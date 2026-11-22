Redação DW Caso ocorreu na capela de Bad Grönenbach, na região do Baixo Allgäu, no Sul da Alemanha

Dezenas de fiéis tiveram que ser levados ao hospital neste domingo (22/11), durante uma missa em uma igreja no sul da Alemanha. Segundo a polícia, o dispositivo de segurança de um aquecedor não funcionou e causou o vazamento de monóxido de carbono na capela de Bad Grönenbach, na região do Baixo Allgäu, no estado da Baviera. Até o fim da tarde, a informação era que 56 pessoas tinham sofrido ferimentos leves e moderados, segundo a polícia local.

De acordo com as investigações, o sacristão de 70 anos responsável pelos preparativos para a missa ligou pela manhã um aquecedor recém-adquirido para aquecer a capela. O aparelho possui um dispositivo automático de desligamento em caso de excesso de monóxido, que deveria ser acionado automaticamente quando a concentração do gás atingisse níveis elevados. Esse dispositivo, porém, não teria funcionado devido a uma falha técnica ou a um erro de operação. A polícia investiga o caso.

Conforme a Cruz Vermelha da Baviera, os serviços de emergência foram inicialmente acionados porque uma criança havia desmaiado. No entanto, o primeiro socorrista constatou em seguida que várias pessoas apresentavam sintomas compatíveis com intoxicação. Quando os detectores de monóxido de carbano das equipes de resgate dispararam o alerta, reforços foram imediatamente mobilizados.

Mais de 50 pessoas estavam na capela no momento do incidente, informou a Cruz Vermelha. Dessas, 16 foram levadas a hospitais. Duas vítimas foram transportadas de helicóptero para uma clínica, não por apresentarem ferimentos graves, mas porque a aeronave já estava no local. Após avaliação, a maioria das vítimas foi classificada como levemente ferida. As internações ocorreram por precaução e ninguém sofreu ferimentos graves ou correu risco de morte, segundo a entidade.

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro que surge da combustão incompleta de materiais que contêm carbono, como madeira, óleo ou gás. Quando inalado, ele bloqueia o transporte de oxigênio pelo organismo. Os primeiros sinais de intoxicação incluem dor de cabeça, tontura, náusea e cansaço. Em concentrações mais elevadas, há risco de perda de consciência e até de morte.