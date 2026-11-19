Redação DW Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump durante reunião em Shenzhen, na China

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma inédita reunião trilateral nesta quinta-feira (19/11) com o líder chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin. O encontro entre os líderes dos países mais poderosos militarmente do mundo durou cerca de uma hora e meia.

Trump promoveu o encontro em Shenzhen, na China, que reuniu ele dois dos principais rivais dos Estados Unidos como uma chance de definir regras para o controle de armas nucleares e de começar a solucionar os conflitos na Ucrânia e no Irã.

Após a reunião, autoridades russas e a mídia estatal chinesa afirmaram que os três líderes chegaram a um acordo sobre reformas na ONU, o aumento do fornecimento de combustíveis e a realização de um diálogo para reduzir riscos nucleares. O resumo da reunião, no entanto, não mencionou as guerras na Ucrânia ou o Irã - temas que, esperava-se, fariam parte das discussões.

Especialistas mantêm baixas as expectativas quanto a avanços significativos, apontando que a cúpula arrisca ser apenas uma oportunidade para fotos, rapidamente esquecida.

"Estamos, de fato, fazendo história", disse Trump. "Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão em uma posição única para discutir como reduzir o número de armas nucleares na Terra e, também, como diminuir o risco de que essas armas sejam utilizadas."

"Teremos discussões sobre a promoção da paz mundial", afirmou, por sua vez, Xi no início da reunião trilateral. A emissora estatal chinesa CCTV informou que Xi disse aos seus homólogos que, em sua visão, as armas nucleares deveriam ser proibidas e destruídas, e defendeu a construção de um mundo livre de armas nucleares.

Já Putin relembrou a história compartilhada entre Rússia, China e Estados Unidos como os "vencedores da Segunda Guerra Mundial". "Temos uma responsabilidade conjunta pela manutenção da paz internacional", disse Putin, cujo país está há quase cinco anos promovendo uma guerra na vizinha Ucrânia.

O último pacto de controle de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos, conhecido como New START, expirou em fevereiro, e Trump afirmou que deseja um acordo "novo, aprimorado e modernizado" que inclua a China. No entanto, a China tem menos motivação para aceitar limitações, visto que seu arsenal, composto por mais de 600 ogivas, é muito menor do que os estoques dos EUA e da Rússia, que, estima-se, contêm mais de 5.000 ogivas cada.

"Uma vez que você possui armas nucleares, é muito difícil abrir mão delas", disse Trump. "Portanto, não é algo fácil de fazer - desistir delas."

Ceticismo

Daryl Kimball, diretor executivo da Arms Control Association, organização dos EUA que monitora os arsenais nucleares, afirmou que a postura teatral de Trump poderia, na melhor das hipóteses, iniciar um processo que levaria a negociações contínuas para a redução dos arsenais nucleares.

"Precisamos de mais do que teatro diplomático e oportunidades para fotos entre Xi, Putin e Trump", disse Kimball. "E é improvável que uma única reunião resulte em avanços significativos."

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, também compartilhou do mesmo ceticismo.

"Esses três líderes discordam fundamentalmente em tudo; portanto, não conseguem chegar a um acordo sobre nada", afirmou o ministro Barrot, em entrevista à emissora francesa RTL. "E, quanto a essa fotografia que gerou tanta discussão, não se trata exatamente de uma imagem das três maiores potências mundiais, já que as três maiores potências do mundo são - naturalmente - os Estados Unidos, a China e a União Europeia."

"Esses três países estão reunidos porque têm algo em comum: todos fazem fronteira com o Pacífico", disse Barrot. Ele acrescentou: "Esses três líderes não concordam com nada; logo, em certo sentido, nada resultará deste encontro".

Líderes também discutiram Irã e comércio

Antes do início da reunião, o presidente dos EUA teve um encontro individual com Xi - a terceira reunião entre ambos neste ano. O presidente americano mencionou o que chamou de "amizade" entre eles e o interesse comum em garantir o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz, que se tornou um ponto crítico das tensões envolvendo o Irã.

