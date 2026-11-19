Redação DW Órgão apoiado pelos EUA que supervisiona a trégua acusou Israel e Hamas de não cumprirem seus compromissos no acordo

O Exército de Israel informou nesta quinta-feira (19/11) que encerrou a operação terrestre na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islamista Hamas, que forçou a fuga de dezenas de palestinos e pôs em risco cessar-fogo no enclave palestino.

A incursão terrestre, iniciada no dia anterior, foi a de maior realizada além dos limites estabelecidos pelo cessar-fogo e ocorreu poucos dias após as eleições israelenses, enquanto o candidato da oposição, Gadi Eisenkot, trabalha para formar um novo governo que deve pôr fim à era do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Fontes em Gaza relataram nesta quarta-feira a presença de tanques e veículos militares israelenses a leste do campo de refugiados de Nuseirat, com "intensos bombardeios de artilharia" na região.

Dezenas de palestinos - a maioria dos quais já havia sido deslocada várias vezes desde o início da guerra, em 2023 - tiveram de fugir de seus abrigos após o início da incursão terrestre, em uma área da qual as tropas israelenses haviam se retirado sob o acordo de cessar-fogo.

O Cogat, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável por assuntos civis nos territórios palestinos, instou os moradores a deixarem a área durante a operação. A entidade informou que a operação militar ocorreria nas proximidades dos campos de refugiados de Al-Bureij e Nuseirat, e que a principal via de Gaza, a estrada Salah al-Din, ficaria interditada.

Em mensagem publicada nesta quinta-feira no Facebook e dirigida à população de Gaza, os militares israelenses declararam que suas forças encerraram uma "atividade contra a infraestrutura do Hamas" na área, e que a rodovia foi reaberta.

"Ameaça direta" às forças israelenses

O Exército e a agência de segurança interna Shin Bet de Israel informaram em nota que a operação conjunta visava "remover uma ameaça direta às tropas das Forças de Defesa de Israel (FDI) que atuam na Faixa de Gaza" e "desmantelar um túnel terrorista a oeste da linha amarela".

A linha amarela, estabelecida por Israel após o início do atual cessar-fogo em outubro de 2025, separa as áreas sob controle israelense daquelas controladas pelo Hamas. O Exército israelense diz controlar mais de 60% do território palestino.

O Hamas declarou que a incursão militar israelense e o deslocamento forçado de palestinos constituem uma "violação flagrante do acordo de cessar-fogo e uma confirmação de que a ocupação renegou suas obrigações".

Israel e Hamas trocam com frequência acusações de violações ao cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que foi estabelecido após dois anos de guerra.

A incursão israelense ocorreu no momento em que o órgão apoiado pelos EUA que supervisiona a trégua acusou tanto Israel quanto os militantes do Hamas de não cumprirem seus compromissos.

Mais de 1,6 mil palestinos mortos em meio ao cessar-fogo

Também nesta quarta-feira, três palestinos morreram e várias pessoas ficaram feridas em três ataques distintos realizados por drones israelenses, informou a Defesa Civil de Gaza.

Um homem foi morto perto do campo de Nuseirat, outro na Cidade de Gaza e um terceiro nas proximidades da delegacia de polícia de Deir el-Balah, na região central do enclave, informou a agência. Não ficou imediatamente claro se os três ataques estavam relacionados à operação terrestre.

O Exército israelense afirmou que os dois primeiros ataques tinham como alvo terroristas, acrescentando que não tinha conhecimento do terceiro incidente.

A maior parte da população de Gaza, de aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, foi forçada a deixar suas casas devido à guerra, deflagrada após Israel lançar uma ofensiva em retaliação aos ataques terroristas do Hamas contra seu território, em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de cerca de 1,2 mil pessoas.

Mais de 1,6 mil palestinos foram mortos desde o início do cessar-fogo, segundo um levantamento da agência de notícias AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza - órgão que opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

No mesmo período, as forças militares israelenses relataram a morte de sete de seus soldados, além de um prestador de serviços civil. Ao todo, as autoridades palestinas afirmam que mais de 74 mil pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra.

Escassez de recursos e proximidade do inverno

Além da ameaça constante de ataques aéreos, os civis em Gaza enfrentam uma insegurança alimentar persistente e a falta de abrigo adequado, à medida que o inverno se aproxima. Nesta terça-feira, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU alertaram que a falta de financiamento e as restrições de acesso colocam em risco um número incalculável de vidas palestinas.

Atualmente, mais de 1,7 milhão de habitantes de Gaza estão deslocados. A OIM e o PAM alertaram que 1,4 milhão de pessoas enfrentam fome aguda e 1,98 milhão necessitam de assistência para obter abrigo.

Com a infraestrutura de Gaza dizimada por anos de má gestão do Hamas e pelos intensos ataques israelenses, mais de 80% dos palestinos estão desempregados, o que significa que não têm condições de comprar alimentos. Muitos moradores são forçados a queimar lixo para tentar se aquecer.

"As famílias em Gaza enfrentam suas primeiras noites sem dormir de um inverno muito longo que se aproxima", afirmou Shaun Hughes, diretor do PAM na Palestina. "Se não obtivermos apoio imediato para ampliar a resposta humanitária, corremos o risco de que isso se torne não apenas uma crise de abrigo, mas também uma crise de segurança alimentar ainda mais grave."

rc/cn (AFP, Reuters)