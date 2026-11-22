Olivier Pieper Jovens voltaram às ruas de toda a Europa nessa semana, para protestar contra cortes na educação e falta de oportunidades

Na Alemanha, conseguir um emprego após a faculdade é cada vez mais complicado. Encontrar um apartamento com um aluguel que caiba no orçamento mensal, quase impossível. Se ao menos houvesse esperança de que os políticos estão tentando resolver os problemas como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente - mas a mais recente Conferência do Clima, na Turquia, mostra exatamente o contrário.

Dessa forma, não é nenhuma surpresa que jovens de toda a Europa tenham ido às ruas na última sexta-feira (20/11) para tentar ser ouvidos. Só na Alemanha, foram realizados protestos organizados pela Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) em 73 cidades, justamente no Dia Universal dos Direitos da Criança.

O que tem deixado os jovens furiosos é o fato de que eles têm sido assunto, mas não participantes, nas discussões. E que os protestos deles vêm sendo criminalizados antecipadamente por causa de uma pequena minoria. Isso acontece na política quando, por exemplo, a Junge Union de Berlim - ala jovem da CDU, partido conservador do chanceler federal Friedrich Merz - sugere o uso das Forças Armadas para conter essas manifestações. Ou na imprensa, quando o tabloide Bild, periódico de maior tiragem na Alemanha, tenta criminalizar os atos, chamando-os de "tumultos", "caos" e apontando os participantes como delinquentes.

"Os jovens saem às ruas porque não se sentem ouvidos. E, naturalmente, esse sentimento é intensificado massivamente quando, na imprensa, lemos no máximo um breve parágrafo sobre as reivindicações, enquanto o restante gira em torno do fato de que esses protestos podem se tornar bastante problemáticos", critica Erik Sczygiol, de 18 anos, até recentemente secretário-geral adjunto da Conferência Nacional dos Estudantes da Alemanha. "É claro que eventuais preocupações com a segurança devem ser abordadas, mas a cobertura da imprensa não deve ofuscar as reivindicações", argumenta.

Mais instrução, menos perspectivas

Jovens de hoje são, em média, mais escolarizados do que qualquer geração anterior, mas enfrentam dificuldades crescentes para ingressar no mercado de trabalho e conquistar estabilidade financeira. A conclusão é do relatório divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e pela Fundação Alemã para a População Mundial. O estudo, intitulado Geração Futuro: oportunidades e desafios dos jovens de hoje, ouviu 109 mil pessoas em 73 países para analisar as condições de vida e as perspectivas das novas gerações.

Os resultados mostram que 78% dos adolescentes atualmente concluem pelo menos o ensino médio. Apesar do avanço educacional, os jovens enfrentam um mercado de trabalho cada vez mais desafiador, marcado pela expansão de empregos informais em várias regiões do mundo. Segundo o relatório, a insegurança econômica tem levado ao adiamento de importantes etapas da vida adulta. A independência financeira costuma ser alcançada apenas entre os 25 e os 29 anos, enquanto relacionamentos estáveis se tornam mais comuns entre os 30 e os 35 anos. A decisão de ter filhos também vem sendo postergada, frequentemente para a segunda metade dos 30 anos.

Baixa representatividade política

Outro ponto é que os jovens da Geração Z estão longe das decisões políticas para reformas promissoras no mercado de trabalho, no mercado imobiliário ou mesmo na proteção climática. Para Florian Brod, de 25 anos, é uma contradição. "Quase metade da população mundial tem menos de 30 anos, mas, ao mesmo tempo, apenas 2,6% dos parlamentares em todo o mundo têm menos de 30 anos", resume ele, que atua há quase dois anos como delegado jovem para o desenvolvimento sustentável, representando os interesses da juventude alemã em conferências da ONU. A iniciativa busca ampliar a participação dos jovens nos processos de decisão política.

Segundo ele, a Geração Z precisa e quer mudanças para garantir os meios de subsistência também para as futuras gerações. "No entanto, justamente aqueles que terão de conviver por mais tempo com as consequências das decisões de hoje mal estão representados nas decisões políticas", diz Brod.

Florian Brod às vezes tem a mesma experiência que Erik Sczygiol descreve como porta-voz dos estudantes: que a participação em conferências e painéis de discussão e em relatórios muitas vezes têm apenas um caráter simbólico.

"O simples fato de se ter acesso a uma conferência internacional é apenas um primeiro passo, mas sem orientações sobre o conteúdo antes da conferência, sem participação nas negociações preliminares e, em alguns casos, sem acesso aos textos das negociações, fica praticamente impossível contribuir ativamente. Quando os jovens percebem que suas reivindicações dificilmente são atendidas politicamente, que eles são excluídos da busca por soluções, surge a frustração."

Para Sczygol, muitas vezes fica a impressão de que a Geração Z é convidada para eventos e cúpulas políticas apenas para gerar "boas fotos". "Muitas vezes estamos presentes nas discussões, mas geralmente só quando os projetos de lei já estão na versão 17 e prestes a serem submetidos à votação final no Parlamento. No fim das contas, os jovens têm pouquíssima influência para mudar alguma coisa, e nossa voz mal é ouvida. Muitas vezes, isso é minimizado, dizendo que estamos exagerando e que é 'bobagem nossa'. E esse é um sentimento que nos irrita profundamente", conclui.

"Nossos filhos vão ter uma vida melhor?"

Amélie Belosevic conhece bem essa sensação. A estudante de medicina de 24 anos foi a delegada jovem alemã na Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio, em Genebra. Ao todo, 25 países enviaram um representante jovem, o que, para Belosevic, representa um avanço.

Mas ela critica o fato de o Sul Global, onde, segundo o Fundo das Nações Unidas para a População, vivem 90% dos 1,8 bilhão de jovens, ter sido representado por apenas oito pessoas. A África, a América Latina e grande parte da Ásia ficaram, assim, praticamente sem voz.

Para a Alemanha, ela defende melhores perspectivas profissionais no início da carreira e sistemas de aposentadoria que ainda sejam sustentáveis daqui a 40 anos. "Por muito tempo e com muita frequência, as pessoas acreditavam que os filhos dela teriam uma vida melhor do que elas. Mas isso já não é mais verdade", afirma.

A estudante de 24 anos explica que, por causa disso, é compreensível que pessoas que mais temam o futuro sejam aquelas que ainda tenham grande parte da vida pela frente. "Às vezes, falta compreensão disso. Nós, jovens, precisamos poder acreditar novamente em nosso próprio futuro", finaliza.