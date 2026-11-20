Redação DW O presidente da França, Emmanuel Macron, e o líder da Ucrânia, Volodimir Zelenski, durante encontro em setembro

Uma reportagem da emissora Radio France Internationale (RFI) revelou nesta semana que militares franceses têm sido deslocados regularmente para a Ucrânia, em uma missão confidencial para treinar tropas ucranianas e auxiliar na manutenção de equipamentos militares. A ação ocorre pelo menos desde o verão europeu de 2026.

O governo francês confirmou a informação, mas salientou que a missão não envolve participação em combate na guerra.

A Rússia reagiu, acusando Paris de "participação direta na guerra", algo que foi refutado pelos franceses.

O que se sabe sobre a presença de tropas francesas na Ucrânia?

Segundo a RFI, soldados franceses operam na Ucrânia há vários meses numa "operação altamente confidencial".

A reportagem salienta que não se trata de uma missão de "combate", mas de prestar apoio às forças de Kiev. "Sua missão: cuidar dos equipamentos do exército ucraniano e ministrar treinamentos. O nome dessa estrutura é Volia, sob o comando de um general francês", diz o texto. Em ucraniano, a palavra "volia" evoca "espírito de resistência".

Fontes citadas pela RFI dizem que a Volia opera por meio de uma estrutura relativamente pequena e flexível, mobilizando equipes especializadas por curtos períodos dentro da Ucrânia.

A presença, de acordo com a RFI, marca um desdobramento no apoio militar da França à Ucrânia, que, até então, consistia majoritariamente no fornecimento de armamentos e em programas de treinamento realizados fora do território ucraniano.

Ainda segundo a emissora, estrategistas militares franceses cogitaram deslocar técnicos civis para a Ucrânia, mas acabaram descartando essa opção devido aos riscos envolvidos em atuar em um país em guerra.

Em vez disso, o pessoal foi recrutado de unidades militares francesas, incluindo tropas de regimentos especializados em manutenção de equipamentos e apoio operacional.

A RFI aponta que além de prestar assistência prática à Ucrânia, a missão também oferece às Forças Armadas francesas a oportunidade de extrair lições em meio a um conflito no qual sistemas de armas modernos estão sendo testados sob condições intensas de combate.

Qual foi a reação da Rússia?

A Rússia reagiu de forma contundente após a confirmação, por parte do governo da França, de que Paris tem enviado periodicamente pessoal militar à Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que "isso já não é 'apoio à Ucrânia', mas sim participação direta na guerra".

Lavrov diz que outras nações também estão no radar da Rússia, sem citar quais seriam esses países.

"É algo semelhante à assistência na designação de alvos, ao fornecimento de dados via satélite e a muitas outras coisas", acrescentou.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que Moscou considerará quaisquer tropas estrangeiras na Ucrânia como alvos legítimos, cabendo às forças armadas russas definir a resposta.

Como a França respondeu à Rússia?

O governo da França argumenta que os soldados e especialistas em armamentos não são combatentes.

"Como não estamos em guerra com a Rússia, estas, na verdade, não são unidades de combate", afirmou a vice-ministra da Defesa da França, Alice Rufo.

Em declaração feita na quarta-feira (18/11) à emissora francesa RMC, Rufo disse que os militares franceses estão "muito longe da linha de frente. Eles vêm para realizar missões pontuais".

Ela não especificou o efetivo, mas informou que se trata de "alguns soldados, especialistas - incluindo engenheiros de armamento - que trabalham, ou podem vir a trabalhar, de forma ocasional na manutenção de equipamentos complexos, como aeronaves Mirage ou obuses Caesar, além de oferecer treinamento específico para determinados equipamentos".

Apenas um número "muito limitado" de militares franceses está envolvido nessas missões, que são "extremamente restritas", afirmou Rufo.

Ela ressaltou ainda a "ausência total de qualquer intenção de entrar em combate" e classificou como "absurda" a acusação do russo Lavrov de que a França estaria participando diretamente da guerra.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, em entrevista à emissora RTL, também refutou as acusações feitas pelo Kremlin a esse respeito.

"Isso não passa de propaganda, que visa nos intimidar e nos desencorajar", disse Barrot.

Segundo ele, militares franceses realizam a manutenção de armamentos complexos mais perto da linha de frente, o que permite que esses equipamentos voltem a ser utilizados mais rapidamente.

"Apoiamos o exército ucraniano e a resistência ucraniana; é o mínimo que podemos fazer, visto que se trata de um povo que luta por sua independência e democracia às portas da Europa", afirmou.

Barrot também acusou Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda radical França Insubmissa, de "retransmitir propaganda russa". O pré-candidato à presidência escreveu na rede social X: "Alerta. Em hipótese alguma devemos nos tornar cobeligerantes na Ucrânia".

Qual é a escala total do auxílio francês à Ucrânia?

A França entregou, no ano passado, caças Mirage 2000-5 à Ucrânia e treinou pilotos e mecânicos para operá-los. O Ministério da Defesa francês afirma que essas aeronaves têm ajudado a repelir ataques de mísseis e drones.

O governo francês também destaca que, graças a doações de aliados e aquisições, o arsenal ucraniano de obuses Caesar - de fabricação francesa e alta precisão - tornou-se o maior do mundo.

A França também forneceu bombas de precisão, mísseis de cruzeiro, sistemas de defesa aérea, tanques leves e outros equipamentos. Desde 2023, cerca de 25 mil soldados ucranianos também receberam treinamento na França e na Polônia com apoio dos franceses, incluindo sargentos em preparação para liderar unidades de combate.

Na terça-feira, a vice-ministra Rufo disse a parlamentares franceses que a França está "acelerando" seu apoio, diante da campanha aérea russa contra alvos ucranianos.

Reino Unido também enviou pessoal para a Ucrânia

O Reino Unido mantém soldados na Ucrânia, embora autoridades não tenham revelado o efetivo nem a função que desempenham. O Ministério da Defesa britânico confirmou a morte de dois soldados do país na Ucrânia no último ano - em ambos os casos, devido a acidentes.

Desde que a Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, dezenas de países treinaram mais de 100 mil soldados ucranianos em locais fora do território ucraniano - como na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Polônia, na Alemanha, entre outros.

O treinamento abrangeu o uso de baterias de mísseis Patriot, caças F-16 e outros equipamentos, além da capacitação de recrutas, oficiais, profissionais de saúde e outros especialistas para o combate.

jps/le (RFI, AFP, Reuters)