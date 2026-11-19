Redação DW Musk gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar Donald Trump a retornar à Casa Branca em 2025

O bilionário Elon Musk disse se sentir "bastante tolo" por ter doado centenas de milhões de dólares para apoiar candidatos republicanos nas eleições de meio mandato dos Estados Unidos, em disputas que foram, em ampla maioria, vencidas pelos democratas.

"Me sinto bastante tolo por ter gasto tanto dinheiro e não ter visto grandes resultados, ou talvez as coisas tivessem sido muito piores sem isso", disse Musk por videoconferência durante um evento do jornal The New York Times.

"Isso certamente mostra que as eleições americanas não se resumem apenas a dinheiro", afirmou o bilionário ao jornalista Andrew Ross, na conferência DealBook, organizada pelo jornal americano, que reúne anualmente empresários, dirigentes políticos e figuras do setor financeiro e de tecnologia para debater os principais desafios econômicos e políticos.

Além de Musk, participaram do evento o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance; o CEO da OpenAI, Sam Altman; e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, entre outros.

"Obviamente, é possível investir muito dinheiro em uma eleição e obter um efeito relativamente pequeno; acredito que foi esse o caso aqui", admitiu o chefe da fábrica de veículos elétricos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX.

Revés republicano no Texas

Segundo dados compilados pela OpenSecrets - organização independente que monitora dados sobre o financiamento da política americana - e citados por veículos de imprensa dos Estados Unidos, Musk teria doado aos republicanos pelo menos 445 milhões de dólares (R$ 2,6 bilhões) para a campanha eleitoral deste ano, se tornando um dos maiores doadores do pleito de meio mandato de 2026.

Uma parte significativa desses recursos foi canalizada através de seu comitê de ação política, o America PAC, que concentrou seus esforços em apoiar candidatos republicanos e atacar seus rivais democratas.

Entre os que mais receberam ajuda do bilionário estava Ken Paxton, que concorreu ao Senado pelo Texas, estado onde se localizam a sedes de várias empresas de Musk, incluindo a SpaceX e a Tesla.

Segundo estimativas, Paxton teria recebido cerca de 220 milhões de dólares para a sua campanha, mas acabou sendo derrotado pelo democrata James Talarico, de 37 anos, pondo fim a um jejum de quase quatro décadas sem vitórias democratas em uma eleição para o Senado naquele estado.

Apoio e desentendimentos com Trump

As eleições de meio de mandato não foram a primeira incursão do magnata da tecnologia, nascido na África do Sul, no cenário eleitoral americano. Musk gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar o presidente dos EUA, Donald Trump, a retornar à Casa Branca para seu segundo mandato e chegou a liderar, por um breve período, o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do republicano, antes de ambos se desentenderem e, mais tarde, se reconciliarem.

Mas, em vez de se afastar da política, Musk continuou a apoiar candidatos republicanos. "Se eu pudesse voltar no tempo, teria gastado menos dinheiro", disse o bilionário. "Não dediquei muita atenção pessoal a isso, porque estava focado na SpaceX e na Tesla", desconversou.

Após as eleições de 3 de novembro, os democratas recuperaram o controle de ambas as casas do Congresso americano. O partido de oposição do atual governo conquistou nove cadeiras que estavam nas mãos dos republicanos no Senado - seu maior avanço em eleições de meio de mandato desde 1958. Com a vitória da candidata Mary Peltola no Alasca, confirmada nesta terça-feira, o partido terá uma maioria de 56 senadores contra 44 republicanos, enquanto na Câmara dos Representantes obteve um ganho de 42 cadeiras.

rc/cn (AFP, EFE)