Redação DW TPI sofre pressões internacionais e sanções americanas

O Tajiquistão iniciou formalmente sua retirada do Tribunal Penal Internacional (TPI), tornando-se o quarto país a dar esse passo desde que os Estados Unidos lançaram uma campanha diplomática para "desmantelar" a corte. Segundo o governo tajique, a saída entrou em vigor em 20 de novembro de 2026, exatamente no dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, visitou o país.

O país se junta ao Chade, à Venezuela e a Naoero, pequena nação insular do Pacífico anteriormente conhecida como Nauru, que também comunicaram sua saída depois de Washington passar a incentivar outros governos a abandonarem o tribunal. Os EUA têm comandado uma campanha de sanções contra membros da Corte por decisões contrárias a seus interesses.

A decisão foi anunciada após uma visita de Putin que esteve no Tajiquistão depois de participar de uma cúpula em Shenzhen, na China, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping. Segundo relatos do encontro, os três líderes defenderam a proteção da imunidade de chefes de Estado.

Em março deste ano, o TPI criticou o Tajiquistão por não prender Putin durante uma visita ao país em 2025. O presidente russo é alvo de um mandado de prisão emitido pela corte em março de 2023, sob acusação de envolvimento na deportação ilegal de crianças ucranianas. Como integrante do Estatuto de Roma, o tratado que criou o tribunal, o Tajiquistão era obrigado, em princípio, a executar o mandado caso Putin entrasse em seu território.

Desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022, Putin reduziu significativamente suas viagens internacionais. O Kremlin classifica o mandado de prisão do TPI como "ilegal" e já afirmou que uma eventual prisão do presidente russo equivaleria a uma "declaração de guerra". Em 2024, Putin visitou a Mongólia, membro do TPI, sem ser detido.

TPI pressionado

Criado pelo Estatuto de Roma, assinado pelo Tajiquistão em 1998 e ratificado em 2000, o TPI é o tribunal permanente responsável por julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão quando as autoridades nacionais não têm condições ou disposição para agir.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a presidência do órgão de governança do tribunal afirmou que lamenta a decisão do Tajiquistão e advertiu que a retirada enfraquece "a busca coletiva por justiça" e os esforços globais para combater a impunidade. A corte acrescentou que ocupa posição central no sistema internacional de responsabilização e que sua eficácia depende de apoio contínuo e inequívoco da comunidade internacional.

A nota também ressaltou que a decisão de deixar o tribunal não exime um Estado das obrigações assumidas enquanto ainda era parte do tratado que criou a instituição.

Atualmente, o TPI reúne 125 Estados-membros. O total ainda inclui os sete países que iniciaram formalmente o processo de saída, já que a retirada só produz efeito após um período de um ano.

gq (Reuters, AFP, DW)