Redação DW Friedrich Merz tem sofrido com reprovação recorde na Alemanha

Os conservadores que compõem o governo da Alemanha aproveitaram a euforia em torno do lançamento de Grand Theft Auto 6, usando uma imagem do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, caracterizado como um gângster de videogame para promover as conquistas políticas mais recentes do governo.

Em sua conta no Instagram, o partido União Democrata Cristã (CDU) publicou imagens mostrando Merz de óculos escuros e colete à prova de balas sob palmeiras, acompanhada pelo slogan: "Sucessos antes de Grand Theft Auto 6".

A frase faz referência ao meme "antes do GTA 6", usado para ironizar situações improváveis ou acontecimentos que ocorreriam antes do lançamento do aguardado videogame.

A deputada Ricarda Lang, ex-copresidente do Partido Verde, de oposição ao governo, zombou da publicação na rede social X: "Eu estava me perguntando, hoje de manhã, quem criaria a postagem sobre GTA mais constrangedora. Pelo menos os conservadores podem reivindicar esse 'feito' para si", escreveu.

Outras peças gráficas no mesmo estilo, apresentando Merz como protagonista, foram intituladas pela CDU no Instagram como: "Controles de fronteira e recusas de entrada", "Fim do 'Bürgergeld'(auxílio-cidadão)", "Alívio nos impostos sobre o diesel agrícola", "Fortalecimento das Forças Armadas", "A economia volta a crescer" e "Fim da proibição de veículos a combustão".

Crítica da AfD

O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) , também de oposição, aproveitou a publicidade da CDU para atacar o governo. "Se a Rockstar Games tivesse desenvolvido o novo GTA 6 da mesma forma que a CDU governa o nosso país, hoje seria um dia muito triste", escreveu a líder do partido, Alice Weidel, no X, acrescentando: "Como, felizmente, esse não é o caso, desejo a todos uma boa diversão diante do console." Ela também publicou uma imagem sua, seguindo o estilo das peças gráficas de Merz, com o slogan: "Nossa missão: a Alemanha em primeiro lugar."

Por meio da conta "Team Siegmund" - ligada ao deputado estadual Ulrich Siegmund, líder da bancada da AfD na Assembleia do estado da Saxônia-Anhalt -, foi divulgado um vídeo em que o político, vestindo um terno escuro e óculos de sol, entra em um carro esportivo vermelho, beija sua esposa e parte com ela em direção ao pôr do sol, sob palmeiras.

A legenda do vídeo dizia: "Missão 8.12". Essa data foi proposta pelo AfD para que a Assembleia da Saxônia-Anhalt escolha o próximo governador do estado do leste da Alemanha, um cargo que Siegmund almeja.

Surfando na febre do GTA 6

A apropriação do universo do GTA por políticos ocorre justamente no momento em que o jogo domina as redes sociais e o debate público.

O GTA 6 chegou ao mercado cercado por enorme expectativa entre fãs ao redor do mundo. O jogo, considerado a produção de entretenimento mais cara já realizada, foi lançado nesta quinta-feira para os consoles PlayStation 5, da Sony, e Xbox Series X/S, da Microsoft.

GTA 6 permite que os jogadores assumam o papel de criminosos em busca de dinheiro e fama por meio de crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas furtos, roubos e tráfico de drogas. Embora os fãs elogiem a ampla liberdade de movimento oferecida pelo jogo, a série tem enfrentado, ao longo dos anos, críticas recorrentes devido às suas representações gráficas de violência.

md (DPA, ots)