Redação DW Jensen Huang

A gigante de tecnologia Nvidia anunciou nesta segunda-feira (23/11) a decisão de reintegrar Jensen Huang como presidente e CEO da companhia após uma aprovação unânime do Conselho de Administração.

O retorno imediato do executivo, fundador da Nvidia, foi recebido com entusiasmo pelos mercados financeiros, impulsionando as ações da companhia em mais de 27% no pré-pregão. Na esteira, Nasdaq 100, S&P 500 e Dow Jones também apresentaram fortes altas após um fechamento no vermelho na semana passada.

O presidente dos EUA, Donald Trump, saudou o retorno de Huang à Nvidia, classificando-o como a "decisão correta e adequada"."O país precisa da liderança de Jensen na Nvidia para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas da economia americana", escreve Trump na rede social Truth Social.

O executivo havia renunciado ao comando da empresa no início deste mês depois que vieram a público denúncias envolvendo sua vida pessoal. Reportagens da imprensa americana apontaram que uma das mulheres com quem Huang teria mantido um relacionamento possuía supostos vínculos com órgãos de inteligência chineses, aumentando a repercussão política do caso. Depois, houve a revelação de um segundo caso, desta vez com uma executiva da própria Nvidia, que acabou fragilizando ainda mais a situação de Huang, resultando na sua renúncia.

No anúncio de seu retorno, Huang afirmou estar honrado em reassumir a liderança da companhia em um momento que classificou como o início de uma nova revolução industrial. O executivo agradeceu ao conselho pela confiança demonstrada durante o processo de avaliação.

Considerada uma das empresas mais influentes do setor de inteligência artificial, a Nvidia teve papel central na expansão das tecnologias de IA nos últimos anos. A rápida valorização das ações após o anúncio sugere que investidores veem o retorno de Huang como um fator de estabilidade para a estratégia e o crescimento futuro da companhia.

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