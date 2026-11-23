Redação DW Equipes de resgate retiraram vários corpos dos escombros do edifício residencial em Dimer, na região de Kiev

Equipes de resgate da Ucrânia correm contra o tempo nesta segunda-feira (23/11) para encontrar sobreviventes nos escombros de um prédio bombardeado pela Rússia em Dimer, na região de Kiev. O ataque deixou ao menos 11 mortos, segundo o governador regional Timur Tkachenko.

"Em Dimer, o número de mortos em consequência do ataque russo subiu para 11 pessoas. As equipes de resgate retiraram mais um corpo debaixo dos escombros", escreveu Tkachenko em sua conta no Telegram, explicando também que os trabalhos de busca por possíveis sobreviventes ou vítimas continuavam.

A Rússia realizou o ataque nas primeiras horas de domingo, e os trabalhos de busca e resgate se estendem desde então. Ainda não se sabe quantas pessoas ainda estariam presas entres os destroços.

Dois sobreviventes, um menino de sete anos e uma mulher de 79 ano, foram resgatados com vida. A idosa permaneceu soterrada por 22 horas, informou uma porta-voz dos serviços de emergência.

As operações foram prejudicadas por alertas constantes de ataques aéreos e a ameaça de drones que interrompiam as buscas.

O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou anteriormente que as equipes de resgate buscavam por 11 pessoas, incluindo duas crianças, que "não respondiam aos chamados ou com as quais não era possível estabelecer contato".

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, 130 socorristas participavam dos esforços para encontrar as vítimas. Zelenski explicou que uma ala inteira de um prédio residencial desabou devido ao impacto de um drone Shahed, modelo com o qual a Rússia ataca as cidades ucranianas na retaguarda dia e noite.

Dimer tem cerca de 5.000 habitantes e está situada no distrito de Vyshhorod, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Kiev.

Drone russo atinge supermercado

Dimer não foi a única localidade da região da capital afetada pelos ataques russos neste fim de semana.

Em Vyshneve, a cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Kiev, um ataque de um drone atingiu um supermercado movimentado e deixou três mortos e 15 feridos, incluindo três crianças, informou o prefeito Illya Dikov em postagem no Facebook.

Mais tarde, um homem morreu em um ataque a um prédio residencial no distrito de Bila Tserkva, a sudoeste de Kiev, relatou o governador. Outros quatro moradores do edifício ficaram feridos. A Rússia também atingiu uma subestação de energia na região de Dnipropetrovsk, informou o primeiro-ministro da Ucrânia, Serhii Koretsky, através das redes sociais.

Nos últimos meses, a Rússia ampliou o leque de alvos civis atingidos por seus ataques na retaguarda ucraniana.

Zelenski condena "terror russo constante"

O presidente ucraniano criticou os ataques russos contra alvos civis. "Terror russo constante, assédio constante por parte dessa escória, e todo esse terror será respondido com ações totalmente justificadas da nossa parte", afirmou em mensagem de vídeo.

Ele também condenou os ataques russos contra o fornecimento de energia em várias regiões. "Os russos adotam neste momento uma tática de destruição de redes elétricas e linhas de transmissão", disse. "Estão tentando isolar Odessa, a região de Odessa e a nossa região de Dnipropetrovsk de suas fontes de energia."

Zelenski descreveu a situação no local como "muito difícil", acrescentando que equipes trabalham ininterruptamente para estabelecer um suprimento de energia alternativo.

O representante ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Lubinets, classificou o ataque como parte da "guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia". "O mundo precisa parar de desviar o olhar. Condenem este terror, responsabilizem a Rússia e ajam agora para impedir o assassinato de ucranianos inocentes", afirmou, em postagem no X.

Ataques ao setor de energia

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, há mais de quatro anos e meio, as Forças Armadas russas atacam o sistema de fornecimento de energia da Ucrânia durante o inverno, visando aumentar a pressão sobre a população civil.

Além disso, o atual impasse nas frentes de batalha no leste ucraniano fez com que as forças russas passassem a voltar seus ataques contra cidades e centros urbanos.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta "dolorosa" aos ataques ucranianos contra uma ponte que liga o território russo à Península da Crimeia - anexada ilegalmente por Moscou em 2014 -, logo após participar de uma cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping.

rc/cn (AFP, dpa, Reuters)