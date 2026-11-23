Redação DW Federação alemã trocará longa parceria com a BMW

Após ver encerrada sua controversa parceria de patrocínio com o Borussia Dortmund, a fabricante de armamentos Rheinmetall passará a apoiar os esportes alemães de bobsled, luge e skeleton. O contrato, anunciado nesta segunda-feira (23/11) pela Federação Alemã de Bobsled e Trenó (BSD, na sigla em alemão), vai até os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030.

A nova parceria entra em vigor já nesta temporada e foi apresentada durante a coletiva de abertura da temporada realizada em Herzogenaurach, na Baviera.

Segundo a BSD, o acordo com a empresa sediada em Düsseldorf deve render mais recursos do que a parceria mantida anteriormente com a BMW. A montadora de Munique encerrou a cooperação após 16 anos em razão de uma mudança em sua estratégia corporativa, afirmou o presidente e diretor esportivo da entidade, Thomas Schwab.

Schwab e o porta-voz da Rheinmetall, Philipp Freiherr von Brandenstein, não divulgaram os valores envolvidos. O representante da empresa classificou o acordo como "um pacote de patrocínio muito interessante", que também prevê cooperação tecnológica.

Além do apoio financeiro, a Rheinmetall compartilhará com a federação sua experiência em engenharia e desenvolvimento de componentes. A empresa, que atua em tecnologias projetadas para condições extremas de temperatura, deverá colaborar com conhecimento técnico em áreas como aerodinâmica e impressão 3D..

A BSD reúne alguns dos principais nomes dos esportes de gelo da Alemanha. Entre eles estão os pilotos de bobsled Lisa Buckwitz, Laura Nolte e Francesco Friedrich, além dos atletas de luge Felix Loch e Max Langenhan e da equipe de skeleton liderada pelo técnico Christian Baude.

Fim da parceria com o Borussia Dortmund

Na sexta-feira da semana passada, Borussia Dortmund e Rheinmetall anunciaram que não renovarão o contrato de patrocínio firmado até o verão europeu de 2027.

O clube havia anunciado a parceria com a empresa, maior fabricante de armamentos da Alemanha, em maio de 2024, decisão que gerou forte reação negativa entre torcedores e associados. O acordo rendia ao Dortmund 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) por ano.

Segundo as duas partes, a decisão de encerrar a parceria foi tomada em comum acordo. O diretor executivo do Dortmund, Carsten Cramer, reconheceu que o risco de ampliar a insatisfação dos torcedores pesou na decisão.

"Preciso reconhecer o quanto a unidade é importante. Este clube funciona quando rema na mesma direção", afirmou durante a assembleia geral do clube.

De acordo com o dirigente, a própria Rheinmetall percebeu o descontentamento de parte dos torcedores e não apresentou uma nova proposta de renovação. As críticas à parceria eram motivadas principalmente por objeções de ordem moral à associação do clube com uma fabricante de armamentos.

Schwab, da BSD, disse que a federação avaliou cuidadosamente a cooperação com a Rheinmetall. "Acompanhamos o que aconteceu com o Borussia Dortmund", disse.

Para o dirigente, porém, os esportes de inverno não podem ser comparados ao futebol e ao ambiente de suas torcidas organizadas. Ele também ressaltou que a federação necessita de recursos financeiros e que a discussão em torno da defesa ganhou relevância nos últimos anos.

Schwab acrescentou que todos dentro da entidade podem expressar livremente suas opiniões. Segundo ele, trata-se de um debate relacionado à guerra, mas deveria estar claro para qualquer pessoa "que não podemos viver na Europa sem defesa". O dirigente fez referência à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

gq (DPA, SID, OTS)