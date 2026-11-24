Redação DW Polônia acumula incidentes de armamentos russos cruzando seu espaõ aéreo

Um drone russo violou brevemente o espaço aéreo da Polônia na madrugada desta terça-feira (24/11), durante um ataque contra alvos no oeste da Ucrânia, informou o Comando Operacional das Forças Armadas polonesas. Em resposta, o país ativou seu sistema de defesa aérea e autorizou o abatimento da aeronave, mas optou por não abrir fogo devido ao risco para a população civil.

Segundo comunicado divulgado na rede X, o objeto foi monitorado continuamente por radares militares ao longo de toda a trajetória. O drone permaneceu por alguns minutos sobre a região fronteiriça de Dorohusk, importante ponto de ligação entre Polônia e Ucrânia.

O comando militar informou que a autorização para derrubar o drone chegou a ser emitida. No entanto, após a mudança de rota da aeronave em direção ao leste, decidiu-se não utilizar armamento "devido ao risco persistente de causar danos".

"É difícil imaginar que isso tenha sido uma coincidência. Presumimos que foi um ato deliberado", afirmou o vice-ministro da Defesa da Polônia, Paweł Zalewski, à rádio RMF.

Embaixador russo é convocado

Diversos casos de drones e mísseis lançados a partir do território russo já cruzaram as fronteiras de países europeus. O incidente mais recente ocorreu há apenas quatro dias, quando três mísseis de cruzeiro russos entrarem no espaço aéreo polonês e caírem no sudeste do país. Segundo a Promotoria da Polônia, tratava-se de mísseis Kh-101. Não houve vítimas nem danos materiais.

Em reação à violação do espaço aéreo polonês pelos mísseis e pelo drone, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Rússia em Varsóvia, Georgui Mikhno, para apresentar um protesto formal.

A convocação havia sido anunciada na segunda-feira pelo porta-voz da chancelaria polonesa, Maciej Wewiór, que afirmou que a decisão foi tomada após consultas com as Forças Armadas e a verificação das circunstâncias do caso. Segundo ele, o objetivo não era "provocar a Rússia", mas responder aos fatos confirmados pelas autoridades militares.

Os impactos dos três mísseis ocorridos em 20 de novembro seguem sob investigação da Promotoria de Lublin e da Gendarmaria Militar da Polônia.

gq (DPA, DW)