Nimisha Jaiswal (em Zaporíjia, Ucrânia) Ensino à distância permite a alunos ucranianos manter contato com escolas antigas, mesmo sob ocupação russa

A professora Svitlana Plyasetska deixou a sua casa numa cidade ocupada pela Rússia da região de Kherson, na Ucrânia, em junho de 2022, ainda no início da guerra entre os dois países. Mas, em certa medida, as suas manhãs continuam parecidas.

Ela ensina os mesmos alunos daquela época, só que agora pela internet. A turma inclui aqueles que não conseguiram sair do território sob ocupação dos soldados enviados pelo Kremlin - e, por isso, frequentam suas aulas em segredo.

Estima-se que 600 mil crianças em idade escolar permaneçam na Ucrânia ocupada e estejam sendo forçadas a frequentar escolas russas. "As crianças querem concluir os doze anos de estudo e se formar com um diploma completo do ensino médio. Então, como poderíamos parar? Precisamos trabalhar, porque precisamos educar nossas crianças", diz Plyasetska.

Mas é um risco enorme para os estudantes continuarem a frequentar clandestinamente essa e outras escolas ucranianas. Eles podem ser retirados das suas famílias ou até mesmo detidos.

Propaganda de guerra em sala

Uma das alunas vivendo sob ocupação é Irina (nome fictício), de 14 anos. Ela conta que, na escola russa que é forçada a frequentar, a sua turma assiste a vídeos de propaganda de guerra. Em um deles, ucranianos imploram para fazer parte da Rússia.

"Há muitos deepfakes e, muitas vezes, dá para perceber que foram criados por inteligência artificial, mas eles acham que nossa geração não entende o que são", afirma.

A narrativa também tenta reescrever a história. "[Eles nos dizem que] a Crimeia pertencia a eles e que nem sequer havia ucranianos lá. [Os russos] simplesmente entregaram aquele território, mas ele não era a Ucrânia em nenhum sentido", acrescenta a adolescente.

Irina recorre a uma rede virtual privada (VPN, na sigla em inglês) participar das aulas ucranianas depois da escola russa. Mas, às vezes, a internet acaba, assim como a água, a luz ou o gás.

Ela suspeita que militares russos próximos utilizem bloqueadores de sinal, o que interrompe inclusive sua conexão por VPN. "Estudar nessas condições é difícil não tanto fisicamente, mas mentalmente. Mas essa é a minha terra, essa é a minha língua materna. Não posso abrir mão disso", diz Irina.

Pandemia foi empurrão

A pandemia de Covid-19, que antecedeu o início da guerra, acabou servindo de empurrão para as escolas secretas. Alunos e professores já estavam adaptados ao ensino online e continuaram conectados por meio dessas ferramentas após a ocupação.

Em Zaporíjia, cidade da Ucrânia sob controle do governo de Kiev, vivem outros estudantes que fugiram da ocupação. Eles também têm colegas que participam remotamente das aulas, enquanto ainda vivem na vizinha Enerhodar, sob domínio russo.

"Não tenho amigos na cidade, mas tenho alguns da minha turma online. Tenho um sonho, que a guerra termine o mais rápido possível", relata outro aluno que vive sob a ocupação russa.

O som das bombas aéreas guiadas se faz ouvir ocasionalmente, ao longe, em Zaporíjia, na linha de frente da guerra. Para a professora Natalya Gakh, a vontade de aprender dos alunos serve de inspiração para que ela continue trabalhando sob condições adversas.

"É por isso que você trabalha por eles", afirma. "Há crianças que não conseguem se conectar. Às vezes falta energia, às vezes por outro motivo. Por isso, nós publicamos as tarefas online."

Risco de separação familiar

Antes de fugirem da ocupação russa em agosto, uma mãe e filho se viram perto de sofrer as consequências de frequentar uma escola secreta ucraniana. "Disseram-nos que alguém havia feito uma denúncia aos serviços sociais. Estavam verificando se meu filho frequentava ou não uma escola russa e deveriam reportar tudo à inteligência russa", relata a mãe, em anonimato, porque parte da família continua a viver em território ocupado.

Ela já tinha ouvido falar dos riscos de ver o filho ser levado de casa ou, então, que ela e o adolescente fossem detidos. Na cidade ucraniana onde viveu sob controle russo, ela conta, havia dissidentes desaparecendo e informantes por toda parte. "Eu entendia que uma educação ucraniana abriria mais oportunidades para ele. Ele poderia estudar no exterior. Há um futuro brilhante na Ucrânia, e o mundo inteiro está aberto para ele."

É isso que continua motivando a estudante Irina, mesmo sob a ocupação em Kherson. Para ela, os problemas nos territórios ocupados "não parecem tão grandes", desde que ela continue vivendo no seu país.