Jens Thurau Chanceler federal alemão Friedrich Merz recebeu o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, para cúpula sobre a guerra em Berlim na semana passada

Durante décadas, a política externa da Alemanha nunca foi vista como particularmente controversa dentro do país e contava com amplo apoio popular. A nação estava firmemente integrada à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apoiava a expansão e a cooperação da União Europeia e defendia abordagens multilaterais para a resolução de conflitos ao redor do mundo.

Mas esse cenário mudou desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e as guerras no Oriente Médio. Hoje, a política externa alemã tornou-se cada vez mais controversa e alimenta uma crescente preocupação da população.

Pressupostos que pareciam consolidados começam a ruir, incluindo a crença de que os Estados Unidos permaneceriam, em última instância, firmemente ao lado da Alemanha. Essa é uma das principais conclusões de uma nova pesquisa da Fundação Körber, com sede em Hamburgo.

No levantamento mais recente da instituição sobre a opinião pública a respeito da política externa alemã, 65% dos entrevistados afirmaram temer novos conflitos militares ao redor do mundo e 48% acreditam que a Alemanha deveria adotar uma postura mais contida nos assuntos internacionais - um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao ano passado.

Oposição ao engajamento internacional

Desde 2017, a Fundação Körber, ONG criada em 1959 pelo industrial Kurt Körber, realiza anualmente a pesquisa The Berlin Pulse. Para a edição deste ano, o instituto Forsa entrevistou cerca de 1.500 eleitores.

Os resultados mostram claramente que a estratégia do atual governo do chanceler federal Friedrich Merz, que busca influenciar praticamente todos os conflitos internacionais e se apoia na posição da Alemanha como maior economia da União Europeia, é vista com crescente ceticismo. Apenas 40% dos entrevistados defendem um maior engajamento internacional, ante 48% em 2025.

"Trata-se de uma queda significativa, especialmente porque fazemos essa pergunta há anos e as variações costumavam ficar na faixa de apenas dois a três pontos percentuais", comenta Florian Bigge, que participou da elaboração do estudo.

Enquanto isso, 77% dos entrevistados querem que a Alemanha priorize a diplomacia em vez de ações militares.

Já não há maioria a favor da ajuda militar à Ucrânia

A mudança mais drástica na opinião pública diz respeito à guerra na Ucrânia. O apoio militar da Alemanha ao país do Leste Europeu, incluindo o envio de armas avaliadas em bilhões de euros, já não conta com o respaldo da maioria da população. Em setembro de 2026, apenas 46% dos entrevistados apoiavam a continuidade da assistência militar, contra 59% no levantamento do ano anterior. Atualmente, uma estreita maioria de 53% defende o fim das entregas de armas.

Segundo Jonathan Lehrer, da pesquisa The Berlin Pulse, a oposição é particularmente forte entre os apoiadores do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). "88% dos eleitores da AfD são contra a assistência militar à Ucrânia. Esse é um resultado interessante, especialmente considerando os desdobramentos políticos na Alemanha, incluindo eleições estaduais nas quais a AfD ganhou apoio ao fazer campanha contra a ajuda à Ucrânia".

A AfD recentemente ultrapassou a União Democrata Cristã (CDU), partido conservador do chanceler Merz, nas pesquisas de intenção de voto nacionais.

O apoio à Ucrânia também foi tema de uma pesquisa recente conduzida pelo instituto Infratest Dimap. Esse estudo igualmente concluiu que o respaldo público à Ucrânia continua diminuindo, com uma maioria agora contrária ao fornecimento de ajuda.

Neutralidade na disputa EUA x China

À medida que Estados Unidos e China são vistos cada vez mais como rivais globais, 83% dos entrevistados acreditam que a Alemanha deveria permanecer neutra. Apenas 15% ficariam ao lado dos EUA. Essa posição pode estar relacionada às políticas do presidente americano, Donald Trump.

"Esse sentimento é forte entre alemães de todas as faixas etárias e correntes políticas. No Leste da Alemanha, o apoio à neutralidade chega a 92%, contra 81% no Oeste. Interpretamos isso como um desejo por segurança, mas também como um compromisso relutante: os alemães não querem escolher um lado nesse conflito entre grandes potências", explica Bigge.

O quadro fica mais claro quando os entrevistados são questionados sobre a Rússia. Sob o governo de Vladimir Putin, 82% dos participantes consideram a Rússia uma ameaça militar. No entanto, a opinião pública se divide quando a Alemanha adota respostas mais firmes a essas ameaças, incluindo ataques híbridos.

Por exemplo, após a tentativa de ataque com drones ao aeroporto de Leipzig no início de maio, a Alemanha reagiu fechando o consulado russo em Bonn. Ainda assim, apenas 51% apoiam medidas desse tipo, enquanto 46% preferem uma abordagem mais cautelosa.

"A diferença entre as expectativas externas e o apoio interno é o principal desafio da política externa alemã", afirmou Sarah Pagung, da Fundação Körber.

Apoio irrestrito a Israel

Uma questão que parece gerar relativamente pouca preocupação entre os alemães é o conflito no Oriente Médio, apesar da situação devastadora na Faixa de Gaza após o ataque terrorista do Hamas contra Israel, ocorrido há mais de três anos.

Isso também pode estar relacionado à mudança das atitudes em relação a Israel. Uma das perguntas do estudo foi: "A Alemanha tem uma responsabilidade histórica e moral especial pela segurança de Israel por causa do Holocausto?"

Os resultados foram marcantes: 61% responderam que não, enquanto apenas 36% disseram que sim. Entre os menores de 25 anos, a rejeição à ideia de uma responsabilidade especial da Alemanha em relação ao Estado judeu foi ainda maior, alcançando 75%.