Xi afirmou que as relações entre os EUA e a China têm se mantido "geralmente estáveis e melhoraram" durante a presidência de Trump. A agência oficial de notícias chinesa, Xinhua, informou que Xi discutiu a questão de Taiwan com Trump.

Trump também incluiu em sua agenda de quinta-feira uma reunião separada com Putin - a primeira conversa entre os dois líderes desde o encontro no Alasca, no ano passado, que não resultou em qualquer acordo para amenizar o conflito da Rússia na Ucrânia.

"Coisas maravilhosas podem surgir disso - ou, pelo menos, podem começar", disse Trump após o encontro individual com Putin, realizado à margem da Cúpula de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC). Trump também se referiu a Putin como "meu amigo".

"Temos uma ótima relação há muitos anos", declarou Trump após cumprimentar Putin. Esta reunião durou cerca de 40 minutos.

O presidente dos EUA também acrescentou um novo tópico à pauta da reunião tripartite. Na abertura do encontro, ele afirmou que o trio discutiria formas de "proteger a soberania de nossa nação contra organizações globalistas espúrias, como o Tribunal Penal Internacional" - organismo do qual os EUA, China e Rússia não fazem parte e que tem sido alvo de sanções e pressão por parte da Casa Branca desde a volta de Trump ao poder.

Trump se gaba de "amizades", mas laços entre Xi e Putin são mais fortes

Analistas apontam que as ambições do presidente dos EUA com o encontro remetem a uma era de política entre grandes potências, na qual nações mais ricas e poderosas se sentiam no direito de decidir o destino de países considerados de menor importância.

Trump tem tentado negociar com a China e a Rússia sem a participação da Ucrânia - ou de nações como Alemanha, França, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul, que também possuem interesses em jogo nos resultados de quaisquer negociações.

O líder dos EUA também acredita que sua capacidade de criar conexões pessoais lhe confere uma suposta vantagem diplomática. Na quarta-feira, Xi fez um agrado ao ego de Trump ao recebê-lo na pista do aeroporto, junto ao avião presidencial (Air Force One).

Contudo, analistas afirmam que não parece que Trump mantenha, de forma consistente, um relacionamento tão profundo - baseado em interesses comuns - quanto o que existe entre Xi e Putin. Apesar de todos os elogios que o presidente dos EUA tem dirigido aos dois autocratas, essa cordialidade nem sempre foi correspondida com o mesmo entusiasmo.

Na quarta-feira, na APEC, Xi cumprimentou Putin chamando-o de "meu velho amigo". O líder russo respondeu declarando que Xi é seu "querido amigo". A China tem ajudado a sustentar a Rússia economicamente após a invasão da Ucrânia em 2022, oferecendo a Putin uma tábua de salvação financeira depois que os EUA e seus aliados impuseram sanções.

Em contrapartida, quando Xi esteve na Casa Branca para uma visita de Estado em setembro, ele foi muito mais contido em relação a Trump, dizendo que ambos haviam estabelecido um "relacionamento pessoal e mantido contato". Trump e Xi planejam se reunir ao todo quatro vezes este ano; o último encontro ocorrerá em dezembro, durante a cúpula do G20, que será realizada no Trump National Doral Golf Club, na Flórida.

Embora Trump considere sua relação com a Pequim positiva, isso não resultou, necessariamente, em mudanças significativas entre as duas maiores economias do mundo. Além disso, a corrida entre os EUA e a China pela supremacia em inteligência artificial tornou-se mais tensa nas últimas duas semanas.

Autoridades americanas também afirmaram que a China não cumpriu integralmente os compromissos assumidos no ano passado, durante um encontro entre Trump e Xi, de adquirir mais produtos agrícolas dos EUA e flexibilizar as restrições à venda de minerais de terras raras, necessários para a fabricação de produtos eletrônicos.

A trégua comercial entre os EUA e a China, estabelecida no ano passado após uma série de aumentos recíprocos de tarifas, tem data para expirar: 10 de janeiro do próximo ano.

Paralelamente, tanto a China quanto a Rússia têm utilizado o comércio para apoiar o Irã - mesmo durante o período em que o país esteve sob sanções dos EUA.

jps/cn (AP, AFP)