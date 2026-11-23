Camilo Toledo-Leyva Nayib Bukele registrou sua candidatura presidencial para 2027 após uma reforma constitucional que abriu caminho para a reeleição sem limites em El Salvador

Ao registrar sua candidatura para as eleições presidenciais de fevereiro de 2027, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deu mais um passo rumo a um terceiro mandato. A possibilidade foi aberta por uma controversa reforma constitucional que liberou a reeleição presidencial sem limites e ampliou ainda mais sua influência política na América Latina.

Impulsionado pelo avanço de governos de direita na região, Bukele combina forte apoio popular com crescente projeção internacional, em grande parte associada à sua política de segurança. Com índices de aprovação próximos de 80%, o líder salvadorenho chegará à disputa eleitoral como amplo favorito diante de uma oposição fragilizada.

"Para muitos salvadorenhos, o regime de exceção representou uma mudança muito significativa. Eles podem viver sem medo de pagar extorsões ou de serem ameaçados por gangues", afirma Fátima Peña, cientista política e pesquisadora do Observatório Universitário de Direitos Humanos da Universidade Centro-Americana José Simeón Cañas (UCA). A especialista, porém, ressalta o custo dessa estratégia: "Ela implica graves violações dos direitos humanos".

O regime de exceção citado por Peña está em vigor desde março de 2022. A medida foi decretada por Bukele após uma escalada da violência atribuída às gangues e já levou à prisão de mais de 91 mil pessoas. O dispositivo suspende garantias constitucionais, como o direito à defesa e o sigilo das comunicações.

Embora o governo sustente que a medida é indispensável para combater o crime, organizações internacionais questionam seus efeitos. Um grupo de especialistas da ONU chegou a alertar que os abusos registrados nesse contexto podem configurar crimes contra a humanidade.

As críticas, contudo, não abalaram nem a popularidade interna nem a projeção internacional de Bukele. Pesquisas realizadas por um instituto ligado à UCA refletem esse respaldo. No levantamento mais recente sobre o sétimo ano de governo, o presidente recebeu nota 8,24 em uma escala de 0 a 10.

"Isso é muito raro para qualquer governante da América Latina", diz Peña, destacando que aprovação popular não é necessariamente sinônimo de intenção de voto.

Popularidade além das fronteiras

O apoio às políticas mão dura não se limita a El Salvador. Em outros países da América Latina, onde a insegurança pública e o avanço do crime organizado dominam o debate político, Bukele tornou-se referência para grupos que defendem respostas mais rígidas à criminalidade.

Apesar das críticas de organizações de direitos humanos, o chamado "modelo Bukele", baseado em prisões em massa e na militarização da segurança pública, passou a inspirar candidatos e governantes em diferentes países da região, especialmente entre a direita. Nas eleições presidenciais brasileiras, por exemplo, os candidatos Flávio Bolsonaro e Renan Santosdefenderam estruturas semelhantes às prisões de segurança máxima de El Salvador. Na Colômbia, a proposta também foi incorporada ao discurso de Abelardo de la Espriella, posteriormente eleito presidente.

Outro exemplo surgiu nesta semana no Haiti, onde milhares foram às ruas para apoiar operações conduzidas por militares salvadorenhos contra quadrilhas que controlam amplas áreas do país. Bukele mantém uma operação militar na ilha após enviar cerca de 2 mil soldados com o argumento de resgatar militares capturados por gangues. Alguns manifestantes exibiam camisetas com a imagem do presidente salvadorenho. Os protestos, convocados pela oposição, também pediam a renúncia do primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Bukele busca "consolidar sua imagem de herói contra o crime organizado, dizendo que não apenas derrotou as gangues salvadorenhas, mas também está ajudando outro país com uma crise de segurança que parece sem solução", afirmou à agência de notícias AFP Diego Da Rin, especialista em Haiti do Crisis Group.

Segundo Lucía Nuñovero, advogada e criminóloga ligada à Pontifícia Universidade Católica do Peru, a atratividade do modelo salvadorenho está nos resultados percebidos pela população. "Não se trata apenas de uma aparência, mas de uma percepção concreta da população, de uma experiência real de maior segurança", destacou.

A pesquisadora ressalta, porém, que a experiência de El Salvador não pode ser reproduzida automaticamente em outros países. Peña lembra que as estruturas criminosas e as condições locais variam de um contexto para outro. No caso salvadorenho, as prisões em massa foram precedidas por um trabalho de inteligência voltado ao combate às gangues.

"Não é tão simples quanto exportar o modelo e dizer: vamos construir uma megaprisão e prender qualquer pessoa", diz. Ao mesmo tempo, alerta que governos que seguirem esse caminho "devem estar conscientes de que podem acabar sacrificando garantias fundamentais e o Estado de direito".

Cecot inspira debate regional

No Peru e na Costa Rica, o modelo de Bukele também passou a influenciar o debate sobre política penitenciária.

Em outubro, a Costa Rica, considerada durante décadas um dos países mais seguros da América Latina, inaugurou uma prisão de segurança máxima para detentos de alta periculosidade inspirada nas megaprisões salvadorenhas conhecidas como Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot).

Já no Peru, no fim de outubro de 2026, a presidente Keiko Fujimori visitou o Cecot. Após a visita, anunciou que seu governo pretendia incorporar algumas das medidas adotadas por El Salvador na construção de dois novos presídios. Entre elas estavam restrições às visitas e às comunicações dos detentos, além de programas de trabalho dentro das unidades prisionais.

Na quinta-feira (19/11), o governo peruano informou que construirá duas megaprisões em Huaura, ao norte de Lima, com apoio dos Estados Unidos e capacidade para cerca de 24 mil presos. Uma delas abrigará aproximadamente 10 mil detentos considerados de alta periculosidade. A outra receberá cerca de 14 mil presos primários. O Executivo também reafirmou a intenção de adotar programas inspirados nos aplicados em El Salvador.

Nuñovero, contudo, faz uma distinção entre a visita de Fujimori ao país centro-americano e a origem desses projetos penitenciários. Segundo ela, a construção de novos presídios integra uma política debatida no Peru há mais de uma década.

"Não, ela não está inspirada em Bukele", afirma. Ainda assim, a especialista considera que a experiência salvadorenha recolocou em evidência uma questão central: "A necessidade de reformar o próprio Estado para enfrentar o crime organizado, inclusive nas áreas penitenciária, policial e judicial".

Para Nuñovero, construir novas unidades prisionais não será suficiente sem o fortalecimento das instituições responsáveis pela administração do sistema penitenciário e pela aplicação da Justiça. "Se construirmos cinco megaprisões, mas o sistema penitenciário não for fortalecido, elas serão apenas novas infraestruturas", adverte.

Peña concorda que o combate ao crime não exige abrir mão de garantias fundamentais. "É possível combater a criminalidade respeitando o Estado de direito. O problema é que isso exige políticas de segurança mais abrangentes", afirma.