Redação DW Manobras visam testar planos de mobilização e sinalizar que europeus estão intensificando sua atuação militar

Milhares de tropas europeias estão participando de um exercício militar sem precedentes no sudeste da Polônia, visando preparar uma possível missão no pós-guerra na Ucrânia, destinada a ajudar a estabilizar o país e reconstruir suas forças armadas após o término do conflito.

Liderada pela França e pelo Reino Unido, a força multinacional é uma iniciativa militar independente da Otan, vinculada à chamada Coalizão dos Dispostos - um grupo político mais amplo, composto por 37 nações que apoiam a Ucrânia.

O exercício, chamado "Koalicja 26.2"(Coalizão), com duração de duas semanas e iniciado em 9 de novembro, avalia, pela primeira vez, a capacidade dessa coalizão de se mobilizar na Ucrânia após o fim da guerra. A iniciativa tem como objetivo testar planos de mobilização e, simultaneamente, enviar uma mensagem à Rússia e à administração Trump de que os países europeus estão intensificando sua atuação militar.

Reunião em Berlim

O exercício ocorre no momento em que líderes da Ucrânia e representantes de quase 40 outras delegações se reuniram em Berlim para reafirmar o apoio a Kiev e discutir arranjos de segurança para a Ucrânia no pós-guerra.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca garantir que a Rússia não volte a invadir o país, enquanto Moscou deseja manter a aliança militar da Otan longe de suas fronteiras.

O enviado dos EUA, Jared Kushner, afirmou nesta quinta-feira acreditar que a Rússia se sente "confortável" com garantias de segurança - nos moldes das oferecidas pela Otan - para a Ucrânia no pós-guerra. Kushner e o também enviado americano Steve Witkoff estiveram em Berlim para tranquilizar os líderes europeus a respeito das discussões do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o encerramento da guerra, que já dura quase cinco anos. As discussões ocorreram no contexto de suas conversas trilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping.

Segundo Kushner, Trump participou das discussões em Berlim por telefone, logo após seu encontro com Putin.

A Ucrânia busca, há muito tempo, ingressar na Otan, especialmente devido à garantia de defesa coletiva prevista no Artigo 5º da aliança, segundo o qual um ataque a um membro é considerado um ataque a todos. Ainda não está claro que formato tais garantias de segurança poderiam assumir, nem se a Rússia e a Ucrânia acabariam por aceitá-las.

Após a reunião de quinta-feira, o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, declarou que o exercício militar na Polônia "demonstra que a Coalizão dos Dispostos está preparada para contribuir, junto aos Estados Unidos, para assegurar a paz". A força multinacional ajudaria a recompor as forças militares da Ucrânia.

Cerca de 2.800 militares da Bélgica, Estônia, França, Alemanha, Lituânia, Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido participam do exercício de duas semanas; a Polônia fornece o apoio logístico, e a Turquia participa a partir de Istambul.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou na quinta-feira que 1.100 soldados da França foram mobilizados, acrescentando: "Temos operações terrestres, aéreas e também marítimas, com uma dúzia de países atuando nesta coalizão". O Reino Unido participa com 300 soldados.

O exercício na Polônia é resultado de 12 meses de planejamento da Força Multinacional para a Ucrânia (MNF-U, na sigla em inglês), explicou o brigadeiro britânico Campbell Close, que atua como vice-comandante de operações da 1ª Divisão do Exército Francês. Essa divisão é responsável pela componente terrestre do exercício "Koalicja", realizado na Polônia.

"Trata-se de um exercício de mobilização", disse Close na segunda-feira, no campo de treinamento militar de Nowa Deba, no sudeste da Polônia. "Ensaiamos a entrada no teatro de operações, a chegada de milhares de soldados e, agora, seguimos para a área de treinamento de Nowa Deba, onde realizamos exercícios de integração com oito aliados."

"Somos uma força defensiva"

"É importante ressaltar que somos uma força defensiva", afirmou Close.

Ele também elogiou a Polônia pelo "feito notável" de gerenciar a logística necessária para movimentar milhares de veículos, pessoas e equipamentos em um curto período de tempo.

Caso seja mobilizada após a implementação de um cessar-fogo, a força ajudaria a recompor e fortalecer as Forças Armadas da Ucrânia, proporcionaria a segurança necessária para a reabertura do espaço aéreo do país e auxiliaria na remoção de minas no Mar Negro, explicou o tenente-general Tom Bateman, comandante da MNF-U, no início de novembro. A força não teria funções de manutenção ou monitoramento da paz.

Os soldados realizaram treinamentos de defesa contra drones e testaram novos equipamentos.

As tropas da coalizão chegaram à Polônia por via marítima, aérea e terrestre - informou o governo polonês em um comunicado - e, na sequência, deslocaram-se por ferrovia e rodovia até Nowa Deba, onde vêm treinando em conjunto desde então. Eles treinaram o transporte de pessoal e equipamentos pela Polônia, realizaram exercícios conjuntos de comando e controle, e operaram caças e uma aeronave de reabastecimento em voo, preparando-se para auxiliar a Ucrânia na reabertura de seu espaço aéreo. Operaram drones de vigilância, simularam respostas a ataques de drones e treinaram táticas de guerra de trincheiras em áreas arborizadas.

A ideia inicial do grupo de nações denominado Coalizão dos Dispostos era oferecer à Ucrânia garantias de segurança semelhantes ao Artigo 5º da Otan. Diante da ausência de um compromisso da Otan em assumir esse papel, a França e o Reino Unido decidiram avançar com uma proposta europeia independente, reunindo países dispostos a socorrer a Ucrânia, caso fosse necessário.

No ano passado, Putin declarou que quaisquer tropas estrangeiras em território ucraniano seriam consideradas "alvos legítimos".

Embora a força multinacional possa ter uma função puramente defensiva, ela ainda precisaria ser, na prática, uma "força de combate" capaz de garantir a própria segurança.

md (AP, AFP)