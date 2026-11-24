Redação DW Sede do consulado do Afeganistão em Bonn, no oeste da Alemanha

Refugiados afegãos que receberam proteção na Alemanha passaram a trabalhar para o Talibã no Consulado-Geral do Afeganistão em Bonn, segundo uma investigação das emissoras públicas WDR e NDR. O caso ocorre em meio à ampliação dos contatos entre o governo alemão e as autoridades do Afeganistão para viabilizar deportações ao país, apesar de Berlim não reconhecer oficialmente o regime talibã.

Segundo as emissoras, mais de uma dezena de afegãos refugiados foram contratados após a representação diplomática passar ao controle de integrantes do Talibã.

Muitos desses funcionários chegaram à Alemanha fugindo da guerra, do terrorismo e também do próprio Talibã. Ainda assim, eles teriam aceitado trabalhar para a representação controlada pelo grupo.

A mudança começou após a saída do então cônsul-geral Hamid Kabiri e de cerca de 20 funcionários da representação, em setembro de 2025. Eles deixaram os cargos depois que o governo alemão autorizou a entrada de dois funcionários consulares ligados ao Talibã para facilitar deportações de afegãos por meio da emissão de documentos.

De acordo com a investigação, o consulado passou a ser dirigido por Said Hashimi, integrante do Talibã que atua em Bonn, embora não seja oficialmente reconhecido pela Alemanha como cônsul-geral.

À reportagem, Kabiri argumenta que o consulado estaria sendo utilizado não apenas para serviços consulares, mas também para encontros de natureza política. Na avaliação dele, a representação corre o risco de se transformar em um ponto de atração para simpatizantes e radicais ligados ao Talibã.

Contratos exigem obediência ao Talibã

WDR e NDR obtiveram contratos de trabalho assinados pelos novos funcionários. Os documentos trazem o brasão do chamado Emirado Islâmico do Afeganistão e incluem uma cláusula de "obediência irrestrita" às ordens dos comandantes do regime.

Segundo as emissoras, a atividade pode ter consequências para os refugiados. O Escritório Federal para Migração e Refugiados (BAMF) confirmou que a colaboração com o grupo pode levar à revisão do status de proteção concedido pela Alemanha.

A investigação também aponta que apenas um dos novos funcionários foi oficialmente registrado junto ao Ministério das Relações Exteriores alemão, embora mais de uma dezena trabalhe na representação.

Refugiados são convocados a comparecer aos consulados

Reportagem do programa Tagesschau, do consórcio de radiodifusão pública da Alemanha ARD, mostra que autoridades migratórias alemãs estão convocando refugiados afegãos para entrevistas em representações diplomáticas sob influência do Talibã.

Segundo a ARD, somente na Baviera foram emitidas 561 convocações desse tipo em 2026. Em Baden-Württemberg, outras 192 pessoas receberam notificações. Oficialmente, os encontros servem para confirmar a identidade de estrangeiros e preparar eventuais deportações.

Advogados e organizações de apoio a refugiados, porém, questionam a prática. Muitos afegãos temem ser interrogados por representantes do grupo que motivou sua fuga do país.

Dúvidas jurídicas

A ARD relata o caso de um afegão com passaporte válido que foi convocado a comparecer ao consulado. Segundo seu advogado, Matthias Höllerer, o refugiado teme que informações obtidas na entrevista possam ser usadas contra familiares que continuam no Afeganistão.

A legalidade dessas convocações já é alvo de disputa judicial. Em dois processos de urgência, o Tribunal Administrativo de Colônia considerou desnecessária a ida de refugiados ao consulado e levantou dúvidas sobre a real finalidade das entrevistas. Já o Tribunal Administrativo de Karlsruhe considerou uma convocação semelhante legal.

Mais de 300 pessoas já foram deportadas da Alemanha para o Afeganistão desde o retorno do Talibã ao poder. Inicialmente, as medidas atingiam apenas condenados por crimes, mas passaram a incluir também pessoas sem antecedentes criminais.

Para realizar essas deportações, o governo alemão mantém o que chama de "contatos técnicos" com as autoridades talibãs. Apesar disso, Berlim continua afirmando que não reconhece oficialmente o regime.

gq (WDR, NDR, ARD)