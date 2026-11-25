Redação DW Artefato havia sido encontrado no dia anterior no antigo pátio ferroviário de cargas da cidade

Uma bomba da Segunda Guerra Mundialfoi desativada com sucesso nesta quarta-feira (25/11) em Nurembergue, no sul da Alemanha. O artefato, de fabricação americana e com cerca de 225 quilos, havia sido encontrado um dia antes durante obras próximas ao antigo pátio ferroviário de cargas da cidade, área estratégica para o transporte de mercadorias que foi intensamente bombardeada durante o conflito.

Por razões de segurança, as autoridades montaram uma operação de evacuação em um raio de 500 metros ao redor do local. Aproximadamente 700 moradores tiveram de deixar suas casas temporariamente. A operação durou menos de uma hora e foi realizada por dois especialistas em explosivos.

A área afetada incluía o Escritório Federal para Migração e Refugiados, a alfândega local, uma creche, um supermercado, uma loja de móveis e um centros cultural. Durante a operação, ruas foram bloqueadas, uma linha de ônibus teve o serviço alterado e o espaço aéreo da região chegou a ser fechado temporariamente.

Mais de 250 profissionais de emergência, incluindo bombeiros, equipes de resgate, policiais e a Agência Federal de Assistência Técnica (THW), estiveram no local.

De acordo com a prefeitura, esta foi a 11ª bomba aérea da Segunda Guerra Mundial encontrada em Nurembergue somente neste ano.

Ao longo da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pelo menos 22 ataques aéreos de grande e média escala foram realizados contra Nurembergue pelos britânicos e pelos americanos. O ataque mais devastador ocorreu em 2 de janeiro de 1945, quando 521 bombardeiros da força aérea britânica (RAF) lançaram 6.000 bombas de alto poder explosivo e um milhão de bombas incendiárias num intervalo de meia hora, resultando em mais de 1.800 mortes e deixando 100.000 pessoas desabrigadas.

Operação corriqueira

As descobertas de bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial em canteiros de obras e áreas urbanas são parte da rotina na Alemanha. Embora tenha mobilizado centenas de pessoas, a operação realizada nesta quarta-feira em Nurembergue foi relativamente pequena quando comparada a ações semelhantes realizadas nos últimos tempos.

Em novembro de 2025, também em Nurembergue, uma bomba aérea americana de 450 quilos levou à retirada de cerca de 21 mil pessoas, na maior evacuação da história da cidade.

Em março deste ano, autoridades deDresden, no leste da Alemanha, evacuaram 18 mil pessoas após a descoberta de uma bomba britânica de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial. Poucos meses antes, em agosto de 2025, outra operação na cidade exigiu a retirada de cerca de 17 mil moradores e turistas que estavam dentro de um raio de mil metros do local onde foi encontrado um artefato semelhante.

Em junho de 2025, a cidade de Colônia retirou aproximadamente 20 mil pessoas de uma ampla área do centro urbano para permitir o desarmamento de três bombas americanas da Segunda Guerra Mundial.

Situações semelhantes também ocorreram em Berlim. Em setembro de 2025, duas bombas encontradas em diferentes bairros da capital alemã provocaram a evacuação de mais de 20 mil moradores.

Os vestígios do conflito permanecem especialmente presentes no estado de Brandemburgo, que circunda Berlim. Apenas em 2024, especialistas localizaram 90 minas, 48 mil granadas, 500 bombas incendiárias, 450 bombas explosivas com mais de cinco quilos e cerca de 330 mil cartuchos de munição.

Cidades como Frankfurt também convivem com essa herança da guerra. Em 2017, mais de 60 mil pessoas tiveram de deixar suas casas para que uma bomba de 1,8 tonelada fosse desativada, naquela que continua sendo uma das maiores evacuações pós-guerra da Alemanha.

O problema não se limita à Alemanha. Em países vizinhos, como França, Bélgica, Itália e Reino Unido, artefatos explosivos das duas guerras mundiais continuam sendo encontrados regularmente durante obras, escavações ou em áreas afetadas por fenômenos naturais.

le (ots)