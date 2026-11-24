Cathrin Schaer Estado iraquiano tem tentado desarmar grupos de milícias locais, e alguns concordaram em entregar suas armas

Há anos circula todo tipo de rumores sobre Jurf al-Sakhar, uma área situada a cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, a capital do Iraque. O local é controlado por uma milícia iraquiana chamada Kataib Hezbollah - que mantém laços estreitos com o Irã - e, há cerca de 12 anos, não é permitido o acesso de tropas do governo iraquiano nem de veículos de imprensa.

Os rumores sobre o que ocorre na região incluem alegações de existência de prisões secretas, valas comuns, locais para fabricação e armazenamento de drones e armas, além de atividades criminosas, como o contrabando de petróleo. Suspeita-se, ainda, que Jurf al-Sakhar sirva como base para estrangeiros - oriundos do Irã, Iêmen, Bahrein e Líbano - que apoiam o Kataib Hezbollah.

Recentemente, um pesquisador israelense e um jornalista americano, que foram sequestrados por uma milícia iraquiana, teriam sido mantidos em cativeiro nessa área.

Jurf al-Sakhar contava, anteriormente, com uma população estimada em 89 mil habitantes. Mas após a ascensão no Iraque, em 2014, do grupo extremista conhecido como "Estado Islâmico"(EI) grande parte da população foi deslocada em decorrência dos combates. A área acabou sendo tomada pelo Kataib Hezbollah, uma milícia que lutou contra o EI ao lado de outros grupos armados.

Esses grupos armados são conhecidos coletivamente como Forças de Mobilização Popular (FMP). Nem todos juraram lealdade ao Irã. O Kataib Hezbollah, grupo de maioria muçulmana xiita, é uma das exceções.

Nos últimos 12 anos, dezenas de milhares de pessoas que foram deslocadas da região, em sua maioria muçulmanos sunitas, não puderam retornar, e a área tem sido descrita como militarizada.

O próprio nome do local foi alterado pelos combatentes do Kataib Hezbollah: de Jurf al-Sakhar ("margem rochosa") para Jurf al-Nasr ("margem da vitória").

"Nem por cima dos nossos cadáveres"

No entanto, eventos recentes podem abalar o controle que o Kataib Hezbollah exerce sobre essa área. Um relatório do início de novembro, destinado ao governo iraquiano, afirma que, desde 2021, o grupo tem contrabandeado centenas de milhões de dólares em petróleo estatal, desviado de oleodutos na região de Jurf al-Sakhar. O Kataib Hezbollah nega a acusação.

O novo governo do Iraque, liderado pelo primeiro-ministro Ali al-Zaidi, realizou diversas prisões com base no relatório e exigiu que o Kataib Hezbollah deixasse Jurf al-Sakhar até sexta-feira passada (20/11).

O Kataib Hezbollah rejeitou o ultimato de al-Zaidi. Um porta-voz do grupo declarou que eles não sairiam, "nem mesmo por cima dos nossos cadáveres".

Al-Zaidi ordenou, então, que as forças de segurança estatais cercassem a área, enquanto, segundo relatos, o Hezbollah providenciava reforços.

Observadores descrevem o impasse como um dos confrontos mais significativos e arriscados das últimas duas décadas entre um governo iraquiano e milícias apoiadas pelo Irã no país.

"É um sinal político de que as coisas vão mudar, de que ele [al-Zaidi] pretende desarmar as milícias, integrá-las ao Estado e retomar a autoridade estatal", explicou à DW Ulf Laessing, chefe do projeto para a Síria e o Iraque da Fundação Konrad Adenauer (KAS), da Alemanha. "Mas é um campo minado, e ele precisa avançar com muita cautela."

O impasse também é reflexo de tensões políticas de longa data no Iraque, um país dividido entre seus aliados nos Estados Unidos, de um lado, e seus aliados no Irã, de outro. Ambos exercem influência no Iraque, e essas relações são consideradas fundamentais.

