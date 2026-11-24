Redação DW Antes de sua morte, Francisco havia autorizado publicação de seus diários

O papa Francisco afirmou ter visto o diabo três vezes ao longo da vida e, em uma ocasião, o que descreveu como a entrada do inferno. Os relatos aparecem em trechos de seu diário pessoal publicados nesta terça-feira (24/11) no livro The Private Diary of Pope Francis ("O Diário Privado do Papa Francisco"), organizado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández.

A obra reúne passagens de um caderno mantido por Jorge Bergoglio entre 1992 e 2024. Os textos revelam preocupações, arrependimentos, autocríticas e reflexões sobre sua fé, além de uma crise espiritual de quase dois anos durante seu pontificado.

Fernández, que dirige o Dicastério para a Doutrina da Fé no Vaticano, afirmou que recebeu do próprio Francisco o pedido para tornar públicas parte dessas anotações. Após a morte do pontífice, em abril de 2025, disse ter manifestado ao sucessor, Leão 14, o receio de que o material acabasse esquecido. Recebeu então autorização para publicar trechos do diário.

O volume tem cerca de 160 páginas e reúne excertos organizados por tema. Diferentemente de muitos pontífices recentes, que determinaram a destruição de seus documentos pessoais após a morte, Francisco deixou registros que oferecem um raro retrato de sua vida espiritual.

Visões do diabo e do inferno

Uma das revelações mais chamativas do livro é que Francisco diz ter visto o diabo em três ocasiões diferentes. Em anotação de 24 de janeiro de 2021, ele escreveu que se lembrava de três episódios nos quais não tinha dúvidas de que o demônio estava fisicamente presente.

"Há cerca de quinze anos. Eu o vi pela janela do carro. Não consigo esquecer seus olhos ameaçadores e, ao mesmo tempo, sedutores", registrou.

Sobre um segundo episódio, ocorrido em uma capela carmelita, escreveu: "Ele me observava com olhos de fogo".

"Não consigo esquecer aquele olhar, mais forte que o anterior. Eram como chamas." A terceira experiência teria ocorrido durante uma reunião em Roma após uma visita ao Chile.

"Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, dominando tudo. Não consigo esquecer a rouquidão poderosa de sua voz", escreveu. Segundo Francisco, "o Senhor lhe concedeu a oportunidade de deixar aquela reunião" e, assim, o livrou da situação.

Em outra passagem, datada de 7 de junho de 2018, o pontífice relata que, na noite anterior, ao se preparar para dormir, viu "a entrada do inferno".

"Sedução pagã em toda a sua força. Espiei um pouco para dentro, e isso me aterrorizou", escreveu, acrescentando que pegou um rosário "como arma".

"É perigoso aproximar-se do portal do inferno porque as chamas podem saltar para fora e queimar."

Os diários também registram a convicção de Francisco de que Deus lhe falava em sonhos e detalham aspectos de sua vida espiritual, mais do que episódios concretos de seu pontificado.

Crise espiritual, autocríticas e reflexões sobre o poder

As anotações revelam ainda uma crise espiritual iniciada em 2021 e que se estendeu por aproximadamente dois anos. Segundo Francisco, o período foi marcado por tentações, sensação de desolação e dificuldades ligadas ao governo da Igreja Católica.

"Estava tudo misturado com questões de governo, pressão pelas decisões a tomar, aridez e desolação", escreveu em dezembro de 2022.

Fernández afirma que o papa acabou reconhecendo esse período como "a pior provação" de sua vida e que se via em uma batalha constante para não ceder ao que chamou de sedução demoníaca.

A crise também esteve associada à forma como exercia autoridade sobre a Igreja. Segundo o cardeal, durante uma reunião em 2023, um bispo perguntou por que Francisco não repreendia um funcionário do Vaticano que o criticava publicamente.

O papa respondeu que sentia que Deus não queria que ele se transformasse em alguém que manipulasse pessoas conforme sua conveniência.

Ao longo do diário, o pontífice faz frequentes autocríticas. Ele menciona sentimentos ocasionais de desprezo, inveja e orgulho, além de lamentar ter ignorado um homem embriagado que o abordou na rua porque desejava fazer um passeio tranquilo.

"O Jorge orgulhoso, autossuficiente, cínico e autoenganado", escreveu sobre si mesmo em 30 de dezembro de 2022.

A misericórdia aparece como um dos temas mais recorrentes das anotações. "Ao olhar para trás, percebi todo o mal que fiz na vida. Preciso imensamente da misericórdia do Senhor", escreveu em 5 de janeiro de 1997.

O diário também revela sua preocupação constante com a morte e o avanço da idade.

Em 1996, aos 60 anos, quase três décadas antes de morrer, escreveu: "Quero fazer o bem no pouco tempo que me resta, desejando ser bom. Quanto tempo desperdicei. Quanta coisa fiz mal."

As preocupações continuaram após sua eleição como papa. Em anotação de 9 de abril de 2016, escreveu que "os ataques do diabo sob diferentes formas aumentaram" e perguntou a si mesmo: "Seria um sinal de que meu tempo está acabando e de que ele não quer perder?"

"Eles me elegeram papa"

Entre os poucos comentários sobre acontecimentos concretos do pontificado está uma referência à crise dos abusos sexuais no Chile. Em uma anotação de 2021, Francisco descreveu-se como "devastado" pela situação e admitiu ter inicialmente subestimado sua gravidade.

"Foi difícil para mim admitir o que aconteceu no Chile. Eu não pensava que fosse tão sério", escreveu.

Os diários foram escritos entre dezembro de 1992, quando Bergoglio era bispo auxiliar de Buenos Aires, e agosto de 2024, cerca de oito meses antes de sua morte, aos 88 anos.

Fernández também relata avaliações feitas por Francisco sobre alguns cardeais. Sobre o então cardeal americano Robert Prevost, eleito papa em maio de 2025 e hoje Leão 14, disse que era "um grande pastor, um missionário generoso e um homem irrepreensível".

O pontífice também registrou comentários positivos sobre dois críticos frequentes de seu governo. Segundo Fernández, afirmou que o cardeal guineense Robert Sarah possuía "uma refinada sensibilidade espiritual" e que o cardeal alemão Gerhard Müller "parece agressivo, mas é um bom homem".

Uma das passagens mais breves do diário foi escrita em julho de 2013, alguns meses após sua eleição. "Em 13 de março, eles me elegeram papa."

gq (DW, AFP, AP, Reuters)