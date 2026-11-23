Redação DW Imagem de satélite mostra corveta russa em base naval líbia antes de ser atingida por ataque ucraniano

O presidente Volodimir Zelenski afirmou nesta segunda-feira (23/11) que a Ucrânia foi a responsável pelos ataques contra duas embarcações russas na costa da Líbia, acrescentando que uma delas afundou - um novo desdobramento da guerra entre Moscou e Kiev.

Os ataques, ocorridos no domingo perto do porto líbio de Benghazi, no leste da Líbia, acontecem em um momento em que a Ucrânia tem intensificado suas ofensivas contra a Rússia em locais distantes das linhas de frente. Os russos, por sua vez, vêm sendo acusados de intensificar incidentes em países que apoiam os ucranianos.

"Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes empregaram sete drones navais de fabricação ucraniana. Apesar de todos os esforços do inimigo para repelir o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada", escreveu Zelenski na rede social X.

O líder ucraniano afirmou que a Merkury era "uma de suas embarcações mais recentes, incorporada à frota em 2023, durante a guerra em larga escala".

"Nosso segundo alvo foi o navio de carga russo MV Angara, utilizado pelo inimigo para o transporte de armas. Resultado: alvo atingido", acrescentou.

Um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído durante o ataque à Merkury, informou Zelenski.

A ONU condenou os ataques, alertando para o risco de a Líbia, um país ainda dividido pela guerra civil, se torne "um campo de batalha para conflitos estrangeiros".

"A Líbia não pode suportar e não deve se tornar um campo de batalha para conflitos estrangeiros", declarou na rede social X a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Unsmil).

Moradores de Benghazi ouviram fortes explosões e viram um incêndio na base nas primeiras horas de domingo. Equipes da Defesa Civil foram enviadas ao local e conseguiram controlar as chamas, informaram as autoridades do leste da Líbia.

De acordo com um comunicado, a embarcação havia atracado para reabastecimento de combustível e suprimentos como parte de um acordo de cooperação entre a Rússia e o governo sediado no leste da Líbia. A nota não forneceu detalhes sobre o navio nem sobre sua carga.

O governo do leste da Líbia enfatizou que o país não é parte na guerra entre Rússia e Ucrânia e que não permite a utilização de seu território, águas ou portos para acertos de contas ou a prática de atos hostis.

A ocorrência reforça os receios de que a guerra entre Rússia e Ucrânia esteja ampliando seu alcance para além dos campos de batalha originais.

Nos últimos anos, operações militares, ataques contra embarcações, violações de espaço aéreo e incidentes envolvendo drones e mísseis passaram a afetar países que não participam diretamente do conflito, incluindo membros da Otan.

Ataques a cargueiros e infraestrutura marítima

A expansão geográfica do conflito tem se tornado particularmente visível no ambiente marítimo. O ataque reivindicado por Kiev contra embarcações russas atracadas na Líbia ocorreu a mais de 1.500 quilômetros das principais linhas de frente da guerra.

No último sábado, o cargueiro russo Sparta II foi atingido por drones em águas internacionais no Golfo da Finlândia, no mar Báltico. O incidente levou Helsinque a reforçar medidas de segurança, incluindo restrições temporárias ao tráfego aéreo e marítimo na região.

O caso se soma a outros incidentes recentes. Em março, o navio-tanque russo Arctic Metagaz foi danificado por uma explosão no Mediterrâneo, em águas internacionais entre Malta e a Líbia. Embora não tenha havido confirmação oficial sobre os responsáveis, o incidente gerou temores de um desastre ambiental devido à carga transportada.

Também foram registrados, em novembro, ataques contra navios mercantes nas proximidades das costas da Romênia e da Bulgária, ampliando as preocupações com a segurança das rotas comerciais no Mar Negro e no Mediterrâneo.

Só em outubro, foram registrados ataques de drones contra pelo menos seis navios de carga na costa da Romênia e da vizinha Bulgária em apenas 10 dias.

Violações do espaço aéreo

As incursões de drones, mísseis e outros artefatos militares em países vizinhos da Ucrânia tornaram-se uma das manifestações mais visíveis da expansão regional do conflito.

A Polônia tem sido frequentemente afetada por drones e mísseis que atravessam sua fronteira. O caso mais recente ocorreu na sexta-feira passada, quando o país informou que dois mísseis e um drone de origem russa caíram em seu território durante um ataque em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Os artefatos atingiram áreas do sudeste polonês próximas à fronteira ucraniana, sem causar vítimas.

O incidente levou à mobilização de caças poloneses e de outros membros da Otan e provocou a suspensão temporária das operações no aeroporto de Rzeszów. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que os episódios pareciam uma "provocação deliberada" de Moscou, observando que ocorreram nas proximidades de exercícios militares da Otan. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, declarou que os incidentes "não parecem ter sido acidentais".

O episódio se soma a uma sucessão de ocorrências semelhantes registradas nos últimos anos.

A presença de drones militares que entram no espaço aéreo de Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia tem aumentado as preocupações de que a guerra na Ucrânia possa ultrapassar as fronteiras setentrionais da Otan com a Rússia.

Neste domingo, a Estônia anunciou o fechamento de sua fronteira com a Rússia a partir de dezembro. Na véspera, uma fábrica de drones para fins militares foi alvo de uma tentativa de incêndio criminoso, rotulado pelas autoridades do país báltico como suposto ato de sabotagem pela inteligência militar russa.

A Romênia tem registrado repetidos episódios semelhantes, incluindo a descoberta de fragmentos de drones próximos à fronteira com a Ucrânia e novos alertas aéreos durante bombardeios russos contra a infraestrutura portuária ucraniana.

A Moldávia registrou, apenas em setembro passado, quatro violações de seu espaço aéreo por drones. Duas dessas aeronaves explodiram em território moldavo, enquanto fragmentos de uma terceira foram encontrados posteriormente. As autoridades chegaram a fechar temporariamente parte do espaço aéreo do país.

Na semana passada, foi a vez de o Japão deslocar aviões de combate em seu espaço aéreo depois que duas aeronaves suspeitas de serem russas entraram em seu território. Na ocasião, Tóquio afirmou que apresentou um "protesto muito firme" a Moscou após o ocorrido.

Guerra híbrida

Além dos incidentes diretamente relacionados a drones e mísseis, países europeus vêm enfrentando um aumento de alertas aéreos, interrupções temporárias de operações aeroportuárias, fechamento preventivo de espaços aéreos e reforço da vigilância em fronteiras e infraestruturas críticas.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, alertou recentemente que o país enfrenta ameaças diárias de guerra híbrida, como ciberataques em hospitais, apagões em instalações do governo, difusão de fake news para influenciar eleições, incêndios criminosos, drones e atos de terrorismo.

O governo alemão está convencido de que forças russas estiveram por trás de uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Halle/Leipzig, no leste do país, em agosto passado.

Na ocasião, foram achados drones carregados com explosivos dentro e nas proximidades do terminal aéreo, onde estava estacionada uma aeronave ucraniana usada para transporte de suprimentos militares.

E também crescem os temores de que a Rússia amplie sua guerra para mais países da Europa Ocidental. Reportagem de setembro do jornal espanhol El Mundo afirma que um relatório da CIA aponta que a Rússia poderia estar preparando possíveis ataques com drones contra a Itália, a França e a Espanha. Para isso, poderiam ser utilizados navios mercantes de sua chamada "frota fantasma" em águas internacionais do Mediterrâneo.

md (AFP, EFE, Reuters, AP, DPA)