Redação DW Financiamento para adaptação e linguagem do acordo mantêm conferência sob forte pressão. Retirada de combustíveis fósseis do texto gerou protestos na Turquia.

A Conferência do Clima da ONU (COP) 31, sediada na Turquia, pode terminar sem qualquer acordo se os negociadores não conseguirem superar divergências sobre combustíveis fósseis e financiamento climático, afirmou neste sábado (21/11) o principal representante da União Europeia para o clima.

Delegações de quase 200 países seguem tentando conciliar posições sobre dois dos temas mais sensíveis da conferência: a inclusão de referências aos combustíveis fósseis, apontados como principal causa do aquecimento global, e a destinação de recursos para ajudar países mais pobres a se adaptar às mudanças climáticas. O encontro de duas semanas deveria ter sido encerrado na sexta-feira, mas as conversas avançam muito além do prazo previsto.

"Ou teremos um bom acordo, ou não teremos acordo", disse o comissário europeu para o clima, Wopke Hoekstra.

O presidente da COP31, Murat Kurum, reuniu-se com representantes da União Europeia, da Austrália e da Arábia Saudita na tentativa de destravar as negociações, mas reconheceu que um acordo ainda pode não ser alcançado. "Peço a todos os países que ajam com responsabilidade", afirmou a jornalistas. "Ninguém se beneficia ao comprometer este processo por causa de palavras ou expressões."

Enquanto trabalhadores desmontavam estruturas, áreas de alimentação e estandes da conferência em Antália, delegados circulavam entre salas de reunião para discutir estratégias, enquanto outros aguardavam a divulgação de uma nova versão do texto de negociação.

Os principais pontos de atrito continuam sendo a eventual inclusão de uma menção aos combustíveis fósseis no texto final e a previsão de apoio financeiro para que países em desenvolvimento possam se adaptar às mudanças climáticas.

Uma minuta divulgada na quinta-feira retirou referências presentes em versões anteriores ao fim do uso de combustíveis fósseis. Observadores afirmaram que a Arábia Saudita e outros grandes produtores de petróleo e gás se opuseram à manutenção dessa linguagem.

O texto também suprimiu uma proposta de meta de 120 bilhões de dólares (cerca de R$ 660 bilhões) destinados ao financiamento da adaptação climática nos países em desenvolvimento.

Os negociadores esperavam receber uma versão revisada da minuta na sexta-feira. No entanto, até a tarde de sábado, nenhum novo texto havia sido apresentado, reduzindo as expectativas de mudanças relevantes e ampliando a frustração entre as delegações.

Táticas de atraso

Embora conferências climáticas recentes tenham frequentemente ultrapassado o prazo oficial, elas acabaram resultando em acordos.

O último grande impasse nas conferências climáticas da ONU ocorreu em Copenhague, em 2009, quando os países não conseguiram aprovar por consenso o Acordo de Copenhague, em um revés para a diplomacia climática multilateral. Combustíveis fósseis também geraram controvérsia e atraso no encerramento da COP30 em Belém, em 2025, mas os negociadores bateram o martelo em um pacote de textos após a prorrogação.

Isatou Camara, negociadora financeira da Gâmbia, afirmou que alguns países parecem estar recorrendo a táticas de atraso para pressionar outras delegações a aceitar um resultado mais fraco.

"Essa estratégia de atraso já foi usada em COPs anteriores. No final, quando os textos são colocados sobre a mesa, as pessoas acabam aceitando porque estão cansadas, exaustas e querem voltar para casa", disse.

As negociações deste ano também foram complicadas por conflitos armados e pelo aumento do custo de vida em vários países, fatores que disputam a atenção de governos e da opinião pública.

Os Estados Unidos, maior emissor histórico de gases de efeito estufa, estão ausentes da conferência pelo segundo ano consecutivo após o presidente Donald Trump encerrar a cooperação em políticas climáticas e voltar a classificar o aquecimento global como uma fraude.

Relatório divulgado pela ONU no mês passado concluiu que o planeta caminha para ultrapassar 1,5 °C de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais, limite que os governos prometeram tentar preservar no Acordo de Paris de 2015.

A minuta de acordo reconhece essa perspectiva e defende acelerar a adoção de tecnologias capazes de remover gases de efeito estufa da atmosfera para ajudar a reduzir as temperaturas no futuro.

Parte das delegações, porém, se opõe à inclusão dessas tecnologias no texto, argumentando que isso poderia abrir espaço para a continuidade do uso de combustíveis fósseis.

"O fato de ainda haver tantas questões sem solução nesta COP mostra que existe um grande problema", afirmou Brenda Mwale, negociadora do Malawi para perdas e danos climáticos. "A questão é: estamos diante de uma crise de liderança? Houve realmente uma visão para esta COP?"

gq (Reuters, AFP)