Foto: Reprodução Líderes europeus, Zelenski e representantes dos EUA se reuniram em Berlim para discutir a guerra e planos de paz para a Ucrânia

Enquanto líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reuniam nesta quinta-feira (19/11) em Berlim para discutir apoio militar e caminhos para uma paz duradoura na Ucrânia, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, mantinham um encontro trilateralparalelo em Shenzhen. Os líderes dos países mais poderosos do mundo em termos militares se reuniram por cerca de uma hora e meia, debatendo, majoritariamente, a respeito de hipotéticas reformas na ONU, energia e armas nucleares.

A simultaneidade das duas cúpulas expôs disputas sobre quem deve participar das negociações para encerrar a guerra, levando os europeus a rejeitar qualquer acordo costurado sem a presença de Kiev e da União Europeia.

A cúpula em Berlim terminou com duas declarações de impacto do chanceler federal alemão, Friedrich Merz. A primeira é que a Europa está disposta a dialogar com a Rússia e que um encontro entre líderes ucranianos, russos, europeus e os Estados Unidos "deve ocorrer em breve", citando os Emirados Árabes Unidos como possível local para as conversações de paz.

"Certamente, estamos prontos para dialogar com a Rússia", afirmou Merz durante o encontro da chamada Coalizão dos Dispostos (Coalition of the Willing, em inglês), acrescentando que Alemanha, França, Reino Unido, Polônia e Itália devem representar o continente nas negociações. Além dos líderes desses países europeus, participaram do encontro o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e os representantes do governo americano, Steve Witkoff e Jared Kushner.

A segunda frase de Merz diz respeito diretamente ao conflito em território ucraniano iniciado a partir da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022: ele disse que, somente no último mês de outubro, mais de 50 mil militares russos morreram no conflito.

De acordo com o chanceler federal alemão, o número equivale às perdas "totais que as tropas americanas tiveram durante a Guerra do Vietnã", que teve forte participação dos EUA durante cerca de uma década, principalmente entre 1963 e 1973.

"É isso que o país perdeu durante um mês. Por isso, a Rússia precisa compreender que é hora de depor as armas", declarou Merz. Em uma coletiva de imprensa ao término da cúpula, ele dirigiu-se diretamente ao presidente russo: "Hoje, estamos dizendo a Putin: ponha um fim à guerra na Ucrânia e vamos buscar soluções diplomáticas juntos".

"Formato 'Yalta' não trará paz"

A Coalizão dos Dispostos foi criada no início de 2025 para apoiar a Ucrânia - atualmente, conta com 40 países, a exemplo do Japão e do Canadá - e deve seguir apoiando a Ucrânia em 2027: a Comissão Europeia, por exemplo, já prometeu o envio de 45 bilhões de euros adicionais para o ano que vem.

Merz também reconheceu o apoio do Reino Unido e da Noruega, que não fazem parte da União Europeia, e afirmou que "estamos fazendo essa contribuição [conjunta] para que a Ucrânia possa se defender pelo tempo que for necessário".

A respeito do encontro entre Trump, Putin e Xi, o chanceler alemão disse que "um formato do tipo 'Yalta' não trará a paz", referindo-se à conferência realizada no fim da Segunda Guerra Mundial, quando líderes dos EUA, do Reino Unido e da União Soviética se reuniram na cidade de Yalta, na Crimeia, para definir o equilíbrio de poder no cenário geopolítico pós-guerra.

As negociações de paz, de acordo com Merz, só poderiam ser de fato bem-sucedidas em conjunto com a Ucrânia e a Europa: "O encontro em Shenzhen foi, aparentemente, sobretudo um evento para as câmeras".

Merz afirmou que os líderes da UE, bem como Zelenski, desejam "uma paz que seja justa e duradoura, com mais segurança para a Europa e para o mundo".

"Continuaremos a apoiar Kiev pelo tempo que for necessário. Caso haja negociações de paz, estaremos envolvidos. E as negociações só poderão ser bem-sucedidas se a Ucrânia e a Europa participarem juntas do processo. Um formato do tipo 'Yalta' não trará a paz", reiterou.

