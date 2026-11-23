Redação DW Mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia têm menor capacidade de transmitir vírus como os da dengue e da chikungunya

Um estudo conduzido por pesquisadores vinculados a instituições brasileiras e americanas identificou que crianças que vivem em bairros onde foram liberados mosquitos portadores da bactéria Wolbachia tiveram redução de cerca de 69% nas infecções por dengue e chikungunya. Os resultados reforçam o potencial da estratégia como ferramenta complementar no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e foram apresentados durante reunião da American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH).

A pesquisa foi liderada por uma equipe multidisciplinar formada por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e do World Mosquito Program (WMP), além de pesquisadores das universidades americanas Emory, Yale, Johns Hopkins e Flórida. Também contou com a participação de especialistas do Ministério da Saúde brasileiro e do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID).

Segundo material de divulgação da Emory University, o estudo chamado de Evita foi um ensaio controlado, randomizado por conglomerados e baseado em escolas. Ele envolveu 58 áreas geográficas definidas a partir da rede escolar de Belo Horizonte. Dessas, 29 receberam a liberação de mosquitos infectados com Wolbachia, além das medidas convencionais de controle do vetor, enquanto outras 29 permaneceram apenas com as estratégias tradicionais, como aplicação de inseticidas e eliminação de criadouros.

O estudo acompanhou 5.757 crianças com idades entre 6 e 11 anos em Belo Horizonte, uma das áreas mais afetadas pela dengue no mundo, e fornece novas evidências de que a liberação de mosquitos incapazes de transmitir determinados vírus pode ser uma alternativa eficaz às estratégias que dependem exclusivamente do uso de inseticidas e da prevenção de picadas.

Todas as crianças participantes forneceram uma amostra inicial de sangue em 2020 e foram acompanhadas com coletas anuais até 2024, período que incluiu o maior surto de dengue da história de Belo Horizonte. As amostras foram analisadas em busca de anticorpos contra dengue, chikungunya e zika, permitindo identificar infecções independentemente da ocorrência de sintomas.

Redução de infecções por dengue e chikungunya

Nos bairros onde os mosquitos com Wolbachia foram introduzidos, os pesquisadores registraram redução de 68,6% nas infecções por arbovírus, de 68,5% nos casos de dengue e de 73,3% nos de chikungunya entre estudantes, em comparação com bairros semelhantes. Segundo Sri Edupuganti, da Emory University e integrante da equipe de pesquisa, o efeito foi mantido mesmo durante o surto de dengue registrado no Brasil em 2024.

"Isso significa que crianças que vivem em comunidades onde mosquitos Aedes aegypti infectados com Wolbachia estavam estabelecidos apresentaram taxas substancialmente menores de infecção por arbovírus", afirmou Sri Edupuganti, copesquisadora principal do estudo EVITA, segundo a ASTMH.

Como funciona a tecnologia da Wolbachia

Fora dos Estados Unidos, o World Mosquito Program tem liderado a implementação da estratégia baseada na Wolbachia.

A tecnologia utiliza mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia, comum em diversos insetos e inofensiva para os seres humanos. Embora não esteja presente naturalmente nessa espécie de mosquito, a bactéria reduz drasticamente sua capacidade de transmitir vírus como os da dengue, chikungunya e zika. Segundo a ASTMH, a bactéria interfere na replicação viral dentro do mosquito, dificultando a transmissão dos agentes causadores dessas doenças.

Como as fêmeas transmitem a Wolbachia aos descendentes, a liberação de quantidades suficientes desses mosquitos permite que a bactéria se espalhe gradualmente pela população local. As liberações dos mosquitos ocorreram entre janeiro de 2021 e maio de 2022.

Diferenças em relação a estudos anteriores

Experimentos de campo e estudos realizados anteriormente na Indonésia e em outros países já haviam demonstrado que a estratégia reduz significativamente os casos de dengue. Em Belo Horizonte, porém, os pesquisadores foram além dos diagnósticos clínicos e analisaram casos que poderiam passar despercebidos pelos sistemas de vigilância.

Segundo a ASTMH, especialistas envolvidos no estudo destacam que as evidências sobre a eficácia da Wolbachia ganham importância em um momento de aumento global dos casos de dengue e de preocupação de que as mudanças climáticas possam intensificar surtos da doença. A entidade cita ainda a alta recente de casos na Flórida e um forte aumento das infecções no Peru, possivelmente associado ao fenômeno climáticoconhecido como "Super El Niño".

O estado americano enfrenta um surto excepcionalmente elevado de dengue, apontado como possivelmente o maior no país desde a década de 1940. Nos Estados Unidos, a doença costuma ser identificada principalmente em pessoas infectadas durante viagens ao exterior. Mas até sexta-feira, as autoridades de saúde da Flórida haviam contabilizado mais de 650 casos de transmissão local, sendo cerca de três quartos deles no condado de Hillsborough, onde fica a cidade de Tampa.

Os pesquisadores registraram poucos casos de zika durante o período analisado, o que impediu uma avaliação conclusiva sobre o impacto da estratégia na transmissão desse vírus.

Albert Ko, da Universidade Yale e também copesquisador principal do estudo, afirmou à ASTMH que os resultados têm relevância especial porque submeteram a estratégia a um "teste de estresse" em um ambiente urbano complexo. Segundo ele, o ensaio incluiu participantes de diferentes faixas de renda, "das populações mais pobres às mais ricas".

Ko avaliou ainda que os resultados do EVITA, somados aos de um estudo anterior realizado em Yogyakarta, na Indonésia, podem abrir caminho para a pré-qualificação da estratégia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e para uma futura ampliação global do uso da Wolbachia.

Limitações e desafios para ampliação da estratégia

Apesar do otimismo, os pesquisadores ressaltam que a tecnologia não representa uma solução definitiva, pois não elimina completamente a transmissão do vírus, mantendo o risco de surtos. Também destacou desafios relacionados ao acesso equitativo à tecnologia.

Outro ponto levantado pelos especialistas é a possibilidade de surgimento de resistência biológica ao efeito da Wolbachia. "Para cada ação, a natureza terá uma reação", afirmou Maurício Lacerda Nogueira, virologista da Famerp, segundo a ASTMH. Embora considere provável que algum grau de resistência surja no futuro, ele avaliou que os mecanismos biológicos pelos quais a bactéria interfere na replicação viral podem dificultar esse processo evolutivo.

O estudo também exigiu uma ampla estrutura laboratorial. Segundo o material divulgado pela Emory University, dezenas de milhares de amostras de sangue foram processadas e analisadas no laboratório da Famerp, em São José do Rio Preto.

Mauro Teixeira, professor da UFMG e também copesquisador principal do estudo, destacou os desafios enfrentados pela equipe durante a pandemia. "Conduzir este estudo durante a pandemia de covid-19 foi um desafio extraordinário, especialmente porque as escolas fecharam justamente quando começávamos o processo de recrutamento", afirmou em declaração reproduzida pela Emory University.

gq (AP, OTS)