Monika Sieradzka Duas épocas, o mesmo trauma: Barbara Paciorkiewicz, nascida em 1938, e Ksenija Koldin, nascida em 2004

Em regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, crianças são sequestradas, entregues aos cuidados de famílias russas e submetidas à propaganda de Vladimir Putin. Adolescentes ucranianos são obrigados a passar por treinamento militar, com o objetivo de, mais tarde, serem mobilizados junto ao exército russo para lutar contra os próprios compatriotas - contra a própria pátria.

Esse mesmo sistema traiçoeiro foi aplicado há mais de 80 anos nos territórios ocupados pela Alemanha. Eram crianças que, segundo a ideologia nazista, tinham aparência "ariana" e foram encaminhadas para famílias adotivas leais ao regime.

As crianças mais velhas eram internadas em centros de reeducação alemães, e o posterior treinamento militar tinha como objetivo preparar os meninos para o combate.

Duas épocas, o mesmo padrão: Barbara Paciorkiewicz, nascida em 1938, e Ksenija Koldin, nascida em 2004, contam suas histórias à DW.

Sequestros de crianças na Ucrânia

Os irmãos Ksenija e Serhij Koldin moravam com uma família adotiva em Kharkiv, na Ucrânia, quando a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022 e ocupou a região. Serhij foi enviado para um suposto "acampamento recreativo", de onde deveria voltar após duas semanas. Mas, em vez disso, ele foi entregue aos cuidados de uma família russa em Abinsk, na região de Krasnodar, a 1.000 quilômetros de Kharkiv.

Já Ksenija começou um curso de cabeleireira perto de Belgorod, na Rússia. E foi convidada a adotar a cidadania russa. "Em troca, eu receberia um apartamento próprio e muito dinheiro, e também teria uma vida muito boa na Rússia", diz ela.

No entanto, Ksenija não queria a cidadania russa e decidiu interromper o curso. O que ela queria, na verdade, era rever Serhij. "A separação do meu irmãozinho foi muito difícil. Éramos muito próximos. De toda a família, só me restou o Serhij", conta. Ambos nunca conheceram o pai biológico, e a mãe teve a guarda retirada por causa de problemas com o álcool.

Lavagem cerebral

Ksenija foi para Abinsk na esperança de poder voltar para a Ucrânia com o irmão. "Eu sabia que ele já havia sido influenciado pela propaganda russa. Ele queria ir para um acampamento juvenil russo e não queria mais voltar para os 'fascistas ucranianos', como ele mesmo disse", lembra a jovem.

Após nove meses de separação, ela conseguiu, ainda que com dificuldades, convencer o irmão a voltar. Os dois tiveram sorte: uma funcionária russa emitiu uma autorização para Ksenija, permitindo que ela assumisse a responsabilidade pelo menino, que na época tinha 11 anos.

Por caminhos tortuosos e com a ajuda dos ativistas da organização humanitária Save Ukraine (Salve a Ucrânia), eles conseguiram chegar ao país natal. Hoje, Serhij vive com uma família adotiva ucraniana e Ksenija estuda jornalismo em Kiev. Ela tem um interesse especial por relações internacionais e a defesa dos direitos humanos.

Milhares de crianças sequestradas

Serhij Koldin é apenas uma das milhares de crianças ucranianas que foram sequestradas pela Rússia. Não se sabe ao certo quantas são ao todo, de acordo com Olha Jerokhina, da organização ucraniana Voices of Children (Vozes das Crianças), que oferece apoio psicológico a crianças traumatizadas.

Segundo a organização, mesmo antes da invasão da Ucrânia em 2022, 58 mil crianças já haviam sido levadas à Rússia a partir de regiões ucranianas que já estavam ocupadas na época. Hoje, já seriam mais de 700 mil. Estima-se que a Rússia tenha acesso a até 1,6 milhão de crianças nos territórios ucranianos atualmente ocupados.

Logo após a invasão, as autoridades russas teriam oferecido principalmente os chamados "acampamentos recreativos", para os quais os próprios pais teriam enviado seus filhos. Muitos, porém, não voltaram. "Agora a abordagem é muito mais direta. Diz-se claramente aos pais que eles só poderão ficar com seus filhos se adotarem a cidadania russa", afirma a ativista.

O sequestro de crianças pelos nazistas

Para a Alemanha nazista, o sequestro de crianças também era um meio de direcionamento da guerra. O regime de Hitler elaborou um programa racial que visava prover o povo alemão com descendentes alemães ou, na medida do possível, "de raça semelhante" - no fim das contas, eram crianças provenientes de países ocupados, consideradas adequadas para a "germanização".

Na primavera de 1942, Barbara, de quatro anos, foi intimada a comparecer ao Conselho de Proteção à Criança nacidade polonesa de Lodz, então ocupada pela Alemanha. No local, a menina foi submetida a "exames raciais", a exemplo de medidas do crânio e a distância entre os olhos, além do nível de desenvolvimento intelectual.

Como Barbara atendia a todos os critérios para fazer parte da "raça ariana" inventada pelos nazistas, ela foi levada para um orfanato, onde as crianças eram obrigadas a falar alemão.

"Não conhecíamos essa língua e apanhávamos quando falávamos polonês. De tanto medo, todas as crianças faziam xixi nas calças à noite. Por isso, recebíamos uma punição pela manhã", lembra Barbara, que hoje tem o sobrenome Paciorkiewicz. O que ela mais temia, no entanto, eram as injeções: "Elas serviam para nos acalmar, porque sempre havia alguma criança chorando".

Um retorno difícil para casa

Após alguns meses, Barbara estava "apta à germanização", como diziam os nazistas em sua linguagem burocrática. Ela foi designada pela associação "Lebensborn" da SS a uma família adotiva alemã em Lemgo, atualmente no estado da Renânia do Norte-Vestfália - a SS é a sigla para Schutzstaffel, o principal órgão de repressão e terror do Estado nazista. Na Alemanha, para sua surpresa, a menina constantemente intimidada encontrou uma família que a tratava como se fosse sua própria filha.

"Aqueles foram os anos mais felizes da minha vida", lembra Barbara, que na época não sabia que era uma criança sequestrada. E seus pais adotivos também não tinham essa noção, pois o regime nazista havia apresentado as chamadas "crianças do Leste" como órfãos alemães.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, entretanto, o governo da Polônia trouxe de volta para casa trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de concentração - e também crianças. Para Barbara, que agora se chamava Bärbel Rossmann, seu retorno em 1948 foi um choque: "Ninguém me explicou por que, de repente, eu estava em um trem com centenas de outras crianças. Eu nem sabia o que era a Polônia. Eu não sabia polonês, e as crianças me xingavam de 'Hitler'".

Como sua mãe havia falecido e ela não conhecia o pai, Barbara foi para um orfanato, onde viveu por seis longos anos: "Aquilo me destruiu", recorda. A dupla mudança de identidade gerou um sentimento de desamparo que ela carregou por muito tempo.

O combate da UE ao sequestro de crianças

Barbara Paciorkiewicz e Ksenija Koldin falaram sobre suas experiências antes da reunião de um órgão recém-criado, composto por representantes do Comitê Europeu das Regiões e das autoridades regionais e locais da Ucrânia.

Esse Comitê Consultivo Misto (CCM) emitiu, em sua primeira reunião, realizada nesta sexta-feira (20/11) - Dia Internacional dos Direitos da Criança das Nações Unidas -, uma declaração sobre o sequestro de crianças na Ucrânia.

Segundo a declaração, os sequestros sistemáticos de crianças ucranianas constituem um crime contra a humanidade e podem ser considerados genocídio nos termos da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Genocídio.