Contradições americanas

De um lado, o enviado especial dos EUA à cúpula em Berlim, Jared Kushner, reiterou a unidade da Europa nas negociações de paz e que o apoio à Ucrânia continua inabalado. "O que constatamos hoje é que a Europa está realmente muito unida e demonstra um apoio muito, muito forte à Ucrânia. Transmitimos isso ao presidente Trump", disse, acrescentando que a mensagem de que "há um desejo genuíno de paz" seria repassada também à delegação russa na China.

Kushner também afirmou que Trump participou da reunião em Berlim por telefone e apresentou um resumo das negociações em Shenzhen. "Ele enviou uma mensagem muito forte a ambos sobre o desejo de paz e gostaria de se envolver de forma muito proativa para alcançar esse objetivo", disse.

A jornalistas, Kushner ainda declarou que as negociações com os líderes europeus e com o presidente ucranian haviam "avançado bastante no que diz respeito a como poderiam ser colocadas em práticas as garantias de segurança", bem como um plano de prosperidade pós-guerra.

Por outro lado, segundo a imprensa europeia, durante a ligação telefônica para a cúpula em Berlim, o presidente americano teria pedido que a União Europeia pare de financiar a Ucrânia, criticando os bilhões de euros investidos para a defesa do país no Leste Europeu.

Zelenski fala em "pontos-chaves"

Zelenski afirmou ter debatido "questões-chave e necessidades fundamentais" com os líderes europeus. Na rede social X, ele compartilhou um vídeo do encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, e o chanceler federal alemão.

Na pauta, segundo o próprio Zelenski, estavam temas como "o combate aos drones e mísseis russos, a proteção do setor energético e da infraestrutura, bem como os esforços diplomáticos".

"É importante que a reunião de hoje da Coalizão dos Dispostos e as reuniões bilaterais com os líderes [europeus] tragam resultados", acrescentou, defendendo a participação da Europa nas negociações daqui para frente.

"Os Estados Unidos sabem muito bem por que é necessária uma participação europeia forte e coordenada nas negociações", argumentou Zelenski, afirmando que o seu país precisa de apoio internacional diante da proximidade de mais um inverno no hemisfério norte, sendo necessário "pressionar a Rússia a ser mais construtiva em quaisquer negociações".

Ele também disse que houve um trabalho intenso para fazer da reunião de Berlim "a mais concreta possível", destacando em seguida a importância de investimento em defesa aérea devido ao aumento dos bombardeios aéreos da Rússia no país, sendo "crucial" que os EUA "exerçam influência sobre a Rússia".

Merz lembra Reagan e Gorbachev: guerra vai moldar futuro da Europa

O chanceler federal alemão afirmou que o futuro da segurança da Europa será moldado pelo que está acontecendo na Ucrânia. "O desfecho dessa guerra definirá a segurança na Europa por muito tempo. Juntamente com nossos parceiros, continuamos a apoiar a paz na Ucrânia. É por isso que nos reunimos hoje para a 'Coalizão dos Dispostos'", disse.

Merz também deu a cada um dos convidados, de presente, um pedaço do Muro de Berlim, buscando exemplificar o que "o acordo de Yalta representou para Berlim" e para a Europa após o fim da Segunda Guerra.

"Vocês devem se lembrar que, em 1987, o presidente Reagan esteve aqui em Berlim e disse: 'Sr. Gorbachev, derrube este muro!' Hoje, dizemos ao presidente Putin: 'ponha fim à guerra na Ucrânia e vamos trabalhar juntos para encontrar soluções diplomáticas'. Não queremos nunca mais viver em uma Europa dividida. Queremos viver em liberdade e em paz, e juntos".

Macron defende ingresso da Ucrânia na Otan

Macron afirmou que, em meio aos contínuos ataques da Rússia à infraestrutura e às "exigências gigantescas", a principal prioridade momentânea seria que a Ucrânia tivesse condições de se defender.

O presidente francês enfatizou que os aliados precisariam garantir que a Ucrânia contasse com tudo o que fosse necessário para resistir e repelir os ataques russos.

