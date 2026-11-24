Esteban Pardo "Dia D" promovido pelo SUS é um bom exemplo brasileiro no combate ao sarampo e outras doenças

Após 26 anos sem transmissão sustentada de sarampo, os Estados Unidos perderam seu status de país livre da doença. O alerta já vinha sendo feito por especialistas. Em agosto de 2026, a DW noticiou avaliações de epidemiologistas que atribuíam o aumento dos casos a uma espécie de "amnésia" em relação aos riscos do sarampo.

A previsão se confirmou em 17 de novembro, quando a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) anunciou que EUA e México haviam perdido o status de eliminação da doença.

Mas o exemplo do Brasil mostra que a situação não precisa permanecer assim por muito tempo. Em 2019, após registrar mais de 21 mil casos, o Brasil também perdeu o certificado de eliminação da doença. No entanto, em menos de cinco anos, e em meio à pandemia decovid-19, conseguiu recuperar o status anterior. Desde 2024, o Brasil permanece livre do sarampo, mesmo com a disseminação da doença em outras partes das Américas.

Em 2026, o Brasil registrou 70 casos confirmados de sarampo até meados de novembro, segundo o Ministério da Saúde. Todos foram associados à importação do vírus, em um contexto de aumento da circulação da doença em países vizinhos, especialmente na região de fronteira com o Peru, país para o qual o Brasil inclusive doou 500 mil doses de vacinas contra a doença.

Embora tenha uma população menor que a dos Estados Unidos, com cerca de 213 milhões contra quase 350 milhões, o Brasil possui extensão territorial semelhante, o que torna a comparação relevante.

O que o Brasil faz de diferente

O Brasil atua rapidamente diante de possíveis casos. A Opas recomenda que os países respondam em até 72 horas após uma suspeita. O protocolo brasileiro estabelece etapas ainda mais específicas: notificação do caso em até 24 horas; investigação em até 48 horas e vacinação dos contatos próximos em até 72 horas.

O país também transformou a busca ativa por casos em uma prática rotineira. Por meio do programa "Dia S", profissionais de saúde visitam residências, escolas, creches e igrejas para identificar pessoas com sintomas que ainda não procuraram atendimento médico.

Além disso, o Brasil realiza campanhas direcionadas de vacinação em massa, os famosos "Dia D". Recentemente, uma edição ocorreu nas regiões de fronteira com Colômbia e Peru, onde há casos da doença.

Quando um caso é confirmado, equipes de saúde rastreiam todas as pessoas que tiveram contato com o paciente e oferecem vacinação tanto a elas quanto aos moradores da área. Somente em 2026, o país distribuiu mais de 16 milhões de doses de vacina contra o sarampo.

Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 76% das crianças receberam as duas doses recomendadas da vacina em 2025, bem abaixo da meta de 95%. Especialistas alertam que essa cobertura deixa o país vulnerável, já que o sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo.

"O status de eliminação não é um troféu que se ganha uma vez e se coloca na prateleira. Ele precisa ser protegido todos os dias", afirma o diretor da Opas, Jarbas Barbosa.

Por que os EUA perderam o status de país livre do sarampo

Os Estados Unidos perderam o reconhecimento porque a Opas concluiu que uma mesma variante do vírus circulava continuamente no país havia mais de 12 meses. México e Bolívia perderam o mesmo status na mesma data.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informaram na sexta-feira (20/11) que o país registrou 5.838 casos de sarampo até 19 de novembro, no pior surto da doença em décadas. Esse número é mais que o dobro do total de 2025 e quase 20 vezes o número registrado em 2024. Quase todos os infectados não estavam vacinados ou tinham situação vacinal desconhecida.

Em agosto de 2026, quando o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto com novas recomendações de vacinação infantil, especialistas já alertavam que a queda na percepção de risco da doença havia levado muitas famílias a deixarem de vacinar seus filhos.

Embora o decreto incluísse a vacina contra o sarampo entre as imunizações recomendadas para todas as crianças, o posicionamento do governo sobre vacinas gerou controvérsia. O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., frequentemente manifestou ceticismo em relação à vacinação e chegou a recomendar vitamina A como alternativa. No Texas, essa orientação levou algumas crianças à hospitalização por intoxicação causada pelo suplemento, sem protegê-las contra o sarampo.

