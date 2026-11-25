Redação DW Comando Vermelho teve origem no Rio de Janeiro e se espalhou por todo o Brasil

Por muitos anos, as maiores facções criminosas do Brasil estiveram associadas principalmente a seus estados de origem: o Primeiro Comando da Capital (PCC), a São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), ao Rio de Janeiro. Hoje, porém, essas organizações exercem influência muito além de suas bases históricas, disputando rotas internacionais de drogas, explorando mercados ilícitos diversos e mantendo alianças ou rivalidades com grupos regionais em praticamente todo o país.

Um estudo divulgado nesta terça-feira (24/11) pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou 31 facções criminosas em atuação no Brasil e traçou um panorama da expansão desses grupos. O levantamento mostra que PCC e CV se consolidaram como os principais protagonistas do crime organizado nacional, estendendo sua presença para regiões antes dominadas por organizações locais.

Das prisões para o território nacional

Tanto o PCC quanto o CV surgiram dentro do sistema penitenciário e, primeiro, se fortaleceram nele. O Comando Vermelho nasceu na década de 1970, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Já o PCC foi criado em 1993, após o massacre do Carandiru, em São Paulo.

Segundo especialistas, a expansão de ambas as organizações foi facilitada pelo próprio sistema prisional brasileiro. A transferência frequente de presos entre estados permitiu que lideranças recrutassem novos integrantes e estabelecessem contatos em diferentes regiões. Ao deixar a prisão, muitos desses membros reproduziam a estrutura das facções em suas cidades de origem.

Mas o crescimento nacional não ocorreu apenas por meio do recrutamento. Ao longo dos anos, PCC e CV passaram a disputar o controle das principais rotas de tráfico de drogas, especialmente aquelas ligadas às fronteiras com Paraguai, Bolívia e Peru, grandes fornecedores de cocaína e maconha para o mercado brasileiro e internacional.

Estratégias diferentes para crescer

Segundo o relatório da Abin, a expansão do PCC e do CV não ocorreu de forma uniforme nem apenas pela força. Em muitos casos, ela aconteceu por meio de alianças, acordos comerciais e aproveitamento de fragilidades locais.

O PCC foi a organização que mais apostou numa estratégia de integração nacional. A facção paulista aproveitou sua capacidade financeira e logística para construir uma rede que ligava produtores de drogas na Bolívia e no Paraguai aos grandes centros consumidores do Sudeste e aos portos usados para exportação de cocaína para Europa e África.

Em vez de confrontar imediatamente grupos locais, muitas vezes oferecia proteção, acesso a fornecedores e participação nos lucros. Algumas facções regionais foram incorporadas à sua estrutura; outras passaram a atuar como parceiras, de acordo com o relatório.

Essa estratégia permitiu ao PCC avançar sobretudo pelo Centro-Oeste e pelo Sul, regiões fundamentais para o acesso às fronteiras. A partir daí, a organização ampliou sua presença para diferentes capitais, criando uma espécie de rede nacional de apoio ao tráfico e à lavagem de dinheiro.

Já o Comando Vermelho seguiu um caminho um pouco diferente. A facção carioca se fortaleceu principalmente no Norte e no Nordeste, regiões onde a presença do Estado é mais limitada em algumas áreas e onde existem importantes corredores para a entrada de cocaína produzida no Peru e na Colômbia. Segundo o relatório, em vez de exigir controle direto sobre grupos locais, o CV frequentemente estabeleceu alianças mais flexíveis, permitindo que parceiros mantivessem suas próprias lideranças e identidades.

A região amazônica tornou-se uma das principais áreas de expansão da facção. O acesso aos rios da Amazônia e às fronteiras com Colômbia e Peru transformou estados como Amazonas e Acre em territórios estratégicos para o abastecimento do mercado brasileiro e para o envio de drogas ao exterior.

A busca pelo domínio dessas rotas transformou cidades de fronteira em áreas-chave para o crime organizado. O controle da logística passou a ser tão importante quanto o comércio varejista de drogas nas grandes metrópoles. Dessa forma, o objetivo das facções deixou de ser apenas controlar favelas ou bairros. O foco passou a ser dominar corredores logísticos, conectando fronteiras, centros de distribuição, portos, sistemas de lavagem de dinheiro e mercados consumidores.

A ruptura que acelerou a guerra

Um momento decisivo ocorreu em 2016, quando a antiga aliança informal entre PCC e CV chegou ao fim. Até então, as organizações mantinham uma convivência relativamente estável em diversas regiões. O rompimento desencadeou disputas violentas por presídios, pontos de venda e rotas de tráfico.

Com essa ruptura, facções locais passaram a ser pressionadas a escolher lados. Em vários estados surgiram conflitos entre grupos alinhados ao PCC e organizações próximas ao CV. O resultado foi um aumento da violência especialmente no Norte e no Nordeste, regiões onde nenhum dos dois grupos havia estabelecido uma hegemonia completa.

Mapa criminal mais complexo

Apesar do protagonismo de PCC e CV, o levantamento da Abin mostra que o crime organizado brasileiro continua fragmentado. As 31 facções identificadas apresentam diferentes níveis de influência e poder territorial. Em alguns estados, grupos locais mantêm autonomia significativa e resistem ao avanço das organizações nacionais. Em outros, tornaram-se aliados ou rivais diretos das duas maiores facções do país.

Para os pesquisadores, o cenário atual é marcado por uma combinação de cooperação e conflito. Alianças podem surgir para facilitar o tráfico de drogas ou garantir acesso a determinadas rotas, mas costumam ser instáveis e sujeitas a rupturas repentinas.

Do tráfico para outros negócios

À medida que se expandiram, PCC e CV diversificaram suas atividades. Além do tráfico de drogas, passaram a atuar em crimes como garimpo ilegal, contrabando de cigarros, roubo de cargas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Em alguns locais, também exercem controle territorial, cobrando taxas e impondo regras à população.

Segundo especialistas, essa diversificação ajuda a explicar por que as facções conseguiram se enraizar em tantas regiões do país: elas não dependem mais de uma única atividade criminosa e operam cada vez mais como redes empresariais voltadas para diferentes mercados ilegais.

Desafio para as autoridades

A expansão nacional das facções tornou o combate ao crime organizado mais complexo. Especialistas apontam que a atuação desses grupos deixou de ser um problema restrito à segurança pública de determinados estados e passou a exigir coordenação entre forças policiais, órgãos de inteligência e instituições federais.

O estudo também alerta que as organizações criminosas vêm demonstrando crescente capacidade de adaptação. Ao diversificar fontes de receita e ampliar sua presença territorial, PCC e CV consolidaram redes que atravessam fronteiras estaduais e nacionais, transformando o crime organizado em um fenômeno cada vez mais integrado e difícil de conter.

le/cn (ots)