Foto: Reprodução Golfo da Finlândia é rota marítima fundamental para a Rússia, por dar acesso à antiga capital imperial, São Petersburgo

Um navio cargueiro com destino ao enclave russo de Kaliningrado, no mar Báltico, foi atingido por drones em águas internacionais no Golfo da Finlândia neste sábado (21/11), segundo autoridades russas e finlandesas. O incidente levou Helsinque a reforçar as medidas de segurança na região, impondo restrições ao espaço aéreo do país e à navegação na parte oriental do golfo onde ocorreu o ataque.

O Ministério da Defesa da Finlândia não especificou quem estaria por trás do ataque, mas o primeiro-ministro Petteri Orpo escreveu na rede X que "a guerra está chegando às nossas imediações" e que "a Ucrânia tem o direito de se defender do agressor".

A embarcação foi atingida a oeste da ilha russa de Gogland, pegou fogo e posteriormente derivou para águas territoriais finlandesas, informaram as Forças Armadas da Finlândia, corroborando relato de autoridades russas. O governador da região russa de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, afirmou que o navio foi atacado por dois drones em águas internacionais, cerca de três milhas náuticas da fronteira russa. Segundo ele, a tripulação estava sendo evacuada, enquanto os danos eram avaliados.

"No momento, a situação não representa perigo para outras embarcações", informou o serviço de fronteira da Finlândia, em nota.

A Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia, país vizinho, disse ter sido notificada de que um incêndio havia começado a bordo do cargueiro russo Sparta II e que informações preliminares apontavam para explosões na embarcação.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, informou que acompanha a situação e que seu país ofereceu assistência à Finlândia, sem fornecer detalhes.

Drones abatidos e helicóptero russo

A ilha de Gogland fica na porção oriental do Golfo da Finlândia, a cerca de 40 quilômetros da costa finlandesa. Kaliningrado é um enclave russo situado entre Polônia e Lituânia, às margens do mar Báltico, e ocasionalmente se torna foco de tensões entre a Rússia, a Otan e a União Europeia.

Localizado na extremidade oriental do mar Báltico, entre as costas da Finlândia, da Estônia e da Rússia, o Golfo da Finlândia é uma rota marítima fundamental para a Rússia, por dar acesso à antiga capital imperial, São Petersburgo.

O mar Báltico tornou-se uma área de potencial tensão desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, com países ocidentais acusando Moscou de conduzir ações de "guerra híbrida" nessa via marítima estratégica.

De acordo com Drozdenko, governador de Leningrado, 80 drones foram abatidos sobre a região russa. O alerta de ameaça por drones foi suspenso. Já o governador de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, afirmou que o incidente não representa ameaça ao abastecimento da região.

Também no sábado, um helicóptero russo foi suspeito de ter violado o espaço aéreo da Finlândia. Segundo o Ministério da Defesa do país báltico, a possível incursão pode estar relacionada a operações de resgate ou de monitoramento do cargueiro atacado.

O governo finlandês não forneceu mais detalhes sobre o incidente nem sobre a extensão da suposta violação do espaço aéreo.