Lubos Palata (Praga) Centro de Praga conta com inúmeras lojas do setor erótico

A República Tcheca está entre os líderes mundiais não apenas no número de atores e atrizes pornôs, na produção de filmes pornôs e na operação de sites pornográficos, mas também na prostituição. Há décadas, as regiões de fronteira com a Alemanha e a Áustria estão repletas de bordéis, e a capital, Praga, é conhecida por muitos estrangeiros como destino para despedidas de solteiro em busca de sexo pago.

Apesar disso, mais de três décadas após o fim da ditadura comunista e mais de duas décadas depois da entrada na União Europeia, a prostituição continua operando em uma zona cinzenta legal no país. Como observou a Suprema Corte do país em uma decisão de agosto deste ano, "nenhuma lei proíbe a prostituição na República Tcheca".

Uma autora identificada nos autos como "Senhora X" tentou anular uma decisão da Receita Federal tcheca que exigia o pagamento de impostos sobre rendimentos obtidos com a prostituição. O tribunal concluiu que a atuação da Receita foi legal e também não contraria os compromissos internacionais assumidos pelo país.

Desde a decisão, os escritórios fiscais tchecos passaram a enviar em massa notificações exigindo o pagamento retroativo de impostos sobre rendimentos provenientes da prostituição em anos anteriores, frequentemente em valores superiores a várias dezenas de milhares de euros por ano. Até então, essa renda não era tributada justamente porque toda a indústria do sexo no país operava numa área cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade.

Oposição quer regulamentar a profissão

A prostituição está longe de ser uma atividade marginal na República Tcheca. Estimativas indicam que entre 10 mil e 15 mil mulheres, além de centenas de homens, oferecem serviços sexuais no país. Isso equivale a quase metade do número de empregados da Skoda Auto, maior montadora da República Tcheca e integrante do grupo Volkswagen.

Especialistas do Partido Pirata, hoje na oposição e que tentou regulamentar a prostituição há cinco anos, calculam que o Estado poderia arrecadar cerca de 10 bilhões de coroas tchecas (aproximadamente R$ 2,5 bilhões) com a tributação da atividade.

Impostos sim, mas sem direitos e proteção

Na avaliação da ONG Rozkos bez rizika ("Prazer sem Risco"), o problema é que o Estado tenta agora tributar os rendimentos da prostituição voluntária sem oferecer proteção ou uma legalização efetiva para quem trabalha no setor.

"Além do fato de que o tribunal determinou que pessoas que exercem a prostituição devem pagar imposto de renda como qualquer outra pessoa, nada mudou", afirmou Karolina Hajska, da organização, à DW. Ela atua como assistente social nas ruas da região de Ústí nad Labem, na fronteira com a Alemanha.

A ONG atua no país desde 1992, com o objetivo é reduzir os riscos associados à prostituição por meio do combate à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, da prevenção à violência, da orientação jurídica e social e da luta contra a exclusão social.

"Gostaríamos que não se falasse apenas em deveres, mas que também fossem considerados os direitos dessas mulheres, além de questões sociais e de saúde. Seria importante haver algum nível de proteção, semelhante ao que existe, por exemplo, na Alemanha", acrescenta Hajska.

Sem legalização nos moldes alemães

Na Alemanha, a prostituição é legal e foi regulamentada por uma lei aprovada em 2017. A legislação garante proteção jurídica e social aos profissionais do sexo, mas também impõe regras rígidas de registro e de acompanhamento sanitário.

A República Tcheca já discutiu medidas semelhantes no passado, mas nenhuma delas chegou a ser plenamente implementada.

"O maior clube de sexo de Praga recebe mais visitantes por ano do que o mundialmente famoso Castelo de Konopiště", afirmou em 2020 o então prefeito de Praga e atual presidente do Partido Pirata, Zdeněk Hřib, defensor da legalização da prostituição. "O Estado, porém, age como se nada disso estivesse acontecendo. A ideia de que a profissão mais antiga do mundo possa ser eliminada é completamente irreal."

"Essas iniciativas ficaram no passado. Hoje não vemos nenhum esforço semelhante", lamenta Karolina Hajska.

O Castelo de Konopiště é um dos mais famosos da República Tcheca. Localizado perto da cidade de Benešov, cerca de 50 km ao sul de Praga, recebe mais de 100 mil visitantes por ano.

Apartamentos em Praga, bordéis na fronteira

Segundo especialistas, o mercado do sexo na República Tcheca está passando por mudanças. Em Praga, a prostituição de rua praticamente desapareceu. A quantidade de bordéis informais e casas noturnas também diminuiu significativamente, caindo de quase 60 para cerca de 15 estabelecimentos. Em contrapartida, aumentou a prostituição realizada em apartamentos particulares.

Nas regiões de fronteira com a Alemanha e a Áustria, os bordéis continuam prosperando, assim como a prostituição de rua. A pandemia de covid-19 também impulsionou o crescimento dos serviços sexuais oferecidos pela internet.

Paralelo com a maconha

Uma situação semelhante ocorre com o lucrativo mercado de drogas leves, especialmente a maconha. O consumo da substância, amplamente difundido na República Tcheca, foi sendo progressivamente flexibilizado e hoje está próximo do limite da legalidade.

Nos últimos anos, políticos e especialistas em política antidrogas defenderam a regulamentação e tributação estatal da cannabis, argumentando que a medida poderia gerar bilhões de coroas em receitas para os cofres públicos. No entanto, essas iniciativas não prosperaram.