Alex Matthews A atriz Cameron Diaz é uma das atrizes que poderá ter dublagem em alemão com nova voz

Quando Cameron Diaz não soa como Cameron Diaz? Quando você está numa sala de cinema na Alemanha. Há mais de 30 anos, quando a atriz vencedora do Oscar aparece nas telas de filmes em alemão, ela fala com a voz da dubladora Katrin Fröhlich.

O mesmo vale para todos os outros atores famosos. Na indústria alemã de dublagem, que movimenta 125 milhões de euros ao ano (R$800 milhões), as promessas de Hollywood são "adotadas" por um dublador, que lhes empresta a voz em alemão, muitas vezes por décadas, garantindo continuidade e uma certa relação entre o público e as estrelas.

Mas, na Netflix, e talvez em outros lugares, muitas dessas vozes podem estar prestes a mudar. Recentemente, Fröhlich e as também dubladoras Anne Helm (Margot Robbie) e Luise Helm (Scarlett Johansson) publicaram um vídeo nas redes sociais informando aos seguidores que não emprestariam mais suas vozes.

Elas se recusam a assinar o contrato da Netflix, visto pela DW, que contém uma cláusula que permite à gigante americana do entretenimento usar suas vozes para treinar sua inteligência artificial (IA).

Estas não são as primeiras dubladoras a se manifestar sobre o tema. Mas são as primeiras a viralizar. "Foi inesperado, completamente. Por alguma razão, conseguimos alcançar as pessoas, talvez porque... somos três mulheres conhecidas na indústria da dublagem," disse Fröhlich.

Sindicato cita proteção jurídica

A nova cláusula sobre IA está presente nos contratos da Netflix desde janeiro, depois de ser negociado pelo sindicato alemão de atores de cinema e televisão.

Fröhlich, assim como um número significativo de dubladores, não é filiada ao sindicato e acusa o sindicato de ter tomado a decisão sem levá-los em consideração. A organização, porém, afirma que o acordo lhes oferece uma proteção que eles não teriam de outra forma.

Till Völger, advogado e integrante da diretoria do sindicato, afirma que contratos anteriores e os firmados com outros serviços de streaming não mencionam IA nem contêm autorizações amplas para seu uso.

Se uma voz gerada por IA não soar como a de uma pessoa específica, as empresas são livres para utilizar os dados coletados da maneira que desejarem. O treinamento pode ocorrer em outras jurisdições e pode nem sequer exigir o consentimento do ator, observou ele.

"Temos uma enorme, enorme lacuna de proteção", disse Völger à DW.

Diante desse cenário, o sindicato argumenta que o acordo com a Netflix representa um avanço. Ele permite que a empresa treine seus próprios sistemas com gravações, mas os dubladores precisam dar um consentimento separado e explícito antes que suas gravações sejam usadas para criar vozes geradas por IA, mesmo que a voz não seja reconhecível como a deles.

"Criamos um direito contratual que a legislação não prevê", disse Völger. "A situação é perfeita? Não. É melhor do que antes? Sim."

Ele gostaria de ver outros serviços de streaming concordarem com as mesmas condições da Netflix. Na sua avaliação, apenas uma legislação específica poderia criar as proteções que os dubladores procuram.

Em comunicado enviado à DW, a Netflix afirmou que a atuação humana "é e continua sendo importante para nós". "Nos últimos anos, encomendamos milhares de horas de dublagem em alemão e pretendemos continuar apoiando um volume semelhante de trabalho e o uso de vozes humanas", acrescentou a empresa.

Contestação judicial em preparação

Matti Klemm, que dubla o ator Jason Momoa e o popular elefante de desenho infantil Benjamin Blümchen, vê a situação de outra forma. Assim como Fröhlich, ele se recusa a assinar o novo contrato.

"Resumidamente, ele diz: assim que eu gravo algo para a Netflix, estou automaticamente treinando a IA deles, de graça", disse à DW. "Meu trabalho é criar um original em alemão, uma versão dublada com minha interpretação, não treinar os sistemas de computador de empresas de tecnologia."

Ele está levando a Netflix à Justiça para descobrir se a sua voz foi utilizada em treinamentos em projetos anteriores.

A ação judicial tentará impedir que a Netflix use suas gravações para treinamento, exigir a divulgação de como dados anteriores foram utilizados e determinar se Klemm tem direito a alguma indenização.

A ação será protocolada no fim deste ano ou no início de 2027. A campanha arrecadou mais de 50 mil euros (R$320 mil) para o fundo jurídico já na primeira semana após o anúncio.

Para Klemm, o que está em jogo vai além do treinamento de sistemas. "Não se trata da nossa voz, trata-se da nossa alma, da nossa interpretação, da maneira como somos. A que ponto chegamos, quando o treinamento de IA importa mais do que o meu trabalho de fato?"

A Netflix declarou que não pode comentar um processo que ainda não foi formalmente apresentado.

Indústria teme impacto crescente

Para uma indústria de vários milhões de euros, o resultado do caso pode ir muito além da Netflix, e outras empresas e setores criativos acompanham a situação.

Mas, independentemente do resultado da ação judicial ou dos acordos contratuais, os temores dos dubladores são profundos. Quem não assina os contratos não pode trabalhar, e as empresas de streaming podem representar uma parcela significativa de sua renda.

"Muitos dizem: resisti durante dez meses, mas não consigo mais. Preciso assinar esse contrato, preciso pagar meu aluguel, preciso alimentar meus filhos", explicou Fröhlich.

Além disso, muitos temem pelo futuro da profissão e pelas conexões que construíram com estrelas e com o público.

"Para muitas pessoas, estou ligada à Cameron Diaz e desperto alguma coisa nelas", disse Fröhlich. Mas, se Diaz participar de mais produções da Netflix, "então eu basicamente a perdi", concluiu. "Nunca mais serei a voz dela."