não basta controlar, não basta ter brigada de incêndio, vai ter que ter embargos para áreas que queimaram."