"Diante da natureza extrema da posição russa, acredito que precisamos reabrir a questão da adesão da Ucrânia à Otan. Todos aqueles que têm a capacidade de fornecer meios para defender e proteger os cidadãos ucranianos devem fazê-lo agora", insistiu o mandatário francês, reforçando a prioridade de implantar sistemas antimísseis e interceptadores.

Macron afirmou que as garantias de segurança são um "elemento-chave para as negociações de longo prazo" e que o plano de segurança que já foi apresentado deve ser mantido.

Líderes divulgam comunicado conjunto

Após o término da cúpula em Berlim, os chefes de Estado da Ucrânia e de três de seus principais aliados europeus - Alemanha, França e Reino Unido - divulgaram um comunicado conjunto no qual reiteraram seu compromisso "com uma paz abrangente, justa e duradoura para a Ucrânia", que descreveram como "vital para a segurança da Europa".

Eles também condenaram a "escalada sistemática dos ataques deliberados e indiscriminados com mísseis e drones da Rússia contra civis e a infraestrutura civil da Ucrânia", e criticaram os "ataques híbridos russos em toda a Europa", com os líderes mostrando-se determinados a "fortalecer a defesa da Ucrânia, da Europa e da Otan".

Os líderes prometeram "apoio abrangente e de longo prazo" a Kiev e afirmaram que a capacidade de defesa aérea da Ucrânia é uma prioridade. Ao mesmo tempo, disseram que o financiamento da Rússia para a guerra continuaria sendo alvo de sanções e de "pressão sobre as receitas de petróleo e gás".

A declaração mencionou ainda a atuação de "uma Força Multinacional na Ucrânia liderada pela Europa, composta por nações dispostas a participar, e apoiada pelos EUA", o que é um ponto de discórdia para a Rússia.

Os líderes também afirmaram que apoiam o "diálogo direto" entre Kiev e Moscou, com a participação dos EUA e da Europa, bem como o direito da Ucrânia de escolher seus próprios meios de segurança.

Segundo a declaração, "o primeiro passo rumo ao fim das hostilidades" seria a Rússia concordar com um cessar-fogo principalmente no setor de energia durante todo o inverno ucraniano, em que temperaturas negativas são constantes.

Putin rechaça união entre Europa e Ucrânia

Paralelamente à cúpula em Berlim, durante o encontro na China, Putin afirmou que seria inaceitável uma cooperação militar entre a Ucrânia e a União Europeia, incluindo qualquer possível envio de tropas de países europeus ao território ucraniano.

"A cooperação militar, sob qualquer aspecto, é um problema, obviamente", declarou.

Putin também afirmou que autoridades europeias foram convidadas a ir a Moscou para discutir as possíveis estruturas das negociações destinadas a encerrar a guerra na Ucrânia.

"O lado americano está nos pressionando a concordar com o envolvimento dos europeus. Por meio de canais diplomáticos, sugerimos aos europeus que viessem a Moscou. E, depois disso, decidiremos qual formato as negociações poderão ter", disse aos repórteres.

"Compreendemos o fato de que discutir questões relacionadas à segurança da Europa não faz sentido sem a presença dos europeus", acrescentou.

Ataques no Mar Negro devem continuar

Moscou não irá suspender os ataques na região do Mar Negro, nem contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, após os ataques do exército ucraniano à ponte de Kerch ou ponte da Crimeia, na noite da última terça-feira, segundo o presidente russo.

A rota ferroviária e rodoviária que liga a península da Crimeia ao território continental da Rússia foi parcialmente destruída e está interrompida devido a uma série de ataques ucranianos.

"Após os ataques à ponte da Crimeia, não haverá acordos. Responderemos a esses ataques. E quero que todos saibam disso: acredito que nossa resposta será muito mais dolorosa do que as ações do regime de Kiev contra a ponte", afirmou Putin.

Kiev alega que a ponte é usada para transportar equipamento militar. Moscou nega e diz que a via é utilizada exclusivamente para fins civis.

"É claro que vamos restaurar a ponte. O trecho rodoviário sofreu graves danos", concluiu.

gb/le (ots)