Antes da pandemia de covid-19, cerca de 95% das crianças em idade pré-escolar nos EUA estavam vacinadas contra a doença. Hoje, esse índice caiu para 92%, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o que significa cerca de 280 mil crianças desprotegidas.

Nos condados do Texas onde começou um surto em 2025, a cobertura vacinal era de apenas 77%.

Embora a vacinação seja normalmente exigida para a matrícula escolar nos Estados Unidos, muitos estados permitem isenções por motivos religiosos ou pessoais, sem necessidade de avaliação médica. Em 24 estados, o número de dispensas é tão elevado que a cobertura vacinal não alcançaria os 95% necessários nem mesmo se todas as demais crianças fossem vacinadas.

A queda na vacinação, contudo, não se limita aos EUA. Em países europeus, incluindo a Alemanha, especialistas relacionam o aumento dos casos ao fortalecimento de discursos antivacina após a pandemia.

Por que a meta de 95% é tão importante

A explicação é matemática.

Uma pessoa com sarampo pode transmitir o vírus para até 18 pessoas não imunizadas. A vacinação reduz drasticamente esse potencial de disseminação.

Para evitar surtos, cerca de 95% da população precisa estar vacinada ou possuir imunidade. A proteção é obtida por meio de duas doses da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Mesmo assim, a eficácia é de aproximadamente 97%, e não de 100%. Por isso, praticamente toda a comunidade precisa estar vacinada para garantir proteção coletiva.

Segundo Andrew Racine, presidente da Academia Americana de Pediatria, até pequenas reduções na cobertura vacinal podem resultar em novos surtos.

E a média nacional não conta toda a história. Um único bairro ou escola com baixa vacinação pode se tornar o ponto de partida para uma epidemia. Assim, mesmo a diferença aparentemente pequena entre 95% e 92% registrada nos Estados Unidos é suficiente para favorecer a propagação da doença.

Situação global é desigual

Em escala mundial, as mortes por sarampo caíram 88% desde 2000 graças às campanhas de vacinação.

Mas esse progresso desacelerou. Atualmente, apenas cerca de três em cada quatro crianças no mundo recebem as duas doses recomendadas da vacina.

Os maiores surtos em andamento ocorrem em Bangladesh, Indonésia e Guatemala.

Na União Europeia, os dados indicam melhora. Os casos caíram de mais de 35 mil em 2024 para cerca de 2.300 no ano seguinte, sem registros de mortes associadas ao sarampo.

A Romênia reduziu seus casos de mais de 30 mil para cerca de 4.200 entre 2024 e 2025.

Na Hungria, onde 99% das crianças são vacinadas, não houve casos da doença no último ano.

Apesar disso, seis países europeus perderam seu status de eliminação do sarampo em janeiro, entre eles Reino Unido, Espanha e Áustria. Em toda a Europa, oito em cada dez pessoas infectadas em 2025 não estavam vacinadas.

As Américas registram atualmente uma forte alta dos casos, com mais de 58 mil infecções em 2026, mais de quatro vezes o número observado no mesmo período de 2025. A Guatemala concentra quase 35 mil desses casos.

Os surtos mais letais estão na África. Países da União Africana registraram quase 1.800 mortes por sarampo em 2026, das quais cerca de 1.650 ocorreram na República Democrática do Congo.

Por outro lado, o Sudão, mesmo enfrentando uma guerra civil, conseguiu aumentar em 22 pontos percentuais a cobertura da primeira dose da vacina em 2025, o maior avanço registrado no mundo naquele ano.

O que é preciso saber sobre o sarampo

O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 18 pessoas sem imunidade, tornando-o cerca de 12 vezes mais contagioso do que a gripe.

O vírus pode permanecer suspenso no ar por até duas horas após a saída de uma pessoa infectada do ambiente. Além disso, a transmissão ocorre antes mesmo do surgimento dos sintomas: o paciente é contagioso desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento das manchas características na pele.

A doença não se resume a uma erupção cutânea. Nos Estados Unidos, cerca de um em cada cinco pacientes não vacinados precisa ser hospitalizado. O sarampo também pode enfraquecer o sistema imunológico por anos, aumentando a vulnerabilidade a outras infecções.

A boa notícia é que a prevenção é simples: duas doses da vacina tríplice viral oferecem proteção vitalícia para cerca de 97% das pessoas.