Durante a presidência de Donald Trump nos EUA, e em meio ao conflito entre EUA, Israel e Irã, a pressão tem aumentado sobre o Iraque para que o país desarme os aliados iranianos presentes em seu território. Al-Zaidi estabeleceu o próximo mês de junho como prazo para colocar todo o armamento sob o controle do Estado.

Tensões e receios em alta

A situação em Jurf al-Sakhar tornou-se ainda mais tensa esta semana. Al-Zaidi anunciou um novo plano de segurança para a região, que envolve outros membros das FMP, forças de segurança estatais e a polícia. O Kataib Hezbollah rejeitou o plano.

"Al-Zaidi parece estar falando sério sobre acabar com o controle autônomo do Kataib Hezbollah sobre Jurf al-Sakhar", disse à DW Hayder al-Shakeri, pesquisador do think tank britânico Chatham House. "O envio de forças federais e, agora, o estabelecimento de um novo comando de segurança no local mostram que a questão ultrapassou o nível da retórica."

Mas quão perigoso é, de fato, o Kataib Hezbollah? Afinal, al-Zaidi foi indicado para o cargo de primeiro-ministro por um bloco político conhecido como "Coalizão de Coordenação", que reúne os políticos que representam as FMP no Parlamento. O braço político do Kataib Hezbollah, o Harakat Huqooq, faz parte dessa coalizão.

Outros pesquisadores manifestaram críticas nas redes sociais, observando que as tropas das FMP que passariam a ter controle parcial sobre Jurf al-Sakhar (caso o Kataib Hezbollah se retire) estão, de qualquer forma, associadas a esse mesmo grupo.

Por outro lado, veículos de imprensa iraquianos relataram a existência de divisões dentro da coalizão e, aparentemente, até mesmo dentro do próprio Kataib Hezbollah, no que diz respeito a como lidar com o impasse atual.

Segundo o portal Amwaj Media, sediado em Londres, alguns altos funcionários sugerem que partes de Jurf al-Sakhar poderiam ser entregues às forças federais por meio de uma retirada gradual. Já alguns membros de alto escalão do Kataib Hezbollah prefeririam transferir o território para determinadas brigadas das FMP, em vez de entregá-lo às forças estatais.

O que acontecerá a seguir?

Por meio de um acordo firmado entre todas as partes, as forças governamentais entraram em Jurf al-Sakhar na sexta-feira.

Um acordo é positivo porque evita a violência, afirmou Laessing, da KAS. "Pode não ser o que al-Zaidi esperava inicialmente, mas ainda assim é um sinal político."

Caso se chegasse a um confronto direto, as Forças Armadas iraquianas dispõem de mais recursos do que o Kataib Hezbollah, explicou al-Shakeri. "Elas provavelmente conseguiriam retomar Jurf al-Sakhar, desde que a liderança política e as instituições de segurança permanecessem unidas", disse ele. "Mas não seria uma vitória fácil. O Kataib Hezbollah não precisa derrotar o Exército iraquiano de forma convencional. Ele pode impor custos por meio de ataques assimétricos, pressão política e suas redes dentro do aparelho estatal."

A forma como o suposto acordo se desenrolará nos próximos dias também terá impacto sobre outras milícias iraquianas, que acompanharão a situação de perto. Isso porque "a questão central é se uma facção pode continuar controlando um território e uma atividade econômica à margem da supervisão efetiva do governo", explicou al-Shakeri.

"O compromisso mais provável talvez seja acabar com o monopólio do Kataib Hezbollah, em vez de remover totalmente as Forças de Mobilização Popular (FMP) de Jurf al-Sakhar", continuou ele. "Isso já seria um avanço se permitisse o acesso das forças estatais regulares à região, protegesse a infraestrutura petrolífera e colocasse a segurança sob uma estrutura de comando governamental mais clara."

Isso também poderia permitir que os moradores deslocados retornassem às suas casas.

"Mas, se uma facção das FMP simplesmente substituir outra, mantendo suas próprias redes e autonomia, então Zaidi terá apenas redistribuído a influência armada, sem resolver o problema de fato", concluiu al-Shakeri.