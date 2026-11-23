Redação DW Governo tratou ameaças como falsas. Aulas seguiram normalmente na maior parte das escolas

Centenas de escolas na Alemanha e na Dinamarca receberam ameaças de bomba por e-mail nesta segunda-feira (23/11), em mais um episódio da onda de alertas falsos que tem atingido instituições de ensino e outras infraestruturas na Europa nas últimas semanas.

As mensagens chegaram a escolas em Berlim e em pelo menos outras quatro regiões alemãs. No estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, mais de 450 escolas receberam os e-mails, segundo a polícia local.

A polícia do estado alemão da Turíngia orientou as escolas a manterem suas atividades normalmente. Em Freiburg, também em Baden-Württemberg, a polícia informou que, até o momento, não havia indícios de qualquer ameaça específica contra as instituições de ensino atingidas.

A avaliação foi reforçada pela polícia de Berlim. "Não há informações que indiquem qualquer perigo ou ameaça específica às escolas que receberam os e-mails ou a quaisquer outras escolas", afirmou a corporação. Apesar disso, algumas escolas chegaram a ser evacuadas por precaução, segundo veículos de imprensa locais.

Na Dinamarca, ameaças semelhantes foram enviadas a escolas em todo o país. A polícia afirmou que os alertas eram infundados e não representavam risco real.

E-mails seguiam o mesmo padrão

A polícia da Renânia-Palatinado informou que os e-mails eram "em grande parte idênticos". Nas mensagens, autores anônimos alegavam ter colocado explosivos em prédios escolares e ameaçavam detoná-los.

O jornal alemão Bild informou que o assunto dos e-mails era "A morte espera por você".

Na Dinamarca, a polícia de Copenhague constatou que a mesma mensagem havia sido enviada a um grande número de destinatários. "Um e-mail idêntico foi enviado a muitas pessoas", disse à Reuters o vice-inspetor da polícia de Copenhague, Simon Hansen.

Mais tarde, a corporação divulgou uma avaliação mais ampla, afirmando que "ameaças foram feitas contra escolas em todo o país" e que a polícia considera os alertas infundados. "Compreendemos plenamente que isso possa causar ansiedade", acrescentou.

Investigações continuam

Embora as autoridades tenham descartado a existência de um perigo concreto, as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelas mensagens.

A polícia da Renânia-Palatinado destacou que ameaças desse tipo podem provocar "considerável insegurança na população" e constituem crime. Ministério do Interior vê episódio dentro do cenário atual de ameaças

O Ministério do Interior da Alemanha afirmou que o caso se enquadra no quadro atual de ameaças enfrentado pelo país. Um porta-voz da pasta disse que o governo federal não recomendou evacuações e classificou os incidentes como parte de um contexto mais amplo.

"Tanto as escolas quanto as autoridades de segurança dos estados estão preparadas para situações desse tipo e podem reagir de forma adequada", declarou o porta-voz em Berlim.

Série de incidentes atinge países europeus

A sucessão de ameaças ocorre em meio a uma onda de trotes e ataques cibernéticos em vários países europeus. Nas últimas semanas, milhares de escolas na Itália, Reino Unido, Hungria, Sérvia e Espanha também receberam falsas ameaças de bomba.

Também foram registrados recentemente falsos alertas de bomba em voos europeus e ataques cibernéticos contra sistemas de refrigeração de supermercados em vários países do continente. Outros alvos recentes incluem bancos de sangue, sistemas de controle de tráfego aéreo e emissoras de rádio e televisão.

Autoridades de alguns países europeus suspeitam que a Rússia possa estar por trás de uma campanha destinada a perturbar o cotidiano de países que apoiam a Ucrânia desde a invasão em larga escala lançada por Moscou.

Até o momento, não há evidências públicas que vinculem as ameaças contra escolas aos demais incidentes registrados na Europa.

A Rússia nega envolvimento e acusa os países ocidentais de conduzirem uma campanha de difamação contra o governo russo. Não está claro se os diferentes episódios registrados em vários países têm relação entre si.

gq (Reuters, AFP)