Redação DW O governo Trump está sendo cada vez mais pressionado a dar mais transparência aos reais custos da guerra no Irã

Os custos da guerra contra o Irã para os Estados Unidos chegaram a 48,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 286,4 bilhões), segundo informou Arthur Miller, chefe de gabinete do órgão central de orçamento do Pentágono, em audiência no Senado americano na quinta-feira (19/11).

O montante inclui gastos com munições, reposição de equipamentos e custos operacionais até o dia 13 de novembro. Não entram na conta os prejuízos causados por ataques de mísseis e drones iranianos a bases militares americanas no Oriente Médio, o que tem gerado críticas da oposição. Enquanto Miller alega que não dispõe dessas informações, parlamentares pressionam o Pentágono para que divulgue uma estimativa dos danos a essas instalações.

Uma análise da Associated Press concluiu que ataques iranianos atingiram hangares de aeronaves, sistemas de alerta contra mísseis, depósitos, alojamentos de tropas e outras estruturas, causando prejuízos de bilhões de dólares em equipamentos.

O custo da guerra, que se arrasta desde fevereiro, tornou-se um dos principais pontos de disputa no Congresso, ainda mais enquanto o governo do republicano Donald Trump tenta aprovar um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares (cerca de R$ 8,9 trilhões).

Após o desgaste político provocado pelo conflito e seus efeitos econômicos, o debate sobre os gastos tende a se intensificar quando os democratas assumirem o controle do Congresso, em janeiro.

Pressão democrata cresce

Na terça-feira, a senadora democrata Elizabeth Warren aproveitou a sabatina de Hung Cao para o cargo permanente de secretário da Marinha para questionar sobre os custos da guerra.

Com base em estimativas independentes e reportagens da imprensa, ela afirmou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos ao transporte marítimo iraniano custa cerca de 32,5 milhões de dólares por dia (cerca de R$ 192,7 milhões). Warren também citou um ataque iraniano ao quartel-general regional da Marinha americana no Bahrein, com prejuízos estimados em pelo menos 400 milhões de dólares (R$ 2,4 bilhões).

Cao confirmou o custo do bloqueio naval, mas disse não poder apresentar uma avaliação completa dos danos no Bahrein porque a área não oferece condições seguras para inspeção.

Segundo ele, meses atrás o Irã "destruiu completamente" as instalações americanas no país.

sf (AP, dpa)