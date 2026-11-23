Srinivas Mazumdaru Envelhecimento da população e baixa taxa de natalidade fazem com que menos jovens entrem no mercado de trabalho

O sistema previdenciário da Alemanha enfrenta pressão crescente. As mudanças demográficas fazem com que uma força de trabalho cada vez menor tenha que financiar as aposentadorias de um número crescente de aposentados.

Na década de 1960, por exemplo, seis trabalhadores contribuíam para o sistema público de aposentadoria para cada aposentado. Hoje, esse número caiu para apenas dois contribuintes por aposentado.

Segundo o Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis), a taxa de fecundidade do país é atualmente de 1,32 filho por mulher e desde a década de 1970 permanece abaixo dos 2,1 necessários para manter uma população estável.

Enquanto uma parte da geração dos baby boomers (que na Alemanha abrange os nascidos entre 1955 e 1969) já atingiu a idade de aposentadoria, menos jovens estão ingressando no mercado de trabalho. De acordo com o banco alemão LBBW, a população em idade economicamente ativa da Alemanha encolhe cerca de 1% ao ano apenas em razão das mudanças demográficas.

Para compensar essa tendência, quase um quarto do orçamento federal, mais de 123 bilhões de euros (cerca de R$ 799,5 bilhões), é transferido anualmente para o sistema previdenciário obrigatório, para ajudar a financiar o pagamento das aposentadorias.

Agora, para aliviar a pressão sobre o sistema, o governo liderado pelo chanceler federal alemão, Friedrich Merz, planeja implementar uma série de reformas, incluindo um regime complementar de poupança financiado por capitalização conhecido como Frühstartrente ("aposentadoria de início precoce").

Como funciona a aposentadoria de início precoce?

Pelo plano, o Estado depositaria 10 euros por mês (R$ 65) em uma conta de investimentos para cada criança e adolescente entre 6 e 18 anos.

Os beneficiários não poderiam acessar o dinheiro até atingirem a idade de aposentadoria, embora os planos atuais permitam a transferência dos recursos para contas privadas de previdência. Os rendimentos dos investimentos seriam isentos de impostos durante a fase de acumulação e tributados apenas no momento do saque.

Considerando um retorno médio anual de 7%, os 1.440 euros (cerca de R$ 9.360) depositados pelo governo ao longo de 12 anos cresceriam para aproximadamente 53 mil euros (cerca de R$ 344,5 mil) no momento da aposentadoria, segundo projeções do governo.

Pais e parentes poderiam fazer contribuições adicionais. Se investissem mais 50 euros por mês (cerca de R$ 325), a conta poderia atingir até 300 mil euros (cerca de R$ 1,95 milhão) na aposentadoria.

Começar a poupar cedo faz sentido por causa do poder dos juros compostos, afirmou Axel Börsch-Supan, professor de economia da Universidade Técnica de Munique, à DW.

"Mas isso não resolverá os problemas da previdência alemã, que decorrem do modelo de repartição e de políticas custosas, como a garantia do nível das aposentadorias e a possibilidade de se aposentar aos 63 anos", acrescentou. Ele se referia à regra que permite que trabalhadores com pelo menos 45 anos de contribuição se aposentem aos 63 anos com benefício integral.

Börsch-Supan argumenta que os subsídios governamentais previstos pelo programa tendem a beneficiar mais as famílias de renda elevada do que os lares de baixa renda. "Isso é um desperdício do dinheiro dos contribuintes, porque as pessoas de renda mais alta já estão em boa posição para garantir sua própria aposentadoria e a de seus filhos", disse.

O Instituto Ifo, um dos principais centros de pesquisa econômica da Alemanha, compartilha avaliação semelhante. Segundo o instituto, o programa significa, na prática, que "o governo distribui dinheiro indiscriminadamente apenas para recuperá-lo depois por meio de impostos pagos pelos mesmos cidadãos".