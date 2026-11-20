Foto: Reprodução Em Berlim, uma jovem segura um cartaz com a seguinte frase: "não para o serviço militar obrigatório"

As manifestações que começaram na França em meados de setembro e se intensificaram em outubro em grande parte da Europa tiveram um novo capítulo nesta sexta-feira (20/11), quando jovens de diferentes países, em centenas de cidades, protestaram novamente por mais investimentos em educação e proteção climática, contra o aumento no custo de vida e, no caso da Alemanha, principalmente, ante um possível serviço militar obrigatório.

Ativistas e organizações estudantis nomearam os protestos de Greve Internacional da Juventude, depois que a chamada Coalizão de Greve Juvenil - uma plataforma com dezenas de organizações da sociedade civil - convocou as manifestações, que, segundo estimativas, teriam ocorrido em pelo menos 400 cidades de 25 países.

O lema dos protestos, "Lutem pelo nosso futuro, não pelas guerras deles", apresenta reivindicações contrárias às políticas de militarização e os investimentos em defesa, além do serviço ou recrutamento militar obrigatório; aplicação da verba estatal em educação e bem-estar social; justiça climática e social; e oposição ao extremismo de direita.

Na Alemanha, por exemplo, grandes manifestações foram registradas em cidades como Berlim, Colônia, Hamburgo, Bremen, Hannover e Frankfurt. Entre outros países, Reino Unido, Bélgica, França, Espanha, Itália, Portugal e Grécia também registraram protestos - e mais edições podem ocorrer durante o final de semana em toda a Europa. Desra vez, os eventos transcorreram pacificamente, ao contrário de protestos anteriores, que na Alemanha e na França, por exemplo, resultaram em depredação e prisões.

Embora os protestos em massa tenham se baseado em reivindicações nacionais, algumas preocupações são compartilhadas em escala continental, a exemplo do aumento do custo de vida, da dificuldade de acesso à moradia e da deterioração da educação.

As mais recentes manifestações ocorrem num momento em que a guerra na Ucrânia - iniciada oficialmente a partir da invasão russa de 24 de fevereiro de 2022 - está prestes a completar cinco anos e antes de uma série de eleições decisivas em países como Espanha, França, Itália e Grécia entre o final deste ano e todo o ano de 2027.

Diferentes lembranças

Para Hannes Kramer, estudante alemão que está mobilizado contra a hipotética reintrodução do serviço militar obrigatório no país, "enquanto quantias de dinheiro aparentemente ilimitadas são despejadas nos exércitos e nas infraestruturas que os sustentam, o estado de bem-estar social vai sendo desmantelado".

Na França, a mobilização coincide com o oitavo aniversário do movimento dos "coletes amarelos", que surgiu na nessa mesma época do ano, porém em 2018, para protestar contra o aumento no preço dos combustíveis.

Já na Espanha, as manifestações coincidem com o aniversário da morte do ditador Francisco Franco, em 20 de novembro de 1975 - quando deixou de comandar a Espanha, país que chefiou de maneira ditatorial desde a vitória na guerra civil espanhola em 1939.

Greve geral na Itália

Na Itália, associações estudantis também promoveram manifestações, com milhares de estudantes do ensino médio protestando contra o governo, a guerra, o rearmamento e a militarização, além de exigirem maior investimento em educação, saúde e bem-estar social.

Também dezenas de milhares de trabalhadores saíram às ruas das principais cidades italianas para uma greve geral convocada pelo maior sindicato do país, a CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ou Confederação Geral Italiana do Trabalho), e por outras centrais sindicais, em protesto contra o alto custo de vida e contra o orçamento do governo de Giorgia Meloni.

"Nunca vi um governo apresentar um orçamento e, em seguida, apresentar duas mil emendas para alterá-lo", afirmou Maurizio Landini, líder da CGIL, ao chegar à manifestação central na Piazza Vittorio, em Roma.

A greve geral de 24 horas deve afetar todos os setores públicos e privados na Itália: das escolas à saúde e o transporte público local, com exceção dos transporte aéreo, ferroviário e de mercadorias, que foram excluídos após a intervenção da Comissão de Garantias, um órgão independente da Itália que fiscaliza o exercício do direito de greve em serviços considerados essenciais.

gb/le (ots, AFP